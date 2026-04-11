మండే వేసవిలో మీ వాహనం భద్రంగా ఉండాలా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం మేలు!

వేసవిలో తరచూ అగ్నిప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం - అప్రమత్తతతోనే ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట - వాహనాల విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై సీనియర్ మెకానిక్​ల సూచనలు ఇవే

Important summer Fire Safety Tips
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 11, 2026 at 4:38 PM IST

Important summer Fire Safety Tips : మండు వేసవిలో భానుడు మనుషులు, పశుపక్షాదులపైనే కాకుండా వాహనాలపై కూడా ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. దీంతో సూర్యుని తాపానికి రహదారులే కాదు వాహనాలు భగ్గుమంటున్నాయి. ఫలితంగా కారులో మంటలు చెలరేగి బుగ్గిపాలవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం సెలవుల నేపథ్యంలో చాలా మంది కుటుంబ సమేతంగా విహారయాత్రలు, దూర ప్రాంతాలకు పయనమవుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో వేసవిలో వాహనాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండటంతో పాటు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులైన మెకానిక్‌లు చెబుతున్నారు.

ఫుల్‌ ట్యాంక్‌తో ప్రమాదం : చాలా మంది తమ వాహనాల్లో ట్యాంక్‌ నిండా ఆయిల్​ నింపుతుంటారు. అందులో పెట్రోల్, డీజిల్, హైడ్రోకార్బన్‌ సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. వేసవిలో ఫుల్‌ట్యాంక్‌ చేయిస్తే వేడికి ట్యాంక్‌లో రసాయన చర్యలతో గ్యాస్‌ఫాం అయి మంటలు చెలరేగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల 1-2 లీటర్ల ఇంధనాన్ని నింపించటం ఉత్తమం.

ఆగుతూ వెళ్లాలి : 5-7 గంటలు నిరంతరాయంగా వాహనం నడిపిస్తే తప్పనిసరిగా 30-60 నిమిషాల పాటు విరామం ఇవ్వాలని మెకానిక్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇంజిన్‌ హీట్‌ ఎక్కకుండా వాహనం బయటికి తీసే ముందు కూలెంట్‌(ఇంజిన్‌ ఆయిల్‌) సరి చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అందువల్ల అప్పుడప్పుడూ మధ్యలో కాసేపు వాహనం ఆపి విశ్రాంతి తీసుకుని వెళ్లడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వీటితో పాటు కింద వివరించిన జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా వేసవిలో మీ కారు సేఫ్​గా ఉంటుంది.

వేసవిలో ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం మేలు :

  • వేసవి సీజన్​ ప్రారంభానికి ముందే సర్వీసింగ్‌ చేయించడం ఉత్తమం.
  • వేసవి సీజన్​లో వాహనాలను ఎండలో నిలపకపోవడమే మంచిది.
  • వాహనం సర్వీసింగ్‌ సమయంలో అన్ని రకాల లిక్విడ్ల స్థాయిలను చెక్‌ చేశారో లేదో తెలుసుకోవాలి.
  • వాహనంలో ఫిల్టర్లను తరచూ మార్చుతూ ఉండాలి.
  • టైర్లలో గాలి తగినంత ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి. ఆయిల్​ ఫిల్​ చేసే సమయంలో టైర్లలో గాలి చెక్‌ చేయించటం అలవాటు చేసుకోవాలి.
  • 2-3 లక్షల కిలోమీటర్లకు ఒకసారి హౌజ్‌ పైప్​ను తొలగించాలి. ఆరేళ్లకు ఓసారి వైరింగ్‌ మార్చుకోవాలి.
  • వాహనం బ్రేక్‌ స్లిప్పులు సరిగ్గా లేకపోతే స్ట్రక్‌ అయి టైర్లలో మంటలు చెలరేగుతుంటాయి. టైర్లు అరిగిపోతే మార్చుకోవడం ఉత్తమం.
  • ఏసీ, గ్యాస్‌ వెహికల్స్​లో పైపులు లీకేజీ కాకుండా చూసుకోవాలి.
  • వాహనాల్లో హీటర్‌ను 30-60 సెకన్లు మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఎక్కువ సేపు వేస్తే ఓవర్‌ హీట్‌ అయి గ్యాస్‌ పైపులకు మంటలు అంటుకునే ప్రమాదం ఉంది. అర్దగంట తర్వాత మరోసారి ఆన్‌ చేసుకోవటం ఉత్తమం.
  • వేసవిలో ఇంజిన్, రేడియేటర్లలో దుమ్ము నిండుతోంది. ఇంజిన్‌ రేడియేటర్లను నీటితో శుభ్రం చేస్తే వాహనం త్వరగా కూల్ అవుతుంది.
  • ప్రతి వాహనంలో ఫైర్​సేఫ్టీ పరకరం ఉండేవిధంగా చూసుకోవాలి. మంటలు వచ్చినప్పుడు దానిని లాక్‌పుల్‌ చేసి స్ప్రే చేసినట్లయితే అదుపులోకి వస్తాయి. ప్రతి వాహనానికి నిర్ణీత సమయంలో సర్వీసింగ్‌ చేయించుకోవడం ఉత్తమం.
  • ద్విచక్రవాహనం 2500 కిలోమీటర్లు తిరిగిన తర్వాత ఒకసారి ఇంజిన్​ ఆయిల్​ను మార్చాలి. సర్వీసింగ్‌ చేయించే సమయంలో అన్ని రకాల లిక్విడ్ల స్థాయిలను చెక్‌ చేసుకోవాలి.
  • ద్విచక్రవాహనంపై 40 కిలోమీటర్లకు ఒకసారి ఆగి వెళ్లటం మంచిది.

మంటలు రాగానే ఇలా చేయాలి : ఒక వేళ ఏదైనా కారణాల వల్ల మీ వాహనం అగ్నిప్రమాదానికి గురవుతుందని అనిపించిన సందర్భంలో వెంటనే కారును ఆపి బయటకు రావడం ఉత్తమం. అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్లాలి. వెంటనే ఫైర్​ ఇంజిన్​కు కాల్​ చేసి సమాచారాన్ని అందించాలి. అవసరమైతే స్థానికుల సహాయాన్ని తీసుకొని మంటలు ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించాలి. కారులో అగ్నినియంత్రిక యంత్రాన్ని ఉపయోగించి మంటలను ఆర్పేందుకు ట్రై చేయాలి. పైన వివరించిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా మీ కారు లేదా బైక్​ వేసవిలో అగ్ని ప్రమాదానికి గురికాకుండా ఉంటుంది.

