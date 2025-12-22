చలిమంటలు వేసుకుంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు మరిస్తే ప్రాణాలకు ముప్పు!
తెలంగాణలో రోజురోజుకూ పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - పలుచోట్ల చలిమంటలు వేస్తున్న ప్రజలు - అప్రమత్తంగా లేకపోతే ప్రమాదం పొంచి ఉందంటున్న నిపుణులు - చలిమంటలు వేసే క్రమంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణుల సూచనలు ఇవే
Published : December 22, 2025 at 9:56 AM IST
Be careful when lighting a bonfire : రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నాయి. దీంతో క్రమంగా చలి పెరుగుతూ వస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రజలు చలి మంటలు వేస్తున్నారు. గంటల పాటు ఆ మంటల వద్దే కూర్చుంటున్నారు. అయితే ఈ సమయాల్లో అప్రమత్తంగా లేకుంటే ఇబ్బందులు తప్పవని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రమాదాల బారినపడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. గతంలో చలిమంటలు కాచుకునే వేళ పలువురికి గాయాలైన ఘటనలూ వెలుగు చూశాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ వైద్యుడు డా.శ్రీనివాస్ పలు జాగ్రత్తలను సూచించారు. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దుంగలను వాడటం ఉత్తమం : చలి మంట కోసం కొంతమంది తునికాకు, టైర్లు, వ్యర్థ సామగ్రిని వినియోగిస్తున్నారు. ఇవి ఆరోగ్యకరం కాదని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. గాలి వీచినప్పుడు ఆకులు మంటలో నుంచి ఎగిరిపోయి సమీప ఆవాసాలపై పడి అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగేందుకు అవకాశముంది. టైర్లను మంట వేసేందుకు వాడటం వల్ల అవి తారులా మారుతాయి. ఈ తారుతో చర్మానికి గాయాలయ్యే ప్రమాదముందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కట్టె దుంగలను వాడటం ద్వారా నెమ్మదిగా కాలుతూ వెచ్చదనం ఇస్తాయంటున్నారు.
దగ్గరగా కూర్చోవద్దు : కొంతమంది చలి మంట వేసే దగ్గరగా కూర్చుంటారు. ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సరికాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మంటకు ఒక మీటరు దూరంలో కూర్చుని కాపుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అవసరమైతే ఇనుప డబ్బాలకు నలువైపులా రంధ్రాలు చేసి అందులో కలప వేసి మంట పెట్టుకుంటే వేడి బాగుంటుందని చెబుతున్నారు.
అందుబాటులో నీళ్ల డబ్బాలు : మంట కాపుకొనేటప్పుడు నీళ్ల డబ్బాలను దగ్గరలోనే ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఊహించని విధంగా ప్రమాదం జరిగినట్లయితే మంటను ఆర్పేందుకు వీలుంటుందని చెబుతున్నారు. వృద్ధులు, చిన్నారులను మంట చెంతకు తేవద్దని సూచిస్తున్నారు. మంటకు వినియోగించే సామగ్రి నుంచి వచ్చే పొగ వారికి ఇబ్బంది కలగజేస్తుందని వివరించారు. తద్వారా శ్వాస సమస్యపై ప్రభావం చూపే అవకాశముందని చెబుతున్నారు.
చలికాలంలో ఈ అనారోగ్య సమస్యలతో జాగ్రత్త : రాష్ట్రంలో చలి రోజురోజుకూ పెరుగుతుండటంతో వైద్యులు, ఇంటి పెద్దలు చెప్పే జాగ్రత్తలు పాటిద్దాం
- చలికాలంలో అధికశాతం మందిలో గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గు సమస్యలు వస్తున్నట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు
- వృద్ధుల్లో వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటుంది. శ్వాస కోశ సంబంధ వ్యాధులకు తోడు వివిధ రకాల జబ్బులకు ఆస్కారం ఉందని చెబుతున్నారు. బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా గొంతు నొప్పి రావచ్చు. కీళ్ల నొప్పులుంటే మరింత ఎక్కువ అవుతాయి.
- పిల్లలు జలుబు, దగ్గు, అస్తమా తదితర అనారోగ్యాల బారిన పడేందుకు ప్రమాదం ఉంది.
- చిన్నారుల శరీరాన్ని ఎక్కువగా చల్లబడనీయొద్దని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
- వారిని వెచ్చని ప్రదేశంలో ఉంచేలా రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు మేలు :
- రోజుకు గోరు వెచ్చని నీరు 3-4 లీటర్లు తాగాలి.
- ప్రతి రోజూ వేడి ఆహారం, వేడి సూప్స్ తీసుకోవాలి
- వంటల్లో మసాలాలు తగ్గించాలి. సమతుల ఆహారం మేలు.
- బత్తాయి, నిమ్మరసం, అనాస, రేగు, నారింజ, ఉసిరి, పండ్లు తింటే సి-విటమిన్ సమకూరుతుంది
ఇలా చేయండి :
- చలి కాలంలో చర్మ సంరక్షణకు మాయిశ్చరైజర్లు, హ్యుమిడిఫైయర్స్ క్రీములు వాడటం ఉత్తమం. శరీరానికి కొబ్బరి నూనె వాడొచ్చు. ఉదయాన్నే శరీరానికి డి-విటమిన్ కోసం లేలేత సూర్య కిరాణాలు పడేవిధంగా చూసుకోవాలి. వ్యాయామానికి విరామం ఇవ్వొద్దు. ప్రతి వ్యక్తికీ కనీసం 6-8 గంటల నిద్ర అవసరం.
- చలి తీవ్రత ఎక్కువ ఉన్న కారణంగా అలసత్వం తగదు. నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బంది అనిపిస్తే సమీప వైద్యుడు లేదా ప్రభుత్వ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సంప్రదించాలి.
చిన్నపాటి ఆరోగ్య చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు - ఈ చలికాలం ఎంతో వేడిగా!