నీడలోనే నడవాలి - అలసిపోతే ఆగిపోవాలి - వాకర్స్ వేసవిలో పాటించాల్సిన ఆరోగ్య సూత్రాలివే!
ఆరోగ్యానికి నడకే ప్రధానం అంటున్న నిపుణులు - వేసవిలో నడక విషయంలో ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే అంశంపై పలు సూచనలు - నడక విషయంలో ఈ తప్పులు చేయొద్దని హెచ్చరిక
Published : March 29, 2026 at 12:11 PM IST
Walking Tips In Summer Telugu : ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యమని పెద్దల మాట. ప్రస్తుత ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలోనూ చాలా మంది ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. ఉదయం పూట, లేదా సాయంత్రం వేళ నడుస్తున్నారు. మరికొందరు డైట్ అంటూ ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తున్నారు. ఇంకొందరు యోగా, వ్యాయామాలు చేస్తున్నారు. నగరం, పట్టణంలో వీటిని ఎక్కువ మంది పాటిస్తున్నారు. ప్రస్తుత వేసవి కాలంలో ఎండ తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని వ్యాయామ సమయాల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
పాటించాల్సినవి :
- రోజు ఉదయాన 5 గంటలకు లేవటాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి.
- ఉదయం 5.30 గంటల నుంచి 8 గంటల్లోపు లేదా సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత ఆరుబయట నడవాలి.
- కాటన్ దుస్తులను ధరించాలి. లేత రంగులో ఉండేవాటిని ఎంచుకోవాలి. టోపీ పెట్టుకుంటే మంచిది.
- నీడ ప్రాంతాలను ఎంచుకోవాలి. వెళ్లే ముందు గ్లాసు నీరు తాగాలి. తర్వాత అయిదు నిమిషాల వరకు మెడిటేషన్, చిన్నపాటి వ్యాయామాలు చేసి ఆ తర్వాత మెల్లగా నడుస్తూ 20 నిమిషాల నుంచి 30 నిమిషాల వరకు వెళ్లవచ్చు.
- ముందు నెమ్మదిగా కొనసాగించి, ఆ తర్వాత అవసరమైతేనే వేగం పెంచాలి. చెమటలు బాగా వచ్చినప్పుడు నీడ ప్రదేశంలోకి వెళ్లి కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. అలసట తీరాక నడక మళ్లీ మొదలుపెట్టాలి.
- నడక పూర్తయిన తర్వాత వెంటనే పూర్తి చల్లని నీటిని తాగొద్దు. వీలైతే మజ్జిగ, నిమ్మరసం లాంటివి తీసుకోవాలి.
- మహిళలు పీరియడ్ సమయంలో ఈ రకంగా నడటం, వ్యాయామం చేయొద్దు.
- వేసవి కాలంలో ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటలలోపు నడక, వ్యాయామం చేయొద్దు.
- యోగా శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుంది. ప్రాణాయామం నీడ ప్రదేశాల్లో చేస్తే శరీరానికి ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా అందుతుంది.
- దీనితో పాటు ఉదయం, సాయంత్రం సమయాల్లో సైక్లింగ్ చేస్తే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.
- ఖాళీ కడుపుతో వ్యాయామం చేయొద్దు. నీరు, నిమ్మరసం, మజ్జిగ వంటివి తీసుకోవాలి. చెమట ఎక్కువగా వస్తే కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : తెల్లవారాక వాకింగ్కు వెళ్లాలని సీనియర్ ఫిజీషియన్ డాక్టర్ విజయమోహన్రెడ్డి తెలిపారు. ఆలోపు వెళ్తే వాతావరణంలో చల్లటి గాలులతో రక్తనాళాలు బిగించుకుపోతాయని చెప్పారు. ఈ సమయంలో వ్యాయామం చేయడంతో రక్త పోటు పెరిగే అవకాశముందని అన్నారు. ఎక్కువగా చెమట వస్తే ఒంట్లోని సోడియం, పొటాషియం బయటకు వెళ్లిపోతాయని తెలిపారు. ఆయాసం వస్తే ఆగిపోవాలని, విశ్రాంతి తీసుకొన్నా తగ్గకుంటే వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచించారు. మూత్రం రంగు మారినప్పుడు ఎక్కువ నీటిని తీసుకోవాలని తెలిపారు. చెమట ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోవాలన్నారు. లేకుంటే రక్త ప్రసరణ మెదడుకు సరిగా అందక సమస్య ఉత్పన్నమవుతుందని అన్నారు. నడక సమయంలో కొందరికి దాహం వేస్తుందని, రక్తపోటు, మధుమేహం బాధితులకు ఈ సమస్య అధికంగా ఉంటుందని వెల్లడించారు. వీరు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. నడక వ్యాయామాలకు నీడ ప్రదేశాలను ఎంచుకోవాలని సూచించారు.
"తెల్లవారాక వాకింగ్కు వెళ్లాలి. ఆలోపు వెళ్తే చల్లటి గాలులతో రక్తనాళాలు బిగించిపోయి రక్తపోటు పెరిగే అవకాశముంది. ఎక్కువగా చెమట వస్తే ఒంట్లోని సోడియం, పొటాషియం బయటకు వెళ్లిపోతాయి. ఆయాసం వస్తే ఆగిపోవాలి. విశ్రాంతి తీసుకొన్నా తగ్గకుంటే వైద్యులను సంప్రదించాలి. మూత్రం రంగు మారినప్పుడు ఎక్కువ నీటిని తీసుకోవాలి. చెమట ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు విశ్రాంతి ఇవ్వాలి. లేకుంటే రక్త ప్రసరణ మెదడుకు సరిగా అందక సమస్య ఉత్పన్నమవుతుంది. నడక సమయంలో కొందరికి దాహం వేస్తుంది. రక్తపోటు, మధుమేహం బాధితులకు ఈ సమస్య అధికంగా ఉంటుంది. వీరు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. నీడ ప్రదేశాలను ఎంచుకోవాలి." - డాక్టర్ విజయమోహన్రెడ్డి, సీనియర్ ఫిజీషియన్
