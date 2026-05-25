ఆ విషయాల్లో అబద్ధం చెప్పొద్దు - బలమైన వివాహాబంధానికి నిపుణుల సలహా

వైవాహిక బంధంలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న అబద్ధాలు - ప్రతి చిన్న విషయానికీ నిజాలు దాచడంతో భాగస్వామిపై అనుమానాలు - భాగస్వామితో ఇలాంటి విషయాల్లో జాగ్రత్తలు వహించాలని సూచిస్తున్న విపుణులు

How To Strengthen The Marital Bond
Published : May 25, 2026 at 8:42 PM IST

How To Strengthen The Marital Bond : స్నేహితులతో సరదాగా అబద్ధాలు చెప్పడం సహజమే. అయితే సాధారణంగా మాట్లాడే సందర్భాల్లో నిజాలు చెప్పడానికే మొగ్గుచూపాలి. ఎవరితో ఎలా ఉన్నా సరే ఆనందకరమైన కుటుంబ జీవితానికి కోసం భాగస్వామితో ఎలాంటి అబద్ధాలూ చెప్పకపోవడమే మేలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే భర్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ఎలా వ్యవహరించాలి?.. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి?.. అనే విషయాలపై నిపుణుల ఇచ్చే సూచనలివే.

ఇంట్లో తప్పని పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడో ఒకసారి అబద్ధం చెప్తే అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంతేకానీ ప్రతి రోజూ, ప్రతి సందర్భంలోనూ నిజాన్ని దాచి అబద్ధాలు చెబుతుంటే మాత్రం ఏదో రోజు, ఎక్కడో చోట దొరికిపోవడం ఖాయమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనివల్ల భాగస్వామికి ఉండే నమ్మకం మసకబారుతుందని చెబుతున్నారు. ఇదే విషయం కుటుంబాల్లో కలహాలు రేగడానికి కారణమవుతుందని అంటున్నారు. ఈ విషయాలన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని భార్యాభర్తలు ఏ విషయంలోనైనా సరే ఒకరితో ఒకరు పారదర్శకంగా వ్యవహరించాలని సూచిస్తున్నారు.

ఆ జ్ఞాపకాల విషయంలో జాగ్రత్త : ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో విఫలమైన ప్రేమకథలు, చెడు సంఘటనలు ఉండటం సహజంగా మారింది. అయితే పదేపదే ఈ విషయాలనే తలచుకొని జీవితంలో అక్కడే ఆగిపోలేం. అలాగని వారి జ్ఞాపకాలను అంత తేలికగా మర్చిపోలేం. దీంతో అనేకమంది ఈ విషయంలోనే తప్పు చేస్తుంటారు. వేరొకరితో పెళ్లైనా ఏదో ఒక సందర్భంలో మాజీ ప్రియుడు, ప్రియురాలు గుర్తుకు రావడం.. కొన్ని సందర్భాల్లో వారి జ్ఞాపకాలతో గంటలపాటు గడుపుతుంటారు.

పదేపదే ప్రస్తావిస్తే అనుమానాలకు దారి : ప్రియుడు లేదా ప్రియురాలిపై గతంలోని జ్ఞాపకాల భారం కారణంగా వారిపైనున్న అసహనాన్ని భాగస్వామిపై చూపిస్తుంటారు. వారి గురించి పదే పదే ప్రస్తావిస్తారు. కొన్నిసార్లు గతం గురించి తెగ ఆలోచన తేస్తూ.. బయటకి మాత్రం వాళ్లు జస్ట్​ ఫ్రెండ్​ అంతే! అంటూ సాకులు చెబుతారు. ఇలా మాట్లాడటంతోనే భాగస్వామికి లేనిపోని అనుమానాలు కలుగుతాయి. దీంతో భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు తలెత్తుతాయి. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని సాధ్యమైనంత వరకు పారదర్శకంగా ఉంటేనే, దంపతుల మధ్య ప్రేమానురాగాలు మరింత దృఢంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తత : భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధాన్ని దెబ్బతీసే అంశాల్లో ఆర్థిక విషయాలు ముందు వరుసలో ఉంటాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ప్రధానంగా ఒకరి ఆదాయ వ్యయాల విషయాలను మరొకరి వద్ద దాచడం, విచ్చల విడిగా డబ్బులు ఖర్చు చేస్తూ వ్యయాల విషయంలో భాగస్వామితో పరిమితంగానే ఉన్నానని అబద్ధాలు చెబుతారు. ఇలా బయట చేసే పని ఒకటైనా మరోలా చెబుతూ ఉంటే ఎప్పడో ఒకసారి దొరికిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో భాగస్వామి నమ్మకం కోల్పోతే క్రమంగా ఆలుమగల మధ్య అనుబంధం సన్నగిల్లే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించి ఆదాయం, పొదుపు, పెట్టుబడులతో పాటు ఖర్చల విషయంలోనూ ఒకరితో మరొకరు పంచుకోవడం ఎంతైనా అవసరం అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

నమ్మకం పెరగాలంటే ఇలా చేయండి : ఒక్కొక్కసారి వృత్తి, ఉద్యోగాలకు సంబంధించి చెప్పే చిన్న చిన్న అబద్ధాలు సైతం అనుబంధాలను దెబ్బతినేలా చేస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ విషయాలను గుర్తించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మొత్తానికి దాంపత్య జీవితంలో ఏ విషయంలోనూ దాపరికం లేకుండా ఉండాలని. సరదాలకు మినహాయిస్తే అబద్ధాలు చెప్పుకోవడం మంచిది కాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలా చేస్తేనే దంపతులలో ఒరిపై మరొకరికి నమ్మకం పెరిగి వారి మధ్య అనుబంధం దృఢంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

