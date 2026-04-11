పిల్లలపై ఎండ ప్రభావం - ఈ వేసవిలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

రోజురోజుకూ తీవ్రమవుతున్న భానుడి భగభగలు - పసిప్రాణాలకు పెరిగిన ప్రమాదం - పెద్దలపైనా ఎండ ప్రభావం - వేసవి కాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు - డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారంటే?

Tips to Stay Healthy in Summer (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 11, 2026 at 3:43 PM IST

Tips to Stay Healthy in Summer : భానుడి భగభగలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. మండుటెండలు తీవ్రరూపం దాల్చుతున్న ఈ సమయంలో చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇటీవల జరిగిన శాస్త్రీయ అధ్యయనాల ప్రకారం ఉష్ణోగ్రత ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాత ప్రతి డిగ్రీ పెరుగుదలతో వడదెబ్బ ముప్పు గణనీయంగా పెరుగుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎండల ప్రభావం, దుష్పరిణామాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన చాలా అవసరం.

పసిప్రాణాలకు పెరిగిన ప్రమాదం : పసిపిల్లలు ఎండకు అత్యంత సున్నితంగా స్పందిస్తారు. వారి చర్మం పలుచగా ఉండటంతో ఉష్ణోగ్రతలను తట్టుకునే సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నెల నుంచి రెండు నెలల వయస్సు ఉన్న శిశువుల్లో 'హైపర్‌నెట్రిమిక్‌ డీహైడ్రేషన్‌' ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గిపోవడంతో సోడియం స్థాయిలు పెరిగి ఫిట్స్‌లాంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. పరిస్థితి మరింత తీవ్రమైతే కిడ్నీ సమస్యలకు కూడా దారి తీసే అవకాశం ఉంది.

చిన్నారులు వడదెబ్బకు గురైతే జ్వరం, దద్దుర్లు, వాంతులు, విరేచనాలు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. డీహైడ్రేషన్‌ వల్ల గంటల తరబడి మూత్రం రాకపోవడం, శ్వాసలో ఇబ్బంది వంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి. కాబట్టి చిన్నారుల విషయంలో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

పెద్దలపైనా ఎండ ప్రభావం : ఎండ తీవ్రత పెద్దలపై కూడా ప్రమాదకరంగానే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రైతులు, కూలీలు, నిర్మాణ కార్మికులు మిట్టమధ్యాహ్నం ఎండలో పని చేస్తుంటారు. దీని వల్ల వడదెబ్బకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. వృద్ధులు, మధుమేహం, రక్తపోటు వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

వడదెబ్బ లక్షణాల్లో అధిక చెమటలు, నీరసం, తలనొప్పి, వాంతులు కనిపిస్తాయి. డీహైడ్రేషన్‌ అధికమైతే చెమటలు కూడా ఆగిపోతాయి. తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో అపస్మారక స్థితి కూడా రావచ్చు. ఈ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం అవసరం.

డీహైడ్రేషన్‌ - ప్రధాన ముప్పు : ఎండకాలంలో ప్రధానంగా ఎదురయ్యే సమస్య డీహైడ్రేషన్‌. శరీరంలో నీరు, ఎలక్ట్రోలైట్స్‌ తగ్గిపోవడం వల్ల శరీర క్రియలు సక్రమంగా సాగవు. దాహం ఎక్కువగా ఉండటం, నోరు ఎండిపోవడం, అలసట, తల తిరగడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. సరైన సమయంలో ద్రావణాలు తీసుకోకపోతే పరిస్థితి విషమించవచ్చు.

"పసిపిల్లల్లో డీహైడ్రేషన్‌ రాకుండా ఉండేందుకు తల్లి పాలు తరచూ ఇవ్వాలి. తల్లులు కూడా తగినంత ద్రవపదార్థాలు తీసుకోవాలి. అవసరమైతే వైద్యుల సలహాతో ఎలక్ట్రోలైట్‌ ద్రావణాలు ఇవ్వాలి. పిల్లల్లో అసాధారణ లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యం" - డాక్టర్‌ ఉషారాణి, పిల్లల వైద్యురాలు, నాగర్‌కర్నూల్‌ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి

"ఎండకాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. క్రమం తప్పకుండా నీరు తాగడం, నిమ్మరసం, ఉప్పు, చక్కెర కలిపిన ద్రావణాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఉదయం 11 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ఎండలోకి వెళ్లకుండా ఉండటం అవసరం. బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే తలపై కవర్లు, వదులైన దుస్తులు ధరించాలి. ఎండలో నిలిపిన కార్లలో కూర్చోవడం ప్రమాదకరం. పని చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో విరామాలు తీసుకోవాలి. దాహం తీర్చుకోవడానికి కూల్‌డ్రింక్స్‌కు బదులుగా సహజ పానీయాలను తీసుకోవడం ఉత్తమం" - ప్రొఫెసర్‌ జలగం తిరుపతిరావు, నిజామాబాద్‌ వైద్య కళాశాల

మండుటెండలు ప్రతి ఏడాది తీవ్రతరమవుతున్నాయి. వడదెబ్బ వంటి ప్రమాదాల నుంచి రక్షించుకోవడం కోసం ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా చిన్నారులు, వృద్ధులు, బలహీన వర్గాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. సరైన అవగాహన, సమయానికి తీసుకునే చర్యలు ప్రాణాలను కాపాడగలవు.

