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మీ చిన్నారులను డే కేర్ సెంటర్లలో చేర్పిస్తున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిందే!

తీరిక లేక చిన్నారులను డే కేర్ సెంటర్లలో చేర్పిస్తున్న తల్లిదండ్రులు - పలు సెంటర్లలో పిల్లల పట్ల సిబ్బంది అమానుష వైఖరి - వాటిలో చేర్చేముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన అవసరం అంటున్న నిపుణులు

డే కేర్ సెంటర్లలో చేర్చేముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
Precautions To Parents On Day care centers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 3:10 PM IST

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Precautions To Parents On Day care centers : నగరాల్లో చాలా వరకు చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు ఆఫీస్​ విధులు, వ్యాపార పనుల్లో బిజీగా ఉంటున్నారు. వారికి సుద్దులు చెబుతూ ముద్దు చేసే నాన్నమ్మ, తాతయ్యలు ఊరు వదిలి రాలేకపోతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది అమ్మానాన్నలు తమ చిన్నారులను రోజంతా కనిపెడుతూ ఉండేందుకు డే కేర్, క్రెష్​లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. సిటీల్లో ఉండే ఖర్చులకు ఇద్దరూ పని చేయక తప్పనిసరి పరిస్థితి! ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో తల్లిదండ్రులు తమ చిన్నారుల సంరక్షణకు డే కేర్​ సెంటర్లలో అప్పజెప్తున్నారు. కానీ బెంగళూరులోని ఓ ఐటీ క్యాంపస్​లోని క్రెష్​​లో ఇటీవల పసి మొగ్గలను తీవ్రంగా వేధించిన ఘటన బయటకొచ్చింది. దీంతో వీటి పట్ల తల్లిదండ్రుల్లో జడుపు మొదలైంది.

తక్కువ జీతానికి పనిచేస్తారని : నగరాల్లో ఎన్నో చోట్ల చిన్న అగ్గిపెట్టెల్లాంటి గదులను అద్దెకు తీసుకుంటూ, ఒకరిద్దరు ఆయాలను పెట్టి డే కేర్ సెంటర్లను నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక వాటి వసతులు, అనుమతుల మాట దేవుడెరుగు. అందులో చేర్చిన చిన్నారులకు సరైన రక్షణ కల్పిస్తున్నారా అంటే అదీ చెప్పలేం. పలు ప్రాంతాల్లో 5 నుంచి 10 మంది పిల్లలతో ఇళ్లల్లోనే క్రెష్​, డే కేర్​లను నడుపుతున్నారు. వీటిలో కనీస భద్రతా ప్రమాణాలతో పాటు సీసీ కెమెరాలు కూడా ఉండటం లేదు. వేతనం తక్కువ తీసుకుంటారని ఇతర రాష్ట్రాల వారిని ఆయాలుగా నియమిస్తున్నారు. వారి నేర చరిత్ర, స్వభావం, నేపథ్యం గురించి తెలుసుకోవడం లేదు.

డే కేర్లను ఎంచుకునేటప్పుడు తల్లిదండ్రులు కచ్చితంగా తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలని చిన్న పిల్లల వైద్యులు చెబుతున్నారు. అవేంటంటే

  • సెంటర్​ మొత్తం వాష్​రూంలు మినహాయించి అన్ని చోట్లా సీసీటీవీల పర్యవేక్షణలోనే ఉండాలి. వాటి విజువల్స్ తల్లిదండ్రులకు అందుబాటులో ఉంచాలి.
  • సిబ్బంది మానసిక పరిస్థితి, వారి ప్రవర్తన, నేరచరిత్ర వంటి అంశాలను అమ్మానాన్నలు తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా సిబ్బందికి అంటు వ్యాధులు లేనట్లు ధ్రువీకరించే హెల్త్​ సర్టిఫికెట్లను ప్రతి సంవత్సరం తీసుకోవాలి.
  • కేంద్రంలో ఫస్ట్​ ఎయిడ్​ కిట్​ అందుబాటులో ఉంచాలి. సమీపంలోని హాస్పిటల్​కు సెంటర్​ టైఅప్​ అయ్యి ఉండాలి.
  • చిన్నారులు ఫ్రీగా ఆడుకోవడానికి స్థలంతో పాటు గాలి, వెలుతురు ఉండే గదులు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
  • డే కేర్ సెంటర్​లో చిన్నారులకు సురక్షితమైన తాగునీరు అందించాలి. పోషకాహారం తినిపించాలి. వీటికి ఎఫ్​ఎస్​ఎస్​ఏఐ లైసెన్స్​ ఉండాలి.
  • పిల్లల ఎత్తుకు అనుగుణంగా వాష్​రూంలు ఏర్పాటు చేయాలి. వాటిని ఎల్లప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉంచుతూ నిత్యం శానిటైజ్ చేయాలి. పిల్లలు సెంటర్లకు వచ్చి, తిరిగివెళ్లే టైమ్​ నోట్​ చేసుకోవాలి.
  • డే కేర్, క్రెష్​లు గ్రౌండ్​ లేదా ఫస్ట్​ ఫ్లోర్​లోనే ఉండాలి. వారు ఆడుకునేందుకు చిన్న ఔట్​డోర్​ ప్లే ఏరియాను ఏర్పాటు చేయాలి.

డే కేర్, క్రెష్​ల నిర్వహణ నిబంధనలివీ

  • డే కేర్, క్రెష్​లు నడపడానికి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్​ నుంచి ట్రేడ్​ లైసెన్స్, లేబర్​ డిపార్ట్​మెంట్​ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్, సెంటర్లు పెద్దగా ఉన్నట్లయితే ఫైర్ అండ్ హెల్త్ నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్లు​ తప్పనిసరి.
  • మూడు సంవత్సరాల చిన్నారులైతే పదిమందికి ఒక కేర్​ టేకర్​ చొప్పున ఉండాలి. 3 నుంచి 6 ఏళ్ల పిల్లలైతే ప్రతి 20 మందికి ఒక టీచర్​ లేదా ఆయా కచ్చితంగా ఉండాలి. ఇన్​ఛార్జ్​, టీచర్​కు ఇంటర్​ లేదా డిగ్రీతో పాటు ఎర్లీహుడ్ ఎడ్యుకేషన్, ఛైల్డ్​కేర్, నర్సరీ టీచర్ ట్రైనింగ్​ చేసినట్లు ధ్రువపత్రాలు ఉండాలి.
  • ఆయాలకైతే కనీస అర్హత పదోతరగతి. వీరికి చిన్నారులను ప్రేమగా చూసుకునే స్వభావం ఉండాలి. పిల్లలకు ప్రథమ చికిత్స చేయడం, పరిశుభ్రతపై అవగాహన కలిగి ఉండాలి.

"డే కేర్ కేంద్రాలను ఎలా నిర్వహిస్తున్నారో తెలుసుకోవడానికి, అక్కడ గతంలో తమ పిల్లలను చేర్పించిన తల్లిదండ్రులను అడిగి తెలుసుకోవాలి. పిల్లల ప్రవర్తనను తరచుగా గమనించడం చాలా ముఖ్యం. అక్కడికి వెళ్లమని చెప్పినప్పుడు చిన్నారులు విపరీతంగా ఏడుస్తున్నా లేదా వారి శరీరంపై ఏవైనా చిన్నపాటి గాయాలు కనిపించినా వెంటనే అప్రమత్తం కావాలి. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తప్పించి పిల్లలు మాట్లాడటం మొదలుపెట్టే వరకు వారిని క్రెష్​లకు పంపకపోవడమే ఉత్తమం. మాటలు వచ్చిన తర్వాత చేర్పిస్తే, వారు ఎదుర్కొనే సమస్యలను చెప్పగలిగే అవకాశం ఉంటుంది" - డా.ఉషారాణి, చిన్నపిల్లల వైద్యురాలు

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TAGGED:

PRECAUTIONS TO PARENTS ON CRECHE
GUIDELINES OF DAY CARE CENTERS
DAY CARE AND CRCHES REGULATIONS
డే కేర్ సెంటర్ల నియమ నిబంధనలు
PRECAUTIONS ON DAY CARE CENTERS

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