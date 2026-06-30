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వర్షాకాలంలో హైడ్రో ప్లానింగ్​తో సమస్యలు - జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్న నిపుణులు

వర్షాకాలంలో రోడ్లపై నిలిచి ఉన్న నీళ్లతో జాగ్రత్త అంటున్న నిపుణులు - వేగంగా వెళ్తే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం - ఎలాంటి జాగ్రతలు తీసుకోవాలో సూచిస్తున్న నిపుణులు

EFFECTS WITH WET ROADS DURING RAIN
EFFECTS WITH WET ROADS DURING RAIN (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 30, 2026 at 1:45 PM IST

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Precautions With Hydroplaning During Rain : వర్షాకాలం ప్రారంభమైంది. ముందుముందు ఇంకా వానలు జోరుగా పడే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ కాలంలో రోగాలతో పాటు రోడ్లపై కూడా ఊహకందని ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. రహదారిపై పేరుకున్న నీళ్లే ప్రమాదాలు జరగటానికి కారణం. అందులో నీరు పొరలుగా ఉంటుంది. దాంతో వాహనచోదకులు వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోయేలా చేస్తుంది. ఈ పరిస్థితినే హైడ్రో ప్లానింగ్​ అంటారు. దీని నుంచి అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

హైడ్రో ప్లానింగ్​ అంటే? : సాధారణంగా వాహనం టైర్లు రోడ్డును గట్టిగా పట్టుకుని పరుగెడుతుంటాయి. దాని వల్లే ప్రయాణం భద్రంగా సాగుతుంది. కానీ వర్షం కురిసినప్పుడు పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. రోడ్డుపై పేరుకుపోయిన దుమ్ము, ఇంజిన్​ ఆయిల్​, గ్రీజు, వంటి ఇంధన అవశేషాలు వర్షపు నీటితో కలిపోతాయి. అప్పుడు రోడ్డు జారు పొరగా మారిపోతుంది. ఒకవేళ నీటి పొర ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు టైర్లు నీటిపైనే జారుతూ వెళతాయి. ఆ సమయంలో వాహనాన్ని వేగంగా నడిపితే స్టీరింగ్​, బ్రేక్​లు సరిగా పనిచేయవు. ఫలితంగా వాహనం అదుపు తప్పుతుంది. ఈ పరిస్థితి కొన్ని సెకన్ల పాటే ఎదురవుతుంది. కానీ అప్పుడే అప్రమత్తంగా ఉంటే ప్రమాదం నుంటి బయటపడవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.

ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగేది ఇక్కడే! : ఈ హైడ్రో ప్లానింగ్​ వల్ల ముఖ్యంగా జాతీయ రహదారులు, ఫైఓవర్లు, ఎక్స్​ప్రెస్​వేలు, నీరు నిలిచే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సాధారణంగా టైర్ల థ్రెడ్​లు రోడ్డుపై నీటిని పక్కకు నెట్టేస్తాయి. కానీ వర్షపు నీరు ఎక్కువగా నిలిచినప్పుడు అవి పనిచేయవు. అయితే చాలామంది భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడే హైడ్రో ప్లానింగ్​ ఏర్పడుతుందని అనుకుంటారు. కానీ రోడ్డుపై సన్నటి నీటి పొర ఉన్నా అలా అవుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ముఖ్యంగా వర్షం ప్రారంభమైన మొదటి 10 నిమిషాల్లోనే ఇలా జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.

గాబరా పడితే అంతే సంగతులు! : హైడ్రో ప్లానింగ్​ ఏర్పడినప్పుడు చాలామంది డ్రైవర్లు చేసే పెద్ద తప్పు ఒక్కసారిగా బ్రేక్​ వేస్తారు. లేదంటే స్టీరింగ్​ను బలంగా తిప్పుతారు. దీనికి బదులుగా రోడ్డుపై నీరు నిలిచినప్పుడు యాక్సిలేటర్​ నుంచి కాలు మెల్లగా తీసేయాలి. స్టీరింగ్​ను గట్టిగా పట్టుకుని అలాగే ఉంచాలి. ఒక్కసారిగా బ్రేక్​ వేయకుండా వాహనం జారుతున్న దిశలోనే మెల్లగా స్టీరింగ్​ను సర్దుబాటు చేయాలి. వాహనం వేగం తగ్గి టైర్లు మళ్లీ రోడ్డును పట్టుకునేవరకు అంతే ఉంచాలి.

ఇలా చేస్తే మంచిది :

  • దూరప్రాంతాలకు వెళ్తుతున్నప్పుడు అరిగిపోయిన టైర్లను వెంటనే మార్చేయాలి
  • వాహనాల టైర్లలో గాలి ఒత్తిడి సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి
  • ఒకవేళ రోడ్డుపై నీరు నిలిచిన ప్రాంతాలకు వీలైనంత దూరంగా ప్రయాణించాలి
  • తప్పనిసరిగా నీళ్లలోంచే వెళ్లాల్సి వస్తే ముందు వెళ్లే వాహనాన్ని గమనిస్తూ వెళ్లాలి
  • వైపర్లు, హెడ్‌లైట్లు సరిగా పనిచేసేలా చూసుకోవాలి

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TAGGED:

WHAT IS HYDROPLANING
PRECAUTIONS WITH HYDROPLANING
TIPS TO AVOID HYDROPLANING
హైడ్రో ప్లానింగ్​ అంటే ఏంటి
EFFECTS WITH WET ROADS DURING RAIN

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