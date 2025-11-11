ETV Bharat / state

గర్భిణిపై కట్టుకున్న భర్త కాఠిన్యం - పెళ్లైన 6 నెలలకే వివాహిత ఆత్మహత్య

భర్త వేధింపులు తాళలేక మహిళ ఆత్మహత్య - వివాహమైన ఆర్నెళ్లకే అభాగ్యురాలి విషాదాంతం

Pregnant Woman Died in Khammam
Pregnant Woman Died in Khammam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025 at 10:41 AM IST

Pregnant Woman Died in Khammam : ఏ ఆడపిల్లకైనా పెళ్లైంటే తన జీవితంలో ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోతుంది. అప్పటివరకూ అమ్మానాన్న ఇంటి వద్ద ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా పెరిగి, అన్నాతమ్ముళ్ల దగ్గర మంచి అక్కగా, ముద్దుల చెల్లిగా ఎంతో గారాబంగా పెరుగుతుంది. ఆ అమ్మాయి పెరిగి పెద్దయ్యాక ఓ మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేయాలని ఇంట్లో వాళ్లు సంబురపడతారు. అందుకు తగ్గ సంబంధం తెచ్చి పెళ్లి తంతు వైభవంగా పూర్తి చేస్తారు.

అయితే అతగాడి మంచిచెడ్డలు వారికి ఎలా తెలుస్తాయి. మంచివాడే కదా అని నమ్మి ఇంటి మహాలక్ష్మిని ఎన్నో కట్నకానుకలతో అత్తారింటికి పంపిస్తారు. అక్కడ తమ బిడ్డ క్షేమంగా ఉంటుందని భావించి ధైర్యంగా ఉంటారు. కానీ కొందరు మాత్రం పెళ్లైన తర్వాత మానవ మృగాల్లా ప్రవర్తిస్తారు. అదనపు కట్నం కోసం భార్యను హింసించడం ప్రారంభిస్తారు. తాజాగా అలాంటి ఘటనే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో జరిగింది.

ఆమెకు వివాహమై ఆరు నెలలు. ప్రస్తుతం మూడు నెలల గర్భిణి. పుట్టబోయే బిడ్డపై ఆ తల్లికి ఎన్నో ఆశలు. పుట్టింట్లో అచ్చట ముచ్చట తీర్చుకోవాలని కోరికలు. కానీ ఆమె ఆశలన్నీ తన భర్తే కట్టడి చేశాడు. బయటి ప్రపంచానికి దూరం చేశాడు. ఆ తర్వాత ఆమెను ఇంట్లోనే బందీగా మార్చేశాడు. ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక కాబోయే తల్లి బలవన్మరణం పొందింది. తనతో పాటు తనలో ఊపిరి పోసుకుంటున్న బిడ్డనూ వెంట తీసుకెళ్లింది.

పోలీసులు, బాధితులు తెలిపిన ప్రకారం : ఇల్లెందు మండలంలోని లచ్చగూడెం గ్రామానికి చెందిన కమటం వెంకటేశ్వర్లు, రమాదేవి దంపతుల కుమార్తె అంజలి (19)ని అదే గ్రామానికి చెందిన చిట్టూరి సాయికుమార్​కు ఇచ్చి మే 14న కట్నకానుకలతో పెళ్లి జరిపించారు. సాయికుమార్​ హైదరాబాద్​లో ఇంటీరియర్​ డిజైనర్​గా పని చేస్తున్నాడు. భార్యను లచ్చగూడెంలో తల్లిదండ్రులతోనే ఉంచి, అప్పడప్పుడు వచ్చిపోతుండేవాడు. ఇటీవల అదనపు కట్నం కావాలని అంజలిని భర్త, అత్తింటివారు కట్నం కోసం ఒత్తిడి చేస్తుండటంతో పెద్దల సమక్షంలో పంచాయితీ నిర్వహించగా, తర్వాత ఒత్తిళ్లు కాస్త తగ్గాయి.

మొబైల్​ లాక్కుని, సీసీ కెమెరాలు బిగించి : ఆ తర్వాత అంజలి వద్ద మొబైల్​ లాక్కున్నాడు. ఇంటి చుట్టూ సీసీ కెమెరాలు బిగించి పుట్టింటికి వెళ్లనీయలేదు. గర్భంతో ఉన్న తనను సెల్​ఫోన్​లోనైనా మాట్లాడనీయకుండా ఊరికే వేధిస్తుండటంతో భరించలేని అంజలి ఆదివారం సాయంత్రం పురుగుల మందు తాగింది. వెంటనే అత్తింటివారు ఇల్లెందు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తీసుకెళ్లగా, పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ఖమ్మంలోని ప్రైవేట్​ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడే చికిత్స పొందుతూ సోమవారం ప్రాణాలు విడిచింది.

మరో ఆరు నెలల్లో తాము తాత, అమ్మమ్మ కానున్నామనే ఆనందంతో ఉన్న తల్లిదండ్రులు కుమార్తె మరణంతో తల్లడిల్లుతున్నారు. ఇంత జరిగినా వైద్యం కోసం తరలించేటప్పుడు అదే గ్రామంలో ఉన్న తమకు సమాచారం ఇవ్వలేదని, పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నప్పుడు తెలిపారని వాపోతున్నారు. అంజలి తండ్రి ఫిర్యాదుతో భర్తతో పాటు అత్తమామలు ఉమ, ఉపేందర్​, ఆడబిడ్డ, ఆమె భర్తపై కేసు నమోదు చేసినట్లు సీఐ సురేశ్​ తెలిపారు. ఖమ్మంలో అంజలి మృతి చెందినట్లు తెలియగానే భర్త, అత్తమామలు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయి, ఇల్లెందు పోలీస్​ స్టేషన్​ను ఆశ్రయించినట్లు తెలిసింది.

