సాధారణం, నైట్రోజన్ రెండిట్లో ఏ గాలి మంచిది? - ఏ టైరులో ఎంత నింపాలి?
టైరులో గాలి సక్రమంగా ఉంటేనే చక్రానికి, టైరుకు మధ్య నియంత్రణ - టైర్లలో నింపే గాలి రకాన్ని అనుసరించి వాటి జీవితకాలం - కొంచెం కూడా ఖాళీ లేకుండా గాలి నింపితే పేలిపోయే ప్రమాదం
Published : March 23, 2026 at 3:33 PM IST
Tyre Safety Precautions Telugu : వాహనాలపై ప్రయాణించే సమయంలో వాటి ఫ్యూయల్, కండిషన్ మాత్రమే కాదు టైర్లలోని గాలినీ పరిశీలించాలని నిపుణులు అంటున్నారు. లేదంటే ప్రమాదాలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రతి వాహనానికీ టైర్లలో సరిపడేంత గాలి ఉండటం అవసరం. అందుకే ఈ విషయంపై జాగ్రత్తలు పాటించాలి. పట్టించుకోకుండా ఉంటే ఘోర ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 40 పీఎస్ఐ (సౌండ్స్ ఫర్ స్క్వేర్ ఇంచ్) పీడనం కొన్ని టైర్లకు సరిపోతే, కొన్నింటికి తక్కువ, మరికొన్నింటికి ఎక్కువ అవసరమవుతుంది. అయితే ఏ రకమైన టైరులో ఎంత మోతాదులో గాలి నింపాలో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
రోడ్డుపై రాయిని తొక్కించడంతో : ఇటీవల హైరబాదాద్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి తన వాహనంపై షికారుకు వెళ్లాడు. దీనికోసం బైక్ టైరులో నిండుగా గాలి కొట్టాడు. తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు. అనుకోకుండా రోడ్డుపై ఓ రాయిని తొక్కించాడు. దీంతో బైక్ టైర్ ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది. అదృష్టవసాత్తు అతడు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడు.
మ్యాన్యువల్లో చూడాల్సిందే : వాహన టైరుకు ఎంత గాలి అవసరం అనే విషయం వాహన మోడల్, టైర్ మోడల్, వాటి పరిమాణాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. టైరు పరిమాణాన్ని అనుసరించి 28 నుంచి 45 పీఎస్ఐ వరకు గాలి నింపవచ్చు. కచ్చితమైన ప్రెషర్ స్థాయిని తెలుసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం మాన్యువల్ చూడాల్సిందే. కారులో అయితే డ్రైవర్ డోర్ లోపలి భాగంలో, బైక్లో అయితే చైన్ బాక్స్పై దీనికి సంబంధించిన వివరాలు రాసి ఉంటాయి. ఒకవేళ అవి చెరిగిపోయినా వాహనానికి ఇచ్చిన మాన్యువల్లో ఈ విషయాలు వివరంగా ఉంటాయి.
నియంత్రణ ముఖ్యం :
- గాలి పీడనం తక్కువగా ఉంటే టైర్ జీవితకాలం తగ్గుతుంది. మైలేజ్ పడిపోతుంది.
- దీనితో పాటు అదనంగా బ్రేకింగ్కు ఇబ్బంది కలుగుతుంది. రిమ్ కూడా పాడైపోయే ప్రమాదం ఉంది.
- టైరులో గాలి సక్రమంగా ఉంటేనే చక్రానికి, టైరుకు మధ్య నియంత్రణ సరైన రీతిలో ఉంటుంది.
- టైర్లలో కొంచెం కూడా ఖాళీ లేకుండా గాలి నింపితే ప్రయాణించే సమయంలో చిన్న రాయి తగిలినా పేలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.
వారానికోసారి చెకింగ్ :
- వాహన టైరులో గాలి ఒత్తిడిని కనీసం వారానికి ఒక్కసారైనా సరిచూసుకోవాలి.
- సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేసే ముందు తప్పనిసరిగా దీనిని పరిశీలించాలి.
- కావాలంటే ఎయిర్ ప్రెజర్ గేజ్ను కూడా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
- మార్కెట్లో అనేక రకాల పోర్టబల్ గేజ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
"దూర ప్రయాణాలు చేసే సందర్భాల్లో కొంతదూరం ప్రయాణించాక వాహనాన్ని ఆపాలి. ఇలా చేయడం వల్ల టైర్లలో వేడి తగ్గుతుంది. వాహనాన్ని ఇంట్లోనే వదిలినా ఖాళీగా ఉన్న సమయంలో వారానికోసారి టైర్లను పరిశీలించాలి. ఏవైనా పగుళ్లు ఉంటే వెంటనే సరిచేయించాలి. పరిమితి కంటే అధికంగా గాలి నింపితే టైర్ పేలిపోయే ప్రమాదముంది." - శివ, ఆటోమొబైల్ స్పెషలిస్ట్, హయత్నగర్
ఏ గాలి మంచిది? : ప్రతి ఒక్క వాహనదారుడిలో సహజంగా మెదిలే ప్రశ్న ఇది. నిజానికి టైర్లలో సాధారణ, నైట్రోజన్ గాలులను నింపుతుంటారు. టైర్లలో నింపే గాలి రకాన్ని అనుసరించి కూడా దీని జీవితకాలం ఉంటుంది.
నైట్రోజన్ గాలి నింపితే :
- టైర్పై అధిక ఒత్తిడిని నివారించి మెరుగైన నియంత్రణను ఇస్తుంది.
- ఆక్సిజన్లోని నీటి శాతాన్ని తగ్గిస్తుంది.
- తుప్పును నివారిస్తుంది. టైరు అంచు నుంచి తేమనూ తొలగిస్తుంది.
- నైట్రోజన్లో 70 శాతం వరకు నీరు ఉంటుంది. దీంతో గాలి త్వరగా వేడెక్కదు.
- ఇది కార్లకు మాత్రమే కొంత మేరకు ఉత్తమం.
సాధారణ గాలి నింపితే :
- సాధారణ గాలిలో తేమ టైర్ అరిగిపోవడానికి కారణమవుతుంది.
- రిమ్స్ లేదా అల్లాయ్ వీల్స్ను కూడా దెబ్బతీస్తుంది.
- అలా అని ఇది పూర్తిగా మంచిది కాదని కాదు.
- అన్ని ప్రాంతాల్లో నైట్రోజన్ గాలి పంపులు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు.
- అందుకే చాలా మంది సాధారణ గాలివైపే మొగ్గుచూపుతుంటారు.
- ఒక్కసారి ఏ గాలినైతే నింపుతామో అదే కొనసాగించాలి.
- వేరే వాటిని నింపిపాల్సి వస్తే టైరులోని గాలి మొత్తాన్ని బయటకు తీయాలి. లేదంటే టైర్ సాగే అవకాశం ఉంటుంది.
వేసవికాలం : మీకూ ఉందా వాహనం - అయితే టైర్లు భద్రం
ట్రాక్టర్ టైర్లలో నీళ్లు నింపండి - మట్టిలో చిక్కుకోదు, డీజిల్ ఆదా, టైర్ సేఫ్!