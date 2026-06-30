వర్షాకాలంలో హైడ్రో ప్లానింగ్తో సమస్యలు - జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్న నిపుణులు
వర్షాకాలంలో రోడ్లపై నిలిచి ఉన్న నీళ్లతో జాగ్రత్త అంటున్న నిపుణులు - వేగంగా వెళ్తే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం - ఎలాంటి జాగ్రతలు తీసుకోవాలో సూచిస్తున్న నిపుణులు
Published : June 30, 2026 at 1:45 PM IST
Precautions With Hydroplaning During Rain : వర్షాకాలం ప్రారంభమైంది. ముందుముందు ఇంకా వానలు జోరుగా పడే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ కాలంలో రోగాలతో పాటు రోడ్లపై కూడా ఊహకందని ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. రహదారిపై పేరుకున్న నీళ్లే ప్రమాదాలు జరగటానికి కారణం. అందులో నీరు పొరలుగా ఉంటుంది. దాంతో వాహనచోదకులు వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోయేలా చేస్తుంది. ఈ పరిస్థితినే హైడ్రో ప్లానింగ్ అంటారు. దీని నుంచి అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
హైడ్రో ప్లానింగ్ అంటే? : సాధారణంగా వాహనం టైర్లు రోడ్డును గట్టిగా పట్టుకుని పరుగెడుతుంటాయి. దాని వల్లే ప్రయాణం భద్రంగా సాగుతుంది. కానీ వర్షం కురిసినప్పుడు పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. రోడ్డుపై పేరుకుపోయిన దుమ్ము, ఇంజిన్ ఆయిల్, గ్రీజు, వంటి ఇంధన అవశేషాలు వర్షపు నీటితో కలిపోతాయి. అప్పుడు రోడ్డు జారు పొరగా మారిపోతుంది. ఒకవేళ నీటి పొర ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు టైర్లు నీటిపైనే జారుతూ వెళతాయి. ఆ సమయంలో వాహనాన్ని వేగంగా నడిపితే స్టీరింగ్, బ్రేక్లు సరిగా పనిచేయవు. ఫలితంగా వాహనం అదుపు తప్పుతుంది. ఈ పరిస్థితి కొన్ని సెకన్ల పాటే ఎదురవుతుంది. కానీ అప్పుడే అప్రమత్తంగా ఉంటే ప్రమాదం నుంటి బయటపడవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.
ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగేది ఇక్కడే! : ఈ హైడ్రో ప్లానింగ్ వల్ల ముఖ్యంగా జాతీయ రహదారులు, ఫైఓవర్లు, ఎక్స్ప్రెస్వేలు, నీరు నిలిచే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సాధారణంగా టైర్ల థ్రెడ్లు రోడ్డుపై నీటిని పక్కకు నెట్టేస్తాయి. కానీ వర్షపు నీరు ఎక్కువగా నిలిచినప్పుడు అవి పనిచేయవు. అయితే చాలామంది భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడే హైడ్రో ప్లానింగ్ ఏర్పడుతుందని అనుకుంటారు. కానీ రోడ్డుపై సన్నటి నీటి పొర ఉన్నా అలా అవుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ముఖ్యంగా వర్షం ప్రారంభమైన మొదటి 10 నిమిషాల్లోనే ఇలా జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.
గాబరా పడితే అంతే సంగతులు! : హైడ్రో ప్లానింగ్ ఏర్పడినప్పుడు చాలామంది డ్రైవర్లు చేసే పెద్ద తప్పు ఒక్కసారిగా బ్రేక్ వేస్తారు. లేదంటే స్టీరింగ్ను బలంగా తిప్పుతారు. దీనికి బదులుగా రోడ్డుపై నీరు నిలిచినప్పుడు యాక్సిలేటర్ నుంచి కాలు మెల్లగా తీసేయాలి. స్టీరింగ్ను గట్టిగా పట్టుకుని అలాగే ఉంచాలి. ఒక్కసారిగా బ్రేక్ వేయకుండా వాహనం జారుతున్న దిశలోనే మెల్లగా స్టీరింగ్ను సర్దుబాటు చేయాలి. వాహనం వేగం తగ్గి టైర్లు మళ్లీ రోడ్డును పట్టుకునేవరకు అంతే ఉంచాలి.
ఇలా చేస్తే మంచిది :
- దూరప్రాంతాలకు వెళ్తుతున్నప్పుడు అరిగిపోయిన టైర్లను వెంటనే మార్చేయాలి
- వాహనాల టైర్లలో గాలి ఒత్తిడి సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి
- ఒకవేళ రోడ్డుపై నీరు నిలిచిన ప్రాంతాలకు వీలైనంత దూరంగా ప్రయాణించాలి
- తప్పనిసరిగా నీళ్లలోంచే వెళ్లాల్సి వస్తే ముందు వెళ్లే వాహనాన్ని గమనిస్తూ వెళ్లాలి
- వైపర్లు, హెడ్లైట్లు సరిగా పనిచేసేలా చూసుకోవాలి
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