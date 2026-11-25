చలి చంపేస్తోంది - వేడినీళ్లు దొరక్క బాలింతలకు అవస్థలు
Vizianagaram Ghosha Hospital విజయనగరంలోని ఘోష ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న గర్భిణులు, బాలింతలు చలికి వణికిపోతున్నారు. వేడినీరు దొరకకపోవడంతో తీవ్ర అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:02 PM IST
విజయనగరంలోని ఘోషాసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న గర్భిణులు, బాలింతలు చలికి వణికిపోతున్నారు. వేడినీరు దొరకకపోవడంతో తీవ్ర అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నారు. చలికి తోడు పొగ మంచు ఎక్కువగా ఉండటంతో శిశువులకు అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. దగ్గు, జలుబు, జ్వరంతో చిన్నారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆస్పత్రిలో వేడినీటి సౌకర్యం కల్పించాలని, చలి నుంచి రక్షణకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితులు కోరుతున్నారు.
రాత్రి సమయంలో కనీసం కునుకు పట్టడం లేదని ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రసూతి విభాగంతో పాటు, మహిళలకు సంబంధించిన అన్ని గదుల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి ఉంది. ఇక్కడ తాగునీరు మాత్రమే అందుబాటులో ఉందని, వేడి నీరు కావాలంటే బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తుందని సహాయకులు చెబుతున్నారు.
గీజర్లు లేకపోవడంతో : ప్రసవం తరువాత మహిళలకు వేడి నీళ్లు ఎంతో అవసరం. కానీ ఆసుపత్రిలో గీజర్లు లేకపోవడంతో చన్నీళ్లే దిక్కవుతున్నాయి. ఇది వారి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపే ప్రమాదం లేకపోలేదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పసికందులను శుభ్రం చేయడానికి కూడా వేడి నీరు అందుబాటులో లేదు.
వేడినీళ్లు అమ్మే దుకాణాలు : వైద్యాలయం చుట్టుపక్కల పెద్దఎత్తున వేడినీళ్లు అమ్మే దుకాణాలు వెలిశాయంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. కొన్ని నెలల నుంచి హోటళ్ల వారు సైతం విక్రయిస్తున్నారు. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో తప్పనిసరిగా బాలింతలకు అవసరం. దీంతో ఒక్కో బకెట్ను రూ.30కి కొంటున్నారు. లీటరు సీసాతో అయితే రూ.10 వెచ్చించాలి. ఇంకొందరు దుకాణదారులు తమ వద్ద అల్పాహారం తింటే ఉచితంగా అందిస్తున్నారని గర్భాంకు చెందిన రోగి సహాయకుడు తెలిపారు. పలువురు దగ్గర్లో ఉన్న బంధువుల ఇళ్ల నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు.
కనీస చర్యల్లేవు : ఏటా చలికాలంలో ఇవే ఇబ్బందులు పునరావృతమవుతున్నా కనీస చర్యల్లేవు. ఇక్కడ రోజుకు 200 వరకు ఓపీ ఉంటోంది. 10 నుంచి 15 వరకు ప్రసవాలు జరుగుతుంటాయి. వార్డుల్లో 250 మంది బాలింతలు, గర్భిణులకు వైద్య సేవలు అందుతున్నాయి. ఇతరత్రా సమస్యలతో కొందరు మహిళలు సైతం చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరంతా వేడినీళ్ల కోసం బయటకు వెళ్లాల్సిందే. అయినప్పటికీ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదన్న విమర్శలున్నాయి. ఇప్పటికైనా స్పందించాలని రోగుల సహాయకులు కోరుతున్నారు.
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