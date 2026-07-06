వానాకాలంలో వ్యాధుల వ్యాప్తి - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సేఫ్
రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో చల్లని వాతావరణం కారణంగా వ్యాప్తిచెందుతున్న వ్యాధులు - ఆసుపత్రులకు వచ్చే వారిలో 30 శాతం మందికి వైరల్ జ్వరాలు - చిన్నారులు, వృద్ధులపైనే అధిక ప్రభావం
Published : July 6, 2026 at 10:58 PM IST
Illnesses In Monsoon Season Telugu : గత కొన్ని రోజులుగా రాష్ట్రా వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో చిరు జల్లులతోపాటు చల్లని గాలులు వీస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం సమయాల్లో గాలి దుమారం అధికంగా ఉంటోంది. ప్రధానంగా వానాకాలం వచ్చిందంటే చాలు వాతావరణం చల్లబడటంతో పాటు బలమైన గాలులు వీస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే రాజధాని నగరంలో కూడా చిరు జల్లులతోపాటు చల్లిని గాలులు వీస్తున్నాయి. తేమతో కూడిన గాలి ఎక్కువగా ఉండడంతో బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు సులభంగా, వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతాయి.
ఇప్పటికే ఉస్మానియా, గాంధీ, నిలోఫర్ లాంటి ఆసుపత్రులకు చిన్నపిల్లలు, వృద్ధుల తాకిడి రోజు రోజుకూ పెరుగుతోంది. ఆసుపత్రులకు వచ్చే వారిలో 30 శాతం మంది వైరల్ జ్వరాల బాధితులు ఉంటున్నారని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధుల్లో వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండటం వల్ల త్వరగా అనారోగ్యానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుందని, అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీనియుర్ ప్రభుత్వ వైద్యులు డాక్టర్ రాజారావు తెలిపారు.
ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలివే :
- చర్మ ఇన్ఫెక్షన్లు : చలి గాలులు, గాలిలో తేమ కారణంగా చర్మ ఇన్ఫెక్షన్లు సోకే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వానాకాలంలో అధికంగా చర్మంపై దద్దుర్లు, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తుంటాయి. ఈ సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రతి ఒక్కరూ పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వీలైనంతవరకు గోరు వెచ్చటి నీటితో స్నానం చేయాలి. తడి దుస్తులు అధిక సమయం శరీరంపై ఉండకుండా జాగ్రత్తలు వహించాలి.
- వైరల్ జ్వరాలు : వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు గాలి ద్వారా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపించే ప్రమాదం ఉంది. మరో వైపు ఈ కాలంలో దోమల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో మలేరియా, డెంగీ, ఫ్లూ, టైఫాయిడ్ జ్వరాలు వ్యాపించే ప్రమాదం అధికంగా ఉంది.
- శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు : వానా కాలంలో తడి వాతావరణం, చల్లటి గాలుల కారణంగా పిల్లలు, వృద్ధుల్లో దగ్గు, జలుబు, ఆస్తమా, గొంతు నొప్పి వంటి శ్వాసకోశ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చల్లని గాలులు ముక్కు, చెవులు, నోటి నుంచి శరీరం లోపలకు వెళ్లి వ్యాధులకు కారణమవుతాయి.
- జీర్ణ సమస్యలు : వానా కాలంలో అధిక వర్షాలు కారణంగా చాలా వరకు నదులు కాలువలు జలవనరులన్నీ బురదమయమవుతాయి. వరదల కాణంగా నీరు చాలా వరకు కలుషితం అవుతుంది. ఇలా కలుషితమైన ఆహారం, నీరు కారణంగా వాంతులు, విరేచనాలు, కడుపునొప్పి లాంటి సమస్యలు దాడి చేస్తాయి. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆహారం, తాగునీరు విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఉత్తమం.
చల్లని పదార్థాలకు దూరంగా ఉంచాలి : పిల్లలు చలి గాలుల బారిన పడకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని డాక్టర్ రాజారావు సూచించారు. వారికి ఎల్లప్పుడూ కాచి చల్లార్చిన స్వచ్ఛమైన నీటిని మాత్రమే తాగించాలని తెలిపారు. ఈ కాలంలో ఐస్క్రీమ్లు, కూల్ డ్రింక్స్, ఫ్రిజ్లో నిల్వచేసిన చల్లని పదార్థాలకు దూరంగా ఉంచాలని సూచించారు. ఇంట్లో వండిన వేడి ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలని తెలిపారు. విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండే ఆకు కూరలు, పండ్లు, సూప్లు ఇవ్వాలన్నారు. పిల్లలు పాఠశాల నుంచి రాగానే కాళ్లు, చేతులను సబ్బుతో శుభ్రంగా కడుక్కునే అలవాటు చేయాలని చెప్పారు. 3-4 రోజుల కంటే తగ్గని జ్వరం, దగ్గు, విరేచనాలు వంటి లక్షణాలు కన్పిస్తే వైద్యులను సంప్రదించాలని తెలిపారు.
"పిల్లలకు ఎల్లప్పుడూ కాచి చల్లార్చిన స్వచ్ఛమైన నీటిని మాత్రమే తాగించాలి. ఐస్క్రీమ్లు, కూల్ డ్రింక్స్, ఫ్రిజ్లో నిల్వచేసిన చల్లని పదార్థాలకు దూరంగా ఉంచాలి. ఇంట్లో వండిన వేడి ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకొనేలా చూడాలి. విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండే ఆకు కూరలు, పండ్లు, సూప్లు ఇవ్వాలి. పిల్లలు పాఠశాల నుంచి రాగానే కాళ్లు, చేతులను సబ్బుతో శుభ్రంగా కడుక్కునే అలవాటు చేయాలి. 3-4 రోజుల కంటే తగ్గని జ్వరం, దగ్గు, విరేచనాలు వంటి లక్షణాలు కన్పిస్తే వైద్యులను సంప్రదించాలి" - డాక్టర్ రాజారావు, సీనియుర్ ప్రభుత్వ వైద్యులు
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