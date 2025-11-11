ETV Bharat / state

కార్తిక మాసంలో పుణ్యస్నానాలు - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు

శీతాకాలం ప్రారంభం కావడంతో ఉదయం కురుస్తున్న పొగమంచు - తెల్లవారుజామున 5 గంటల లోపు వాహనాల్లో ప్రయాణించకపోవడమే మేలంటున్న నిపుణులు - జలపాతాలు, వాగులలోని నీటి ప్రవాహాలతో ప్రమాదాలు

Precautions To Take Bath in Karthikam
Precautions To Take Bath in Karthikam (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Precautions To Take Bath in Karthikam : హరిహరులకు ప్రీతికరమైన ఈ కార్తిక మాసంలో ఓ వైపు హర హర శంకర అంటూ అభిషేకాలతో శివాలయాలు మారు మ్రోగుతుంటే మరో వైపు శ్రీసత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు, ఏకాదశి ఉపవాసాలు, విష్ణు సహస్రనామాల పారాయణలతో వైష్ణవాలయాలలో పూజలు జరగుతున్నాయి. దీనితో పాటు నదీ తీరాలు, పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించేందుకు భక్తులు ఎంతో ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇలా ప్రజలంతా తమ ఇళ్లలో, ఆలయాలలో కార్తిక మాసంలోనే ఎక్కువగా పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు.

కార్తిక మాసం అంటేనే ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాశస్త్యమైనది. ఈ నెల రోజులూ నదీ స్నానాలు, ఆలయాల్లో సందర్శన వంటి అంశాలకు విశేష ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. దీనితో పాటు అనేక మంది వన భోజనాల కోసం ప్రత్యేకంగా పార్కులు, నదీ తీరప్రాంతాలు, సముద్ర తీరాలు, వనాలు, తోటలు సందర్శిస్తారు. ఈ కార్తిక మాసంలో ముఖ్యంగా మహిళలు నెల పొడవునా ఇళ్లలో పూజలు, వ్రతాలు వంటి భక్తి కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉంటారు.

కార్తిక శోభతో కళకళలాడుతున్న ఆలయాలు : ప్రస్తుత కార్తికమాసంలో నదులు, ఆలయాలు కళకళలాడుతున్నాయి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోదావరి, కృష్ణా, తుంగభద్ర వంటి నదులకు స్నానాల కోసం వెళుతున్నారు. భక్తుల రాకతో నదీ తీరాలన్నీ కార్తిక శోభతో కళకళలాడుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు దూరప్రాంతాలకు ప్రయాణించని వారుసైతం నేడు నదీ స్నానాలలో పాల్గొంటున్నారు.

ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం ఉన్నందున నదీ స్నానాలకు ప్రయాణం సులభతరంగా మారింది. దీంతో ప్రముఖ ఆలయాలకు వెళ్లే వారి సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. భక్తులు తాకిడి అధికంగా ఉండటంతో పలు ఆలయాలు కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. కాగా ప్రయాణ, స్నానాలు చేసే సమయంలో భక్తజనం పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఎంతో అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఉదయం పొగమంచుతో సమస్యలు : శీతాకాలం ప్రారంభం కావడంతో ఉదయం పొగమంచు కురుస్తోంది. ఆ సమయంలో వాహనాలపై ప్రయాణించే వారికి రహదారులు సరిగా కనిపించవు. నదులు, ఆలయాలకు సొంత వాహనాల్లో ప్రయాణించేవారు దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని వాహనాలను జాగ్రత్తగా నడపాల్సి ఉంటుంది. తెల్లవారుజామున 4 - 5 గంటల సమయాల్లో ప్రయాణం చేయకుండా ఉండటమే మంచిదని నిపుణులు అంటున్నారు.

పిల్లల విషయంలో జాగ్రత్త : నది తీరాల్లో స్నానాలు ఆచరించేవారు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. నదులు, సెలయేటి ప్రాంతాల్లో కొన్నిచోట్ల నీటి ప్రవాహం ఉధృతంగా ఉంటుంది. మరికొన్ని చోట్ల పైకి నీరు నిలకడగా కనిపించినా నీటి ప్రవాహవేగం అధికంగా ఉంటుంది. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని నదులలో దిగటం మంచిది. పిల్లలు, మహిళలు నదీ ఘాట్​లలో ఉన్న ఇనుప రెయిలింగ్ పట్టుకుని స్నానాలు చేయాలి. కుటుంబ సభ్యులు పిల్లలను విడిచిపెట్టకూడదు. నది నుంచి బయటకు వచ్చే వరకూ వారిపై ఓ కన్నేసి ఉంచాలి.

హెచ్చరిక బోర్డులు లేవని అజాగ్రత్త వద్దు : వనభోజనాలకు వెళ్లేవారు దగ్గరలోని జలపాతాలు, వాగులు, సరస్సులు వంటి ప్రాంతాలకు వెళ్లి సరదాగా స్నానాలకు దిగే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి చోట్ల హెచ్చరిక బోర్డులు లేకపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకే పిల్లలు, యువత తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి. నదుల్లో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు స్నానాలు చేయడంతో జలం కలుషితమై ఉంటుంది. పుణ్యస్నానాలు చేసేవారు ఆ నీటిని మింగకుండా జాగ్రత్త పడాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

