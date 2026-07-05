అలర్ట్ - వర్షాకాలం వచ్చేసింది - పాములతో పొంచి ఉన్న ప్రమాదం
వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా పాముకాట్లకు గురవుతున్న రైతులు - జాగ్రత్తలపై అవగాహన లేకపోవడంతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వైనం - పాముకాటుకు గురికాకుండా ఎలా జాగ్రత్తలు పాటించాలి?
Published : July 5, 2026 at 10:22 PM IST|
Updated : July 5, 2026 at 10:46 PM IST
Precautions to Take to Avoid Snake Bites in Rainy Season : వానాకాలం సీజన్ ప్రారంభమైంది. వాతావరణంలో తేమతో ఉక్కపోత అధికంగా ఉంది. ఉక్కపోతకు పాములు బయటకు వచ్చి తిరుగుతుంటాయి. ఇలాంటి సందర్భంలో పలు జాగ్రత్తలు పాటించడం చాలా అవసరం. రైతులు, ఆరు బయట తిరుగుతున్న వారు మాత్రమే కాకుండా ఇంట్లో ఉన్నవారు సైతం పాముకాటుకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోతున్నటువంటి ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో చోటుచేసుకుంటున్నాయి. పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటూ పలు జాగ్రత్తలను పాటించినట్లయితే ప్రమాదాలు జరగకుండా చూసుకోవచ్చు.
జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మంచిది :
- విషపూరిత పాములు, ఇతర కీటకాల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు ఇంట్లో చిన్నారులకు జాగ్రత్తలను వివరించాలి.
- గోడల రంధ్రాల వద్ద, చెట్ల పొదల వద్ద చిన్న పిల్లలు ఆడకుండా జాగ్రత్త పడాలి. చీకట్లో వెళ్తున్నప్పుడు కిందకు, పక్కలకు చూస్తూ వెళ్లాలని సూచించాలి.
- పరిసరాల్లో పొదలు, కంప చెట్లు, చిత్తడి ఉన్నవారు, అటవీ ప్రాంత పరిసరాల్లో నివసించే వారికి పాము కాటు ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇళ్లలో బియ్యం బస్తాలు, నిర్మాణ సామగ్రి, వంటచెరుకు మధ్య పాములు ఆవాసాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి. రాత్రి సమయంలో బయటకు వచ్చినప్పుడు ప్రమాదం జరిగేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. నిద్రించే చోట బియ్యం బస్తాలు, ఇతర సామగ్రి లేకుండా చూసుకోవడం మంచిది.
- రైతులు వ్యవసాయ పనుల కోసం వెళ్లేటప్పుడు చప్పుడు చేస్తూ ముందుకు కదలాలి. గడ్డిలో ఎక్కువ సేపు ఉండాల్సి వస్తే బూట్లు వేసుకోవడం ఉత్తమం. రాత్రి పూట టార్చ్లైట్ లేదా ఇతర వెలుతురు ఉండేవిధంగా చూసుకోవాలి.
- ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని సారంగపూర్ మండలం రేచపల్లిలో గత నెల 29వ తేదీన సిలివేరు నీరజ అనే మహిళ ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న సమయంలో పాము కాటు వేసింది. ఆస్పత్రికి తరలించే లోపే ఆమె మరణించారు.
- కొద్ది నెలల క్రితం ధర్మపురి మండలం నేరెల్లకు చెందిన ఓ మహిళ రాత్రి నిద్రిస్తున్న సమయంలో పాము కాటు వేసింది. గమనించి ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లేంతలోపే ఆమె మరణించారు.
ఈ పాములతో ప్రమాదమే : కట్ల పాము, రక్త పింజర, తాచు పాములు, రంపపు పొలుసుల పింజర వంటి సర్పజాతుల కారణంగా ఎక్కువగా మరణాలు జరుగుతున్నాయి. బాధితుల్లో ఎక్కువశాతం మంది రైతులు, చిన్నారులే ఉంటున్నారు. సర్పం కాటుకు గురైన అనంతరం వెంటనే స్పందించకపోవడం, నాటు వైద్యులను ఆశ్రయించడం, సరైన చికిత్స అందుబాటులో లేకపోవడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. పొలాల వెంట నడిచేటప్పుడు తప్పనిసరిగా చెప్పులను ధరించాలి. రాత్రి పూట అయితే తప్పకుండా టార్చిలైట్ను వెంట తీసుకువెళ్లడం ఉత్తమం. చేతి కర్ర పట్టుకుని నేలపై శబ్దం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాలి. మోటారు, స్టార్టర్ డబ్బాల్లో వెచ్చదనానికి సర్పాలు సేద తీరుతుంటాయి. వాటిని పరిశీలించి జాగ్రత్తగా కర్రతో తెరవాలి.
"పాము కాటుకు గురైనప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించాలి. అన్ని హాస్పిటల్స్లో యాంటీ స్నేక్ వీనమ్ అందుబాటులో ఉంది. ఏదైనా కుట్టిందని అనిపించినట్లయితే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం"-డాక్టర్ శ్రీనివాస్, జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ ఉపాధికారి
ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల అమలు శూన్యం : పాముకాటు బాధితులకు వేగవంతమైన చికిత్సను అందించి మరణాలను నివారించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గతేడాది ‘పాముకాటు మరణాలు, వైకల్యాల తగ్గింపునకు వ్యూహాత్మక విధానం-2030’ పేరుతో పలు మార్గదర్శకాలను రూపొందించింది. క్షేత్రస్థాయిలో చేపట్టాల్సినటువంటి చర్యలను వివరించింది. ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు(పీహెచ్సీలు), పట్టణ, జిల్లా కేంద్ర ఆస్పత్రుల్లో తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలను వివరించింది. ఏడాది అవుతున్నా మార్గదర్శకాలు మాత్రం అమలు కావడం లేదు.
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