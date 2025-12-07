ETV Bharat / state

పాములు కంటపడితే చంపేస్తున్నారా? అయితే అవగాహన లోపమే - ఇలా చేయండి

పాములన్నీ విష పూరితం కాదు - పాములపై సరైన అవగాహన లేకనే వాటిని చంపేస్తున్నారంటున్న జంతు ప్రేమికులు

SNAKES IN KONDAPURAM
Snakes Roam in Villages in YSR District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 8:21 PM IST

Precautions to Take if Encounter Snakes : 'పాము’ ఈ రెండక్షరాల పేరు వింటేనే వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. కంటపడితే చాలు కాళ్లు గజగజలాడతాయి. గుండె వేగం పెరుగుతుంది. అది విషం ఉన్నదా? లేనిదా? అని కూడా ఆలోచించరు. క్షణాల్లో కర్రలు, రాళ్లు చేతిలోకి వచ్చేస్తాయి. ఆ మూగజీవి ప్రాణం గాలిలో కలుస్తుంది.

కానీ, పాములపై సరైన అవగాహన లేకనే జనం ఇలా చేస్తున్నారని జంతు ప్రేమికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వైఎస్సార్ కడప జిల్లా కొండాపురం మండలంలో పరిస్థితి భయానకంగా ఉంది. ఒకవైపు కొండ ప్రాంతం, మరోవైపు గ్రామాలను చుట్టుముట్టిన గండికోట జలాలు. వెరసి పాములు జనావాసాల్లోకి క్యూ కడుతున్నాయి. దీంతో ప్రజలకు అధికారులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.

నీరు వచ్చింది, పాముని తెచ్చింది: కొండాపురం మండలంలో కొండ ప్రాంతం ఎక్కువ. దీనికి తోడు ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు, ప్రాజెక్టుల రాకతో గండికోట వెనుక జలాలు పలు గ్రామాలకు చేరువయ్యాయి. పొలాల్లో, పుట్టల్లో ఉండాల్సిన పాములు నీటి ముంపు కారణంగా నివాసం కోల్పోయాయి. దీంతో అవి మెరక ప్రాంతాలైన ఊళ్లలోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొండాపురం, లావనూరు, ముచ్చుమర్రి, ఏటూరు గ్రామాల్లో పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంది. ఇటీవల కాలంలో ఇళ్ల మధ్య, పశువుల కొట్టాల్లో కొండచిలువలు దర్శనమిస్తుండటంతో జనం హడలిపోతున్నారు.

భయం వద్దు, అప్రమత్తత ముద్దు: పాము ఎదురుపడగానే చాలామంది భయంతో కేకలు వేస్తూ పరుగులు తీస్తుంటారు. కానీ అది ప్రమాదకరం. పాములు మనుషులను చూడగానే భయపడతాయి. అవి మనపై దాడి చేయడానికి కాకుండా, తమ ప్రాణాలను కాపాడుకుని పారిపోవడానికే వేగంగా కదులుతాయి. ఈ క్రమంలో మనుషులు అడ్డు వస్తేనే అవి కాటు వేస్తాయి. పాము కనిపిస్తే నిశబ్దంగా వెనక్కి వెళ్లడం మంచిది. సాధ్యమైనంత వరకు వాటికి దూరంగా ఉండాలి. ప్రజలు గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే, కనిపించే ప్రతి పాము విషపూరితమైనది కాదు.

ప్రమాదకరమైనవి ఇవే:

  • రక్త పింజర
  • కట్లపాము
  • తాచుపాము (నాగుపాము)
  • చిన్న పింజర

విషం లేనివి ఇవే:

  • జెర్రిపోతు
  • నూనెకట్ట పాము
  • మట్టిపాము
  • నీరు కట్ట పాము
  • కొండచిలువ (ఇవి చూడటానికి భారీగా ఉన్నా విషం ఉండదు)

ఏం చేయాలి?: ఇంట్లోకి గానీ, ఇంటి ఆవరణలోకి గానీ పాము వస్తే దాన్ని చంపకండి. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్స్ (పాములు పట్టే నిపుణులు)కు గానీ, అటవీ శాఖ అధికారులకు గానీ, స్వచ్ఛంద సంస్థలకు గానీ సమాచారం ఇవ్వండి. వారు వచ్చి వాటిని పట్టుకుని సురక్షితంగా అడవిలో వదిలేస్తారు.


"పాములన్నీ విషపూరితం కాదు. కేవలం రక్త పింజర, కట్లపాము, తాచు, చిన్న పింజర వంటివే ప్రమాదకరం. జెర్రిపోతు, కొండచిలువ వంటి వాటికి విషం ఉండదు. ప్రస్తుతం వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల జనావాసాల్లోకి పాములు వస్తున్నాయి. పాము కనిపిస్తే వెంటనే మా అటవీ శాఖ సిబ్బందికి సమాచారం ఇవ్వండి. మేమే వచ్చి పట్టుకుంటాం. రైతులు, ప్రజలు దట్టమైన గడ్డి, పొదల్లోకి వెళ్లేటప్పుడు తప్పనిసరిగా మందపాటి బూట్లు వేసుకోవాలి. దీనిపై గ్రామాల్లో మరింత అవగాహన కల్పిస్తాం." - శ్రీనివాస్‌నాయుడు, అటవీ శాఖ అధికారి, ముద్దనూరు.

