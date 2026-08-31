ఫిట్నెస్, వెల్నెస్ సెంటర్లలో "ఐస్క్యూబ్ బాత్" ట్రెండ్ - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు
వెల్నెస్ సెంటర్లలో ట్రెండవుతున్న ఐస్క్యూబ్ బాత్ - ఆరోగ్య సమస్యలున్నవారు డాక్టర్ల సలహా లేకుండా ఈ ప్రయోగం చేయొద్దంటున్న నిపుణులు - ఐస్బాత్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తలపై సూచిస్తున్న నిపుణులు
Published : August 31, 2026 at 9:43 PM IST
Precautions to Take While taking an Ice Bath : జిమ్లో చెమటోడ్చిన తర్వాత శరీరమంతా నొప్పి పరుగు, సైక్లింగ్ చేసిన తర్వాత కండరాల్లో బిగుతు రోజువారీ పనులతో తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి, వీటన్నిటికీ ఓ ‘చల్లని’ పరిష్కారం ఉంది. దానినే ఐస్ బాత్ లేదా కోల్డ్ ప్లంజ్గా వ్యవహరిస్తారు. పెద్ద తొట్టెలు, ప్రత్యేక టబ్లలో చల్లటి నీటితో పాటు ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి కొద్దిసేపు అందులో కూర్చోవడమనేది ఇప్పుడు ఫిట్నెస్, వెల్నెస్ సెంటర్లలో ట్రెండ్గా మారుతోంది. ఈ పద్ధతి కొన్ని సమస్యలకు మంచి ఉపశమనమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో ఆరోగ్య సమస్యలున్న వారు డాక్టర్ల సలహా లేకుండా ఈ ప్రయోగం చేయకపోవడమే మంచిదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
శారీరక వ్యాయామం తర్వాత కండరాల నొప్పిని తగ్గించేందుకు కోల్డ్ వాటర్ ఇమ్మర్షన్ను క్రీడాకారులు ఉపయోగిస్తుంటారు. చల్లటి నీటి ప్రభావంతో రక్తనాళాలనేవి తాత్కాలికంగా కుంచించుకుపోవడం, నొప్పి సంకేతాల ప్రసారం మందగించడం కారణంగా కండరాల నొప్పి, బిగుతు తగ్గినట్లుగా అనిపించొచ్చు. ముఖ్యంగా తీవ్రమైన వ్యాయామం చేసిన తర్వాత వచ్చే డిలేయ్డ్ ఆన్సెట్ మజిల్ సోర్నెస్ (డీవోఎమ్ఎస్) అంటే ఆలస్యంగా మొదలయ్యే నొప్పులను తగ్గిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఫిజీషియన్స్ సమీక్ష కూడా ఇదే విషయాన్ని ధ్రువీకరించింది. అయితే ఇది అన్ని రకాల వ్యాయామాలకు, అందరికీ ఒకే విధంగా పనిచేస్తుందని చెప్పలేమని పలు అధ్యయనాలు స్పష్టం చేశాయి.
ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం ఉత్తమం :
- అతి చల్లటి నీటిలో దిగినప్పుడు శరీరం ఒక్కసారిగా స్పందిస్తుంది. శ్వాస వేగంగా మారడం, అప్రమత్తత పెరగడం లాంటి అనుభూతులు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో శ్వాసపై దృష్టి పెట్టడం కారణంగా కొందరికి మానసికంగా ప్రశాంతత కలగొచ్చు. ఆరోగ్యకరమైన పెద్దలకు చల్లటి నీటి చికిత్స తర్వాత ఒత్తిడి తగ్గినట్లు ఆధారాలు లభించాయి. అయితే స్ట్రెస్ లేదా డిప్రెషన్ చికిత్సకు ఇది పూర్తిస్థాయి మందు కాదని ఆరోగ్యనిపుణులు చెబుతున్నారు.
- ఐస్ ముక్కలు వేసిన నీటిలో అధిక సమయం కూర్చోవడమే మంచిదన్న భావన సరైంది కాదు. 10 నుంచి 15 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత ఉన్న నీటిలో తక్కువ సేపు ఉండడం అలవాటు చేసుకోవాలని క్రీడా వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అనుభవం లేకుండా అత్యంత చల్లని నీటిలో అధిక సమయం ఉండటం ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- కండరాలు పెంచుకోవడం, బలం పెంపొందించుకోవడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా క్రమం తప్పకుండా స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ చేసే వారికి ప్రతి వ్యాయామం ముగిసిన వెంటనే ఐస్ బాత్ చేయడమనేది తప్పనిసరి కాదని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. తరచూ వెంటనే చల్లటి నీటిలో మునగడంతో కండరాల సహజ అనుకూలత, పెరుగుదలపై ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
- చల్లటి నీటిలోకి ఒక్కసారిగా దిగడం కారణంగా హృదయ స్పందన, రక్తపోటులో ఆకస్మిక మార్పులు రావచ్చు. అందువల్ల ఆయా సమస్యలున్న వాళ్లు తప్పనిసరిగా డాక్టర్ల సలహాను తీసుకోవాలి. అధిక చలి కారణంగా స్పృహ కోల్పోవడం, హైపోథర్మియా లాంటి ప్రమాదాలు తలెత్తుతాయి. చలికి సంబంధించిన సమస్యలున్నవారికీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం.
ఇలా చేస్తే సురక్షితం
- తీవ్రమైన చలితో కాకుండా క్రమంగా చల్లటి నీటికి అలవాటు పడాలి.
- ఒంటరిగా ఐస్ బాత్ చేయకుండా సమీపంలో మరొకరు ఉండేవిధంగా చూసుకోవాలి.
- మద్యం సేవించిన తర్వాత లేదా తీవ్రమైన అలసటలో ప్రయత్నించకూడదు.
- ఛాతీ నొప్పి, తలతిరగడం, తీవ్రమైన వణుకు కనిపించినట్లయితే వెంటనే బయటకు రావాలి.
- దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలున్నవారు ముందుగా డాక్టర్ల సలహా తీసుకోవాలి.
"వ్యాయామం తర్వాత కండరాల నొప్పికి చల్లని ఉపశమనం కావాలనుకునేవారికి ఐస్ బాత్ పద్ధతిని ఉపయోగపడొచ్చు. కానీ ఎంత ఎక్కువ చలి అయితే అంత ప్రయోజనకరం అనే భావన మాత్రం ప్రమాదకరం. సరైన పద్ధతి, పరిమిత సమయం, ఆరోగ్య పరిస్థితికి అనుగుణంగా ఎక్స్పర్ట్ సూచనలతో చేస్తేనే ఈ కొత్త వెల్నెస్ ట్రెండ్ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది"- షేక్ అజ్గర్ సుల్తాన్, ఐస్మాన్ ఇండియా నిర్వాహకులు, హైదరాబాద్
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