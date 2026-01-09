ETV Bharat / state

ఆ హైవేపై 'వర్క్​ ఇన్​ ప్రోగ్రెస్' - సంక్రాంతి ప్రయాణం వేళ కాస్త చూసుకుని డ్రైవ్ చేయండి

హైదరాబాద్‌-విజయవాడ హైవేలో చాలా చోట్ల సాగుతున్న పనులు - మరింత అప్రమత్తతతోనే క్షేమం, సంతోషం - సర్వీసు రోడ్ల నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమాదాలకు ఆస్కారం

Sankranthi Festival Traveling
వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగే చౌటుప్పల్‌ బస్టాండ్‌ కూడలి (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 9, 2026 at 10:00 AM IST

Precautions to take During Sankranthi Festival Travels : దేశంలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే నేషనల్ హైవే హైదరాబాద్‌ టు విజయవాడ. దీనిపై ప్రమాదాలు నిత్యకృత్యంగా మారడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్‌ మండలం దండుమల్కాపురం నుంచి ఏపీలోని నందిగామ వరకు 17 బ్లాక్‌ స్పాట్స్‌ ప్రాంతాల్లో ఒక ఫ్లైఓవర్, 13 అండర్‌పాస్‌ వంతెనలు, 10 చోట్ల సర్వీసు రోడ్ల నిర్మాణ పనులు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ఇవి జరిగే చోట ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించినా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.

శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచే రద్దీ ఆస్కారం : అందుకే వాహనదారులు ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలను పాటించాలని, క్షేమంగా వాహనదారులు తమ గమ్యస్థానం చేరుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. సంక్రాంతి సెలవులు వచ్చాయంటే చాలు ఈ రహదారిపై వాహనాల జాతర నెలకొంటుంది. రాజధాని హైదరాబాద్ నుంచి పల్లెలకు వాహనాలు భారీ స్థాయిలో బారులు తీరుతుంటాయి. 10వ తేదీన రెండో శనివారం కావడంతో 9న అంటే శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచే రద్దీ మొదలయ్యే అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి.

ఈసారి 2 లక్షలకు పైగా అవకాశం : గత సంవత్సరం భోగి ముందు రోజు చౌటుప్పల్‌ మండలం పంతంగి టోల్‌ ప్లాజా మీదుగా 84,262 వాహనాలు ప్రయాణం చేశాయి. ఆ పండుగ ముందు మూడు రోజుల్లోనే ఏకంగా 2.07 లక్షల వాహనాలు రికార్డు స్థాయిలో వెళ్లడం గతేడాదే చరిత్రలో తొలిసారి. ఈ టోల్‌ప్లాజా మీదుగా సాధారణ రోజుల్లో 37 వేల నుంచి 40 వేలు, వారాంతపు రోజుల్లో అయితే 40 వేలకు పైగా మాత్రమే వాహనాలు వెళ్తాయి.

అంతరాయాలు ఎక్కడ ఉండొచ్చంటే : హైదరాబాద్‌లోని ఎల్బీనగర్‌ నుంచి విజయవాడ వరకు జాతీయ రహదారిని పరిశీలిస్తే పలు ప్రాంతాల్లో రాకపోకలకు తీవ్రమైన ఇబ్బంది కలిగే అవకాశముంది. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని హయత్‌నగర్, అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌ వద్ద ఆరు వరుసల విస్తరణ పనులు ప్రస్తుతం నిలిచిపోయాయి. సంక్రాంతికి ఇబ్బంది ఉండొద్దని అధికారులు తాత్కాలికంగా మాత్రమే పనులను చేపడుతున్నారు.

  • యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా తూప్రాన్‌పేటలోని దండుమైలారం రోడ్డు, ధర్మోజిగూడెం వద్ద అండర్‌పాస్‌ వంతెన నిర్మాణంలో భాగంగా సర్వీసు రోడ్డు పనులు కొనసాగుతున్నాయి. చౌటుప్పల్‌ పట్టణంలో అండర్‌పాస్‌ వంతెన లేకపోవడంతో హైవేపై వెళ్లే వాహనాలకు ఆర్టీసీ బస్టాండ్, నారాయణపురం, వలిగొండ రోడ్ల కూడళ్ల వద్ద స్థానికులు హైవే దాటే సమయంలో తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది.
  • నల్గొండ జిల్లాలోని పెద్దకాపర్తి (చిట్యాల), చిట్యాల పట్టణంలో అండర్‌పాస్‌ వంతెనలు ఇప్పటివరకూ పూర్తి కాలేదు. ఇక్కడ వాహనాలు సర్వీసు రోడ్డులో నెమ్మదిగా కదలడంతో ఎక్కువగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ ఏర్పడే అవకాశముంది.
  • కట్టంగూరు (నల్గొండ ఎక్స్‌రోడ్డు), కట్టంగూరు కుడుమర్తి రోడ్డు, నకిరేకల్‌లోని చందంపల్లి, తిప్పర్తి క్రాస్‌రోడ్డు వద్ద, ఇనుపాముల సర్వీసు రోడ్డు విస్తరణ (కేతేపల్లి) పనులు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి.
  • సూర్యాపేట జిల్లాలోని టేకుమట్ల, ఎస్‌వీ కాలేజీ, జనగామ రోడ్డు, దురాజ్‌పల్లి రోడ్డు, జమ్మిగడ్డ కూడలి, ముకుందాపురం యూటర్న్‌ (మునగాల), ఆకుపాముల బైపాస్, కోదాడలోని కట్టకొమ్మగూడెం ఎక్స్‌రోడ్డు, కొమరబండ (కోదాడ), మేళ్లచెరువు ఫ్లైఓవర్, కోదాడ బైపాస్, నల్లబండగూడెం (రామాపురం ఎక్స్‌రోడ్డు), ఏపీలోని నవాబుపేట వద్ద అండర్‌పాస్‌ వంతెనలు, సర్వీసు రోడ్ల పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాహనదారులు వేగం తగ్గించి జాగ్రత్తగా వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు.

16 బ్లాక్​స్పాట్​లు నల్గొండలోనే : హైదరాబాద్​-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై తరచూ ప్రమాదాలు జరిగే 17 బ్లాక్​స్పాట్లలో రెండేళ్ల క్రితం వివిధ పనులను ప్రారంభించారు. ఏడాదిన్నరలో పూర్తి చేయాలని కాంట్రాక్టర్​ను ఆదేశించారు. అయినా ఏ మాత్రం పనులు ముందుకు సాగలేదు. 17 బ్లాక్​స్పాట్లలో 16 ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా పరిధిలోనే ఉండగా, మిగతా ఒకటి మాత్రం ఏపీలోని నవాబుపేట వద్ద గుర్తించారు. సుమారు రూ.300 కోట్ల వ్యయంతో చౌటుప్పల్​లో ఒక ఫ్లైఓవర్​ను, 13 అండర్​పాస్​ బ్రిడ్జి​లు, 10 చోట్ల సర్వీసు రోడ్ల నిర్మాణాలు పూర్తి చేయాల్సి ఉన్నా, నత్తనడకన కొనసాగుతున్నాయి.

నెలకో గుంత, రెండు నెలలకో పిల్లర్​ - ఏడున్నరేళ్లు అయినా నెరవేరని ఉప్పల్​ పైవంతెన కల

ఈ జాతీయ రహదారి ఇంకెందరిని బలితీసుకుంటుందో!

