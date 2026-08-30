ఏ గల్లీలో చూసినా 'చింటూ'లే - కాస్త ఏమరపాటుగా ఉంటే కాలికి పంటిగాట్లే!
భాగ్యనగర వీధుల్లో కుక్కల హల్చల్ - నల్లకుంట ఫీవర్ హాస్పిటల్లో కిక్కిరిసిపోతున్న చిన్నారులు, వృద్ధులు - ప్రతిరోజూ హాస్పిటల్కు వస్తున్న 80 నుంచి 90 మంది బాధితులు - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే!
Published : August 30, 2026 at 9:40 AM IST
Dog Bites Rise In Hyderabad : వేసవిలోనే కాదు వర్షాకాలంలో కూడా కుక్క కాటుకు గురయ్యే వారి సంఖ్య ఊహించని విధంగా పెరుగుతోంది. హైదరాబాద్ నల్లకుంటలోని ఫీవర్ హాస్పిటల్ కుక్క కాటు చికిత్స కోసం వచ్చే చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులతో కిక్కిరిసిపోతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా ప్రతిరోజూ 80 నుంచి 90 మంది బాధితులు ఆసుపత్రికి వస్తున్నారు. వీరిలో 95 శాతం మంది నగర పరిధికి చెందిన వారే. కుక్క కాటు బాధితుల సంఖ్య పెరగడం నగరంలో కుక్కల జనాభా వేగంగా పెరుగుతోందనడానికి నిదర్శనం. ఫీవర్ హాస్పిటల్తో పాటు, నారాయణగూడలోని ఐపీఎం కేంద్రానికి కూడా టీకాల కోసం ప్రతి రోజూ 250 మంది వరకు వస్తుంటారు.
దీనికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే :
- వర్షాకాలం కుక్కలకు సంతానోత్పత్తి కాలం. దీనివల్ల మగ కుక్కలు ఆధిపత్యం కోసం పోరాడుతుంటాయి. హార్మోన్ల మార్పుల కారణంగా అవి మరింత దూకుడుగా, ఆందోళనతో ప్రవర్తిస్తాయి. దారిన వెళ్లే వారిపై మొరగడం లేదా దాడి చేయడం వంటివి చేయవచ్చు.
- వర్షం కారణంగా వీధుల్లో ఆహారం దొరకడం కష్టమవుతుంది. ఆకలితో ఉన్న కుక్కలు అటు ఇటు తిరుగుతూ త్వరగా ఆందోళనకు గురై ఎదురైన వారిపై దాడి చేయవచ్చు.
- వర్షంతో పాటు వచ్చే ఉరుములు, మెరుపుల శబ్దాల వల్ల కుక్కలు తీవ్ర భయం, ఆందోళనకు గురవుతాయి. ఆ భయంతో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా వాటి దగ్గరకు వస్తే వారిని ముప్పుగా భావించి కరిచే అవకాశం ఉంది.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- వర్షాకాలంలో కుక్కలు త్వరగా ఆందోళనకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. వాటిపై రాళ్లు విసరడం, తోకలు లాగడం లేదా వాటిని చూసి అరవడం వంటివి చేయకూడదు.
- ఒకవేళ కుక్క మీ వైపు వస్తే, భయంతో అకస్మాత్తుగా పరిగెత్తడం చేయకూడదు. అలా చేయడం వల్ల అది మిమ్మల్ని వెంబడించి కరిచే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
- షెడ్ల కింద లేదా పార్క్ చేసిన కార్ల దగ్గర వర్షం నుంచి తలదాచుకుంటున్న కుక్కలు, వాటి పిల్లల దగ్గరకు వెళ్లకూడదు.
- చీకటిలో రోడ్లపై నడిచేటప్పుడు అక్కడ ఉండే కుక్కలపై కాలు పడకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.
- చుట్టుపక్కల ఎక్కువ కుక్కలు ఉంటే గొడుగు లేదా కర్రను వెంట ఉంచుకోవడం మంచిది.
- కుక్కల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటే, ఆ విషయాన్ని మున్సిపల్ అధికారులకు తెలియజేయాలి. వాటికి ఆహారం పెట్టడం వల్ల అవి శాంతించి, కరవకుండా ఉండేలా చేయవచ్చు.
- కుక్క కరిచినట్లయితే ఆ గాయాన్ని కనీసం 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ధారగా వచ్చే నీటి కింద ఉంచి సబ్బుతో శుభ్రం చేయాలి.
- గాయం చిన్నదైనప్పటికీ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. 24 గంటల్లోపు ఆసుపత్రికి వెళ్లి రేబిస్ టీకా వేయించుకోవాలి.
కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్ర చికిత్సలు : వీధి కుక్కల సంఖ్య పెరగకుండా ప్రభుత్వం 2023లో ఎనిమిల్ బర్త్ కంట్రోల్ (ఏబీసీ) నిబంధనలను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. పట్టణాల్లోనైతే మున్సిపాలిటీలు, పల్లెల్లోనైతే గ్రామ పంచాయతీలు ఏబీసీ కేంద్రాలను నిర్వహించాల్సి ఉంది. మగ కుక్కలను పట్టుకొచ్చి కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్ర చికిత్సలు నిర్వహించి, 3 రోజుల పాటు కేంద్రాల్లోనే ఉంచి ఆ తర్వాత వాటిని ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చారో అక్కడే వదిలేయాలనేది నిబంధన. ఇలా చేయడం వల్ల కుక్కల సంతానోత్పత్తిని నియంత్రించవచ్చు.
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