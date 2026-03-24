కారు నడిపే వారికి అలర్ట్​ - వేసవిలో ఈ తప్పులు చేస్తే మీ బండి బూడిదవడం ఖాయం!

వేసవిలో ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలతో వాహన ఇంజిన్​లపై ప్రభావం - వేడి పెరుగుదలతో వాహన ఇంజిన్​లో పొగలు, మంటలు వ్యాపించే ప్రమాదం - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే వాహనాలు సేఫ్​ అంటున్న నిపుణులు

Published : March 24, 2026 at 1:13 PM IST

Vehicle Safety Tips In Summer Telugu : వేసవి కాలం మొదలైంది. రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో భానుడు నిప్పులు చెరుగుతున్నాడు. ఈ వేసవి తాపం నుంచి తప్పించుకుని మన ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. అయితే ఇదే తరహాలో మనం వినియోగించే వాహనాలకు సైతం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షల సంఖ్యలో కార్లు ఉన్నాయి. మన అవసరాల కోసం వాటినే వినియోగిస్తూ తిరుగుతాం. ప్రయాణానికి ప్రముఖ పాత్ర పోషించే సొంత వాహనాలపై వేసవిలో శ్రద్ధ చూపడం ఎంతో ముఖ్యం. లేకుంటే అనుకోని ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశాలున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. మరి వేసవిలో వాహనాల విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఎండ తీవ్రత కారణంగా ఇటీవల ప్రమాదాలు :

  • ఇటీవల ఓ కుటుంబం వికారాబాద్​ జిల్లా తాండూరు నుంచి మహబూబ్​నగర్​కు వెళ్లేందుకు తమ కారులో ప్రయాణం సాగించింది. అయితే ఉన్నట్టుండి లక్ష్మీనారాయణపూర్​ సమీపంలో కారు ఇంజిన్​లో ఒక్కసారిగా దట్టమైన పొగలు చెలరేగాయి. దీంతో కారు డ్రైవర్ అప్రమత్తమయ్యారు. కారులో ప్రయాణిస్తున్న వారందరినీ బయటకు దించారు. కారు ఇంజిన్ దగ్గరలో వైర్లు షార్ట్ ​సర్క్యూట్​ కావడంతో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుందని నిపుణులు తెలిపారు.
  • ఇదే తరహాలో ఇటీవల హైదరాబాద్​ కేబుల్​ బ్రిడ్జిపై ఓ కారులో మంటలు చెలరేగాయి. అందరూ చూస్తుండగానే ఆ కారు మంటల్లో కాలి బూడిదైపోయింది. దానిలో ఉన్న ఇద్దరు యువకులు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. ఎండ తీవ్రత, వాహన ఇంజిన్​లో సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా వాహనంలో మంటలు చెలరేగినట్లు నిపుణులు వెల్లడించారు.

"వేసవి కాలంలో కారు వినియోగం పట్ల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వేసవిలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇంజిన్​ త్వరగా వేడెక్కుతుంది. అధిక వేడి ప్రభావంతో కార్ల ఇంజిన్​ ప్రాంతంలో పొగలు, మంటలు చెలరేగే ప్రమాదముంది. వాహన డ్రైవర్​తో పాటు కారులో ఉన్న వారికి ప్రాణాపాయం పొంచి ఉంది. ఇందుకోసం కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి." - ​అజీమ్​, హెడ్​ మెకానిక్

ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే వాహనాలు సేఫ్ (ETV Bharat)

వేసవిలో ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి :

  • కారును వీలైనంత వరకూ నీడలోనే పార్కింగ్​ చేయాలి.
  • బ్యాటరీ తీగలు వదులుగా ఉంటే వెంటనే సరి చేయించుకోవాలి.
  • ఎక్కడా అతుకులు, స్పార్కింగ్​ వచ్చేలా తీగలు ఉండకుండా చూసుకోవాలి.
  • ట్యాంకు నుంచి ఇంజిన్​కు సరఫరా అయ్యే డీజిల్​, పెట్రోల్​ పైపులు లీకేజీలు లేకుండా తరచూ పరిశీలించాలి.
  • అవసరమైతే ఎండాకాలం సమయంలో కొత్త పైపులు వేయించాలి.
  • కొన్ని సందర్భాల్లో కారు సెంటర్​ లాక్​ సిస్టం పనిచేయకుండా ఇబ్బంది పెడుతుంది.
  • ఇది పునరావృతం కాకుండా వెంటనే కొత్త లాక్​ మార్చుకోవాలి.
  • ప్రయాణ సమయంలో కారు విండో అద్దం కొంత తెరిచి ప్రయాణం చేస్తే మంచిది.
  • కొత్త,పాత అనే తేడాలు లేకుండా ప్రతి వాహనానికీ బీమా చేయించాలి.
  • పాత వాహనాలు వినియోగించే వారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
  • తరచూ మూడు నెలలకోసారి కారు సర్వీసింగ్​ చేయించాలి.
  • ప్రమాదవశాత్తు కారు ఇంజిన్​లో పొగలు, మంటలు చెలరేగితే ఆందోళన చెందకూడదు.
  • ముందుగా అందరినీ కారులో నుంచి దించేసి దూరంగా వెళితే ప్రమాదం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడొచ్చు.

ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే టైర్లపైనా ప్రభావం : వేసవిలో ఎండలు పెరిగే కొద్దీ వాహనాల్లోని గాలి క్రమంగా వ్యాకోచిస్తుంది. వాహనాలు ప్రయాణిస్తుంటే రోడ్డుతో రాపిడి కారణంగా దీనిలో వేడి పెరుగుతుంది. ఫలితంగా టైరుపై ప్రెజర్​ ఎక్కువైపోతుంది. టైర్లు పటిష్ఠంగా ఉన్నప్పటికీ కొంత వరకు మాత్రమే భరించగలవు. స్థాయికి మించిన ప్రెజర్​ ఏర్పడితే టైరు పేలే అవకాశాలున్నాయి.

అతి వేగంతో టైర్లపై ఒత్తిడి : దీంతోపాటు నిర్దేశిత వేగానికి లోబడి మాత్రమే నడపాల్సి ఉంటుంది. వాహన వేగం పెరిగే కొద్దీ టైర్లపై రాపిడి, ఒత్తిడి ఎక్కువవుతాయి. ఈ విషయాల్లో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు.

