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ఫొన్​లో వైద్యుడి సూచనలు - ఆస్పత్రిలో నర్సు, కాంపౌండర్​ కలిసి వైద్యం - వికటించి గర్భిణి మృతి

మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలో విషాదం - కడుపునొప్పి అని అస్పత్రికి వస్తే ప్రాణం పోయింది - ఆస్పత్రిపై ఇప్పటికే అనేక ఫిర్యాదులు

Pregnant Woman Dies After Phone Based Medical Advice
ఫోన్ కాల్ వైద్యానికి రెండు ప్రాణాలు బలి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 11:50 AM IST

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Pregnant Woman Dies After Phone Based Medical Advice : ఫోన్​లో వైద్యుడి సూచనలు పాటిస్తూ నర్సు, కాంపౌండర్​ కలిసి అందించిన చికిత్స వికటించి ఐదు నెలల గర్భిణి మృతి చెందింది. ఈ విషాద ఘటన మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలో చోటు చేసుకుంది. వై.పాలెం మండలంలోని మురారిపల్లెకు చెందిన షేక్‌.మాబున్నీ(25) అయిదు నెలల గర్భిణి. బుధవారం కడుపులో నొప్పి రావడంతో కుటుంబసభ్యులు వై.పాలెంలోని జాతీయ రహదారి పక్కన ఉన్న డాక్టర్స్‌ ప్రజా వైద్యశాలకు తీసుకొచ్చారు. ఇది ప్రైవేటు వైద్యశాల. ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్‌ వైద్యుడు లేరు. సిబ్బందే అన్నీ తామై నిర్వహిస్తున్నారు. ఐదు నెలల గర్భిణి అయిన మాబున్నీకి అబార్షన్‌ చేయాలని వారు నిర్ణయించారు. అనంతరం గురువారం ఒక వైద్యుడిని ఫోన్‌లో సంప్రదించారు. ఆయన ఫోన్​లో సూచనలు ఇస్తుంటే నర్సుతో కలిసి కాంపౌండర్‌ శ్యామ్‌ ఆమె కడుపులోని పిండాన్ని తీసేందుకు యత్నించాడు. ఆ వైద్యం విఫలమై మాబున్నీ మృతిచెందింది. దీంతో ఆమె బంధువులు ఆగ్రహంతో మాబున్నీ మృతదేహాన్ని స్థానిక జాతీయ రహదారిపై ఉంచి ఆందోళనకు దిగారు. షేక్‌.చిన్నబాజీ, మాబున్నీకి ఇద్దరు సంతానం. మళ్లీ గర్భిణిగా ఉండగా ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. మాబున్నీ భర్త చిన్నబాజీ ఫిర్యాదు మేరకు ఎస్సై దేవకుమార్‌ కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోస్టుమార్టం కోసం మృతదేహాన్ని స్థానిక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

వైద్యశాలపై ఎన్నో ఫిర్యాదులు

ఈ వైద్యశాలను పదేళ్ల క్రితం జాతీయ రహదారి పక్కనే ఎటువంటి అనుమతి లేకుండా ఏర్పాటు చేశారు. మొదట్లో ప్రభుత్వ వైద్యశాల్లో పనిచేసే ఒక వైద్యుడు దీన్ని నిర్వహించారు. అప్పట్లో అతనిపై ఎన్నో ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనిపై విచారించేందుకు జిల్లా అధికారులు వచ్చి వెళ్లారే తప్ప ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. ఆ ఆస్పత్రి వైద్యుడు రెండేళ్ల క్రితం వేరే జిల్లాకు బదిలీ కావడంతో కాంపౌండర్, నర్సులే ఆస్పత్రిని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ విషయంపై ఇటీవల అచ్చయ్య అనే వ్యక్తి ఫిర్యాదు చేసినా జిల్లా అధికారి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇటువంటి వైద్యశాలలు వై.పాలెంలో నాలుగు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించినా చర్యలు తీసుకోవడంలో వెనుకంజ వేస్తున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

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