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వర్షాలకు కొట్టుకుపోయిన వంతెన - ఆస్పత్రికి వెళ్లే దారిలేక బిడ్డకు జన్మనిచ్చి తల్లి మృతి

వంతెన కొట్టుకుపోవడంతో ఆసుపత్రికి వెళ్లే దారి లేక అల్లూరి జిల్లాలో ఓ గర్భిణీ బాలుడికి జన్మనిచ్చి మృతి చెందింది. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని తరలించడానికి గ్రామస్థులు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు.

వంతెన కొట్టుకుపోవడంతో ఆసుపత్రికి వెళ్లే దారిలేక గర్భిణీ మృతి
వంతెన కొట్టుకుపోవడంతో ఆసుపత్రికి వెళ్లే దారిలేక గర్భిణీ మృతి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 4:37 PM IST

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Pregnant Woman Died after Bridge Washed away in Alluri District : గర్భిణీలకు పురిటి నొప్పులు వస్తే దగ్గర్లో ఉన్న ఆసుపత్రికి హుటాహుటిన తరలిస్తాం. లేదంటే తల్లి, బిడ్డ మరణించే ప్రమాదం ఉంది. అందుకు రొడ్డు మార్గం తప్పనిసరి. అయితే నేటికి పలు గ్రామాల్లో రోడ్డు మార్గం లేక ఎంతో మంది ప్రాణాలు గాల్లోనే కలిసిపోతున్నాయి. బిడ్డను నవ మాసాలు మోసిన తల్లులు ప్రసవం అనంతరం ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకోవాలని కలలు కంటారు.

కానీ ఆ కలలను ఓ వంతెన చిదిమేసిందంటే నమ్మగలరా? అవును నిజమే. వంతెన కొట్టుకుపోవడంతో ఆసుపత్రికి వెళ్లే దారి లేక ఓ గర్భిణీ బాలుడికి జన్మనిచ్చి మృతి చెందింది. అంతేగాక మృతి చెందిన మహిళను వాగు దాటించేందుకు గ్రామస్థులు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. గ్రామస్థులందరూ తాళ్లు కట్టుకుని ఒకరిని ఒకరు చేతులతో పట్టుకుని ఎంతో సాహసం చేసి మృతదేహాన్ని తరలించారు. ఈ విషాద ఘటన అల్లూరి జిల్లాలో వెలుగు చూసింది.

వర్షాలకు కొట్టుకుపోయిన వంతెన - ఆస్పత్రికి వెళ్లే దారిలేక బిడ్డకు జన్మనిచ్చి తల్లి మృతి (ETV Bharat)

మృతదేహాన్ని తరలించడానికి అవస్థలు : పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, ఎడతెరిపిలేని కురుస్తున్న వర్షాలకు అల్లూరీ జిల్లాలో వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. తాజాగా జీకే వీధి మండలం చిన్న గంగవరం వద్ద వాగు ఉద్ధృతికి వంతెన కొట్టుకుపోయింది. అయితే మహిళకు పురిటి నొప్పులు వచ్చాయి. ఆసుపత్రికి తరలించే మార్గం లేకపోవడంతో ఓ మహిళ బాలుడికి జన్మనిచ్చి మృతి చెందింది. ఆ తర్వాత ఆ మృతదేహాన్ని తరలించడానికి గ్రామస్థులు అవస్థలు పడ్డారు. తాళ్లు కట్టుకుని ఒకరిని ఒకరు పట్టుకుని మృతదేహాన్ని తరలించారు. వంతెన తిరిగి నిర్మించి తమ కష్టాలు తీర్చాలని గిరిజనులు కోరుతున్నారు.

అల్లూరి జిల్లాలో ఎడతెరిపిలేని వర్షం : మరోవైపు తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఎడతెరిపిలేని వర్షం కురుస్తోంది. పెదబయలు మండలంలో జడిగుడ-చింతలవీధి మధ్య పెద్దగెడ్డ ఉప్పొంగడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఇటీవల నిర్మించిన రాయగడ వంతెన వద్ద అప్రోచ్ రోడ్డు పది అడుగుల మేర కుంగిపోయింది. అధికారులు అప్రమత్తమై మరమ్మతులు చేపట్టారు. ఈదురుగాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు నేలకొరిగాయి. పాడేరు-వంతాడపల్లి చెక్‌ పోస్ట్ సమీపంలో కల్వర్టు రిటైనింగ్‌ వాల్‌ కూలిపోయింది.

పోలీసుల హెచ్చరికలు : భారీ వర్షాలకు జిల్లాలో జలపాతాలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఆంధ్ర, ఒడిశా సరిహద్దులోని ముంచంగిపుట్టు, పెదబయలు మండలాల మధ్యలో ఉన్న తారాబు జలపాతం పరవళ్లు తొక్కుతోంది. ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటంతో జలపాతం వద్దకు ఎవరూ వెళ్లొద్దని పోలీసులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అలాగే భారీ వర్షాలతో జీకేవీధి మండలం పెదవలస చాపరాతిపాలెం మధ్య జాతీయ రహదారిపై బుధవారం రాత్రి కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ జాతీయ రహదారిపై ఆనుకుని కొండ ఉంది. రహదారిపై మట్టి, చెట్లు పడిపోవడంతో రాకపోకలకు ఆటంకం ఏర్పడింది.

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