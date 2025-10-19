ETV Bharat / state

టపాసులు పేలి కళ్లలో ఇరుక్కుపోయాయా? - ఆలస్యం చేస్తే చూపు కోల్పోయే ప్రమాదం

దీపావళి పండుగ వేళ బాణాసంచా కాల్చేటప్పుడు అప్రమత్తత తప్పనిసరి - నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే చెల్లించక తప్పదు భారీ మూల్యం - టపాసులు కాల్చేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే

Top Tips To safe Diwali 2025
Top Tips To safe Diwali 2025 (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 7:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Top Tips To safe Diwali 2025 : దీపావళి అనేది వెలుగుల పండుగ. ఈ పర్వదినాన్ని చిన్నా, పెద్దా, పేద, ధనిక అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకొంటారు. జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాల్సిన దీపావళి వేడుకల్లో టపాసులు పేలి మీద పడటంతో ఏటా చాలా మంది గాయాల పాలవుతున్నారు. పలువురు కంటి చూపును కోల్పోయి, తమ జీవితాల్లో చీకట్లను నింపుకొంటున్నారు. ఇలాంటి బాధితులు ఏటా కామారెడ్డిలో 80, నిజామాబాద్‌లో 100 మందికి పైగా హాస్పిటల్స్​ను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దీపావళి పండుగ సందర్భంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను తెలుసుకుందాం.

మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు :

  1. కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని మైదానంలో గతేడాది యువకులంతా సామూహికంగా బాణాసంచా వెలిగించారు. గాల్లో వెలుగులను చిమ్ముతున్న రాకెట్లను చూస్తున్న 25 ఏళ్ల యువకుడి కంటిలో ఓ రాకెట్‌ భాగం పడింది. హాస్పిటల్​కు తీసుకెళ్లినప్పటికీ ఒక కంటి చూపును పూర్తిగా కోల్పోయారు.
  2. మరొ ఘటనలో ‘కామారెడ్డి పట్టణం సిరిసిల్ల రోడ్డుకు చెందిన ఓ యువకుడు గతేడాది తన ఇంటి ముందు భారీ టపాసులను వెలిగిస్తున్నారు. అందులో ఒకటి పేలి ఆయన కంట్లో పడింది. పలు హాస్పిటల్స్​లో చికిత్స పొందినప్పటికీ, తిరిగి పూర్తిస్థాయిలో కంటి చూపు రాలేదు.

డాక్టర్​ను సంప్రదించాల్సిందే : టపాసులు పేలి కళ్లలో ఇరుక్కుపోతే వెంటనే బయటకి గుంజకుండా వెంటనే డాక్టర్​ను సంప్రదించాలి. లేకుంటే కంటి గుడ్డులోని ఇతర పొరలు కూడా దెబ్బతింటాయి. చిన్న గాయాలైనా ఇన్ఫెక్షన్‌ త్వరగా వ్యాపిస్తుంది. వైద్య నిపుణుడిని ఎంత త్వరగా సంప్రదిస్తే అంత వేగంగా చూపును కాపాడుకోవచ్చు.

నిర్లక్ష్యం వద్దు : ఒకవేళ ఏదైనా కారణం వల్ల కళ్లలో మందుగుండు పడతే చల్లటి నీటితో కడగాలి. దీనివల్ల రసాయనాల ప్రభావం కొంతవరకు తగ్గుతుంది. కన్నును చేతితో రుద్దినట్లయితే మరింత గాయమవుతుంది. కొందరు ఇంట్లోని ఐ డ్రాప్స్‌ వేస్తుంటారు. ఇది మరింత ప్రమాదకరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రసాయనాలు చర్య జరిపి అధిక ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. పొగ కారణంగా కూడా కళ్లు ఎర్రబారుతాయి. నీళ్లు కారుతాయి. కళ్లు దురద పెడతాయి. ఏం కాదని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా డాక్టర్​ను సంప్రదించడం మేలు.

ఇవీ జాగ్రత్తలు :

  • కళ్ల అద్దాలను (గ్లాసెస్) కచ్చితంగా వాడాలి. వీటి వల్ల కళ్లకు 99 శాతం రక్షణ లభిస్తుంది.
  • బాణాసంచాను చేతితో వెలిగించేటప్పుడు కంటికి దగ్గరగా పేలే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల దూరంగా పెట్టి వెలిగించాలి.
  • టపాసులను వెలిగించిన చేతులతో కంటిని రుద్దుడం లాంటివి చేయకూడదు. ఎప్పటికప్పుడు చేతులను సబ్బుతో కడుక్కోవాలి. ముఖ్యంగా పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు తగిన జాగ్రత్తలు చెప్పాలి. వారిని ఓ కంట కనిపెడుతూ ఉండటం మంచిది.
  • కాంటాక్ట్‌ లెన్స్​ను పెట్టుకుని టపాసులను వెలిగిస్తారు. వేడికి అవి నల్ల గుడ్డుకు అతుక్కుపోతాయి. ఇది చాలా ప్రమాదం. అందువల్ల వాటిని తీసేయడమే ఉత్తమం.
  • కొన్నిసార్లు చిచ్చుబుడ్డి, భూచక్రం లాంటివి అకస్మాత్తుగా పేలి కంటికి, శరీర భాగాలకు తీవ్ర గాయాలవుతుంటాయి. రాకెట్‌ లాంటివి నేరుగా మీదకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ టపాసులను వెలిగించడం మంచిది.

పూర్తిగా కోలుకోలేరు : టపాసులు పేలి కంటిలో పడటం వల్ల కొన్నిసార్లు నల్ల గుడ్డుకు నష్టం వాటిల్లుతుందని కంటి వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ లింబాద్రి తెలిపారు. దీనికి ఏమైనా జరిగితే 30-40 శాతం మాత్రమే కోలుకుంటారని ఆయన వివరించారు. మిగిలిన చూపు పోయినట్లేనన్నారు. గాయాలపాలై చికిత్స వరకు తెచ్చుకునే కంటే, ముందే జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఉత్తమమని అన్నారు.

టపాసులు కాలుస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలతో దీపావళి మరింత శుభకరం

దీపావళి పండుగను ఏ రాష్ట్రంలో ఎలా చేస్తారు? - వాటి ప్రత్యేకతలేంటో తెలుసా?

TAGGED:

TIPS FOR SAFE DIWALI 2025
BE CAREFUL WITH FIREWORKS
బాణసంచా కాల్చేటప్పుడు జాగ్రత్తలు
TOP TIPS TO SAFE DIWALI 2025
TIPS FOR SAFE DIWALI 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.