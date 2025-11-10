చలికాలం వచ్చింది, ఆరోగ్యం జర పైలం బిడ్డా!
రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న చలి - శీతాకాలం కారణంగా వాతావరణంలో మార్పులు - ఈ నేపథ్యంలో పిల్లల్లో అనారోగ్య సమస్యలు పెరిగాయంటున్న వైద్య నిపుణులు
Published : November 10, 2025 at 1:52 PM IST
Precautions for Stay Healthy in During Winter : రాష్ట్రంలో గత రెండు రోజుల నుంచి చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. ఉదయం, రాత్రి వేళల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండటంతో జనాలు వణికిపోతున్నారు. సాయంత్రం అయ్యిందంటే ఇంటి నుంచి బయట కాలుపెట్టలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఇదే సమయంలో అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. గత వారం రోజులుగా ఉదయం వేడి ఎక్కువగా ఉంటుండగా, రాత్రి సమయంలో చలి కారణంగా వాతావరణంలో మార్పులొస్తున్నాయి. దాని ఫలితంగా పిల్లల్లో అనారోగ్య సమస్యలు పెరిగాయని ప్రభుత్వ వైద్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో గత వారం రోజుల్లో పిల్లల విభాగంలో ఓపీ, ఐపీ పెరిగింది. ఈ నెల 3 నుంచి 8వ తేదీ వరకు 676 ఓపీ నమోదైంది. వీరిలో బాలురు 333, బాలికలు 343 మంది ఉన్నారు. జలుబు, జ్వరాలు, దగ్గుతో బాధపడుతూ సుమారు 200 మంది ఇన్పేషెంట్లుగా చేరారు. విషయం ఏమిటంటే గతంలో వీరి ఓపీ వందలోపే ఉండేది.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే :
- శీతాకాలంలో చల్లటి పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి, ఎక్కువగా వేడి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. శరీరం వెచ్చగా ఉండేలా దుస్తులు ధరించాలి.
- శరీరానికి వేడినిచ్చే ఆకుకూరలు, సజ్జలు, జొన్నలు వాటిని ఆహారంగా తీసుకోవాలి. గోరు వెచ్చని నీళ్లు తాగాలి.
- ఐస్క్రీంలు, ఫ్రిజ్లో పెట్టిన నీళ్లు, ఫ్యూట్ జ్యూస్లు తాగితే జలుబు, శ్వాసకోశ సంబంధ సమస్యలు అధికమవుతాయి.
- రాత్రి పూట బయటకు వెళ్లకపోవడంమే మంచిది. అత్యవసరమైతే చలి నుంచి రక్షణనిచ్చే ఉన్ని దుస్తులు ధరించాలి. చెవులకు గాలి తగలనీయొద్దు.
- గాలిలో తేమ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇంట్లోనూ వైరస్ల ప్రభావం ఉంటుంది. లోపల, బయట పరిసరాలను రోజూ శుభ్రం చేయాలి.
- చేతులు తరచూ సబ్బుతో కడుక్కోవాలి. దగ్గు, జలుబు ఉన్నవారు చేతిరుమాలు అడ్డుగా పెట్టుకోవాలి.
- ఈ చలికాలంలో పిల్లలకు పొరలుగా ఉండే బట్టలు వేయకండి.
- చలి గాలి తగలకుండా టోపీలు, చేతి తొడుగులు వంటివి ధరించండి.
- శీతాకాలంలో కూడా పిల్లలు తగినంత నీరు తాగేలా చూసుకోవాలి. లేదంటే వారు డీహైడ్రేషన్ బారిన పడే అవకాశం ఉంది.
- వేడి పానీయాలు, పోషకాహారం తీసుకోవడం మంచిది.
- చలి కాలంలో సాధారణంగా వచ్చే అనారోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి.
- పిల్లలు ఒంటరిగా బయట ఆడుకోకుండా చూసుకోండి.
- ఆస్తమా వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న పిల్లలు చలి గాలికి వెళ్లకండి.
- ఒకవేళ శరీరంలో తిమ్మిరి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
''చలిగాలుల వల్ల పిల్లలకు ఇన్ఫెక్షన్లు సోకే ప్రమాదం ఎక్కువ. వ్యాధుల బారిన పడితే కోలుకోవడానికి కనీసం ఏడు రోజులు సమయం పడుతుంది. ఇటీవల జిల్లాలో ఎక్కువ మంది దగ్గు, వైరల్ జ్వరాలతో బాధపడుతూ జీజీహెచ్కు వస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు జలుబు తగ్గినట్టే తగ్గి మళ్లీ ఎక్కువైతే నిపుణులను సంప్రదించాలి. అలర్టీ, ఆస్తమా ఉంటే మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఏడాది వయసు శిశువులకూ డెంగీ లక్షణాలు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి.'' - సాధన, నవజాత శిశు వైద్య నిపుణురాలు
