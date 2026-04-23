కారులో జాలీ ట్రిప్స్కి వెళుతున్నారా? - అయితే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు
వేసవి సెలవుల్లో కొత్త ప్రదేశాలకు ప్రయాణించాలనే ఆరాటం - కుటుంబసమేత ప్రయాణాలకు ప్రణాళికలు - అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా అగ్నిప్రమాదాల బారిన పడుతున్న వాహనాలు - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్న అధికారులు
Published : April 23, 2026 at 12:36 PM IST
Tips To Travel In Summer Telugu : వేసవి వచ్చిందంటే అందరిలోనూ సెలవుల సంతోషం అలుముకుంటుంది. కొత్త ప్రదేశాలకు ప్రయాణించాలనే ఆరాటం పెరిగిపోతుంది. కుటుంబమంతా కలిసి వివిధ ప్రాంతాలను సందర్శించేందుకు అనేక మంది ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. మరికొందరు స్నేహితులతో కలిసి జాలీ ట్రిప్పులకు వెళ్లేందుకు వెంపర్లాడుతుంటారు. మానసిక ఆనందం కోసం కొత్త ప్రదేశాలను అన్వేషిస్తూ ఉంటారు.
వేసవిలో సరదాగా తిరగాలనే కోరిక అందరికీ ఉన్నా ప్రమాదాల సమస్యే లేకుండా జాగ్రత్త పడటం చాలా ప్రధానం. ఎండల తీవ్రత కారణంగా మన వాహనాలు ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. విశాలమైన రహదారులపై రయ్ మంటూ వాహనాలను పరుగులు పెట్టించే సరదాలో ప్రమాదాల బారిన పడుతున్న అనేక ఘటనలను ఎప్పటికప్పుడు చూస్తున్నాము. గత సంవత్సరం ఏప్రిల్, మే నెలల్లో కేవలం భద్రాద్రి కొత్త గూడెం జిల్లా పరిధిలోనే మొత్తం 106 రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవించాయి. ఈ ఘటనల్లో 46 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. 93 మంది గాయపడ్డారు. ఇలాంటి వాటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని పోలీసు అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు.
వాహనాల కండీషన్ను పరిశీలించుకోవాలి : వాహనదారులు కచ్చితంగా వాహనాల కండిషన్ను సరిచూసుకోవాలని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఎస్పీ రోహిత్రాజ్ పేర్కొన్నారు. సామర్థ్యానికి మించి ప్రయాణాలు, అతి వేగంతో ప్రయాణాలు మానుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉన్న సమయాల్లో అతివేగంగా వాహనాలను నడపడం లాంటివి మానుకోవాలని తెలిపారు. వేసవితాకిడి కారణంగా వాహనాల్లో సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తి ప్రమాదాలు సంభవిస్తాయని అన్నారు. వీటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంటూ ప్రయాణాలు సాగించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పోలీసులు సూచించిన స్పాట్స్ వద్ద జాగ్రత్తలు పాటించాలని అన్నారు. ఈ మేరకు పోలీస్ స్టేషన్లవారీగా అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
"వాహనదారులు కచ్చితంగా వాహనాల కండిషన్ను సరి చూసుకోవాలి. సామర్థ్యానికి మించి ప్రయాణాలు, అతి వేగంతో వాహనాలు నడపటం వంటివి మానుకోవాలి. ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉన్న సమయాల్లో అతివేగంగా వాహనాలను నడపడం లాంటివి మానుకోవాలి. వేసవితాకిడి కారణంగా వాహనాల్లో సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తి ప్రమాదాలు సంభవిస్తాయి. వీటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంటూ ప్రయాణాలు సాగించాలి. పోలీసులు సూచించిన స్పాట్స్ వద్ద జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ఈ మేరకు పోలీస్ స్టేషన్లవారీగా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం" - రోహిత్రాజ్, ఎస్పీ, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- కారులో దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ముందు అందులో ఇంజిన్ ఆయిల్, బ్రేక్ ఆయిల్, కూలెంట్ ఆయిల్ను సరి చూసుకోవాలి.
- కారు టైర్లలో గాలి సరిపడా ఉండేలా జాగ్రత్తలు వహించాలి.
- ఇంజిన్ విపరీతంగా వేడెక్కకుండా ఉండేందుకు వాహనాన్ని నిర్ణీత వేగంలోనే నడపాలి.
- సాధ్యమైనంత వరకు కొన్ని గంటల ప్రయాణం తరువాత నీడ ఉన్న ప్రదేశంలో కారును నిలపాలి.
- వాహనం నిలిపిన సమయంలో కొద్దిసేపు బానెట్ తెరిచి ఉంచాలి.
- కారులో పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు, గ్యాస్ సిలిండర్లు, ఇతర పేలుడు సామగ్రి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండకూడదు.
వాహనంలో అకస్మాత్తుగా మంటలు : ఇటీవల రామవరం ప్రధాన రహాదారిలో ఓ కారులో నుంచి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ముందుగా ఇంజిన్ బానెట్లో నుంచి పొగలు కమ్ముకున్నాయి. అయితే ఒక్కసారిగా పొగ చూరిపోవడంతో కారులో ఉన్న ప్రయాణికులు వెంటనే కిందికి దిగిపోయారు. స్థానికులు అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బందికి, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నమాపక సిబ్బంది మంటలు ఆర్పారు.
మరో ఘటనలో రైల్వే అండర్బ్రిడ్జి సమీపంలో కారు ప్రయాణిస్తుండగానే అకస్మాత్తుగా పొగ కమ్ముకుని వాహనం నిలిచిపోయింది. అందులో ఉన్న ప్రయాణికులు వాహనం దిగిపోయి అప్రమత్తమయ్యారు. స్థానికుల సాయంతో మెకానిక్ను తీసుకొచ్చి మరమ్మతులు చేయించారు. కారు రేడియేటర్లో చుక్క నీరు, కూలెంట్ ఆయిల్ లేకపోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు గుర్తించి ఆ సమస్యను పరిష్కరించారు. త్రుటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది.
