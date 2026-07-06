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వర్షాకాలంలో జలపాతాల హోరు - అప్రమత్తంగా లేకుంటే ప్రమాదం తప్పదంటున్న అధికారులు

ఆహ్లాదం మాటున పొంచి ఉన్న అపాయం - అనుమతులు లేని జలపాతాల వద్దకు వెళ్తున్న సందర్శకులు - దట్టమైన అడవుల్లో వన్యప్రాణుల సంచారం - పర్యాటకులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న అధికారులు

PRECAUTIONS TAKE WATERFALL VISITS
PRECAUTIONS TAKE WATERFALL VISITS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 6, 2026 at 1:27 PM IST

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Precautions To Take Waterfall Visits During Monsoon : వర్షాకాలంలో ప్రకృతి పచ్చని చీర కట్టుకొని స్వాగతిస్తుంటుంది. జలపాతాలు కూడా నీటితో నిండి కళకళలాడుతుంటాయి. పర్యాటకులకు కనులవిందుగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ సీజన్​లో ట్రిప్​లకు ఎక్కువగా వెళ్తుంటారు. అయితే ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లాలో ఎన్నో సందర్శనీయ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో పిల్లలు, యువత, పెద్దలు ఎంతో ఉత్సాహంగా వస్తున్నారు. కానీ జలపాతాలు ఎక్కువగా దట్టమైన అడవుల్లో ఉంటాయి. వీటిని చూసేందుకు వెళ్లే క్రమంలో ప్రమాదాలు కూడా పొంచి ఉంటాయని, అనుమతి లేని వాటి వద్దకు వెళ్లి చూడవద్దని అటవీ, పోలీసు అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

అడ్డుకుంటున్నా ఆగని పర్యాటకులు : ప్రస్తుతం ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా వాజేడు మండలంలోని బొగత జలపాతం పచ్చని చెట్ల మధ్య కొండల నుంచి జాలువారుతుంది. ఇక్కడకు వెళ్లేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు అనుమతినిస్తున్నారు. కానీ ఇదే మండలంలో ఉన్న దుసపాటిలొద్ది జలపాతం, అరుణాచలపురంలోని గుండం, దూలాపురం సమీపంలోని మాసంలొద్ది, వెంకటాపురం మండలంలోని ముత్యంధార, మహితాపురం సమీపంలోని గడిచెరువు జలపాతాల సందర్శనకు అనుమతి లేదు. అయినప్పటికీ కొంతమంది పొలంగట్లు, అడ్డదారుల్లో అక్కడకు వెళ్తున్నారు.

అనుమతి ఉన్నది వీటికే : వర్షకాలం నేపథ్యంలో కేవలం మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలోని భీముని జలపాతం, ములుగు జిల్లాలోని బొగత జలపాతాలకు మాత్రమే ఇప్పుడు అనుమతులు ఉన్నాయి. ఒకవేళ భారీ వర్షాలు, వరదలు ఉన్నప్పుడు అనుమతులను రద్దు చేస్తున్నారు. సందర్శకులు జలపాతాలను చూసేందుకు వచ్చి వాటి లోతు తెలియక అందులో కొట్టుకుపోయి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అలాగే దట్టమైన అడవుల్లో వన్యప్రాణులు కూడా సంచరిస్తుంటాయి. అవి కూడా దాడి చేసే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే సురక్షిత ప్రాంతాలనే చూసి క్షేమంగా ఇంటికి వెళ్లాలని అధికారులు అంటున్నారు.

ఆహ్లాదం మాటున అపాయం : బొగత జలపాతం తెలంగాణ నయాగరా జలపాతంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. అయితే అక్కడ ఇప్పటి వరకూ 24 మంది చనిపోయారు. ఏడుబావుల జలపాతంలో 7 మంది, దుసపాటిలొద్దిలో 8 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. చనిపోయిన వారిలో యువకులే అధికంగా ఉన్నారు. అందుకే అటవీశాఖ అధికారులు సూచికలు ఏర్పాటు చేసి, సిబ్బందిని పహారా పెట్టారు.

పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే! :

  • అటవీ, పోలీసు శాఖ సూచనలు, సలహాలు తప్పక పాటించాలి
  • అధికారులు అనుమతించని జలపాతాలకు వెళ్లకపోవటమే ఉత్తమం
  • జలపాతాల్లోకి వెళ్లి స్నానాలు చేసేటప్పుడు లోతు ప్రాంతాలకు వెళ్లకూడదు
  • సెల్ఫీలు, వీడియోలంటూ లోపలికి వెళ్లకుండా జన సంచారం ఉన్న వైపే ఉండటం మంచిది
  • ఒకవేళ భారీ వర్షాలు వస్తే సందర్శించక పోవటమే మేలు

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TAGGED:

PRECAUTIONS TAKE WATERFALL VISITS
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జలపాతాల సందర్శనలో జాగ్రత్తలు
WATERFALL VISITS DURING MONSOON

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