ఇంట్లో ఏసీ, కూలర్లు వాడుతున్నారా? - ఈ విషయాలు మస్ట్గా తెలుసుకోండి
ఏసీలు, కూలర్లు వాడే విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు - చాలా కాలం తర్వాత వాడేటప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవాలని సూచన - ఈ నేపథ్యంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణుల సూచనలు ఇవే
Published : March 6, 2026 at 1:00 PM IST
Air Conditioner using tips in Telugu : రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ క్రమంగా ఎండల తీవ్రత పెరుగుతోేంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఇళ్లల్లో ఏసీలు, కూలర్లను విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎనిమిది నెలల తర్వాత మళ్లీ వినియోగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కచ్చితంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని, సర్వీసింగ్ చేయించుకున్న తర్వాత మాత్రమే వాటిని ఉపయోగించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. లేదంటే తిప్పలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండటంతో పలువురు కొత్త ఏసీలు, కూలర్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎయిర్ కండీషనర్లు, కూలర్లు ఉపయోగించే విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? నిపుణుల సూచనలు, సలహాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం అవసరం :
- నెలల తరబడి ఏసీలు ఉపయోగించకపోవడం వల్ల వాటిలోకి దుమ్ము, చెత్త చేరుతోంది. కొన్ని క్రిములు లాంటివి తీగలు, ఫిల్టర్లను అపరిశుభ్రంగా మారుస్తాయి.
- అందువల్ల ఏసీలు వడేముందు శుభ్రం చేసుకోవాలి.
- కూలర్ల మోటార్లు, తీగలు బాగున్నాయా లేదా అని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించడం మంచిది.
- ఏదైనా సమస్య ఉంటే సర్వీసింగ్ చేయించుకోవాలి.
- పెట్టిన చోట ఎలుకలు చేరి వైర్లను కొరికితే విద్యుత్షాక్నకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
- ఎయిర్ కూలర్లకు నీరు ఫిల్టర్ చేసే జాలీలు కొత్తవాటిని అమర్చుకోవాలి.
- లేనట్లయితే దుమ్ముతో చల్లని గాలి వచ్చి జలుబు, శ్వాసకోశ వ్యాధుల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది..
- ఇళ్లలో ఎర్త్ లీకేజీ సర్క్యూట్ బ్రేకర్లు వాడటం ఉత్తమం
"పాత కూలర్లు, ఏయిర్ కండీషనర్లను మాత్రం తప్పకుండా సర్వీసింగ్ చేయించుకొని వినియోగించుకుంటేనే ఆరోగ్యానికి మేలు. లేదంటే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎప్పటికప్పుడు కూలర్లో నీరును మార్చుకోవడం మంచిది. ఏసీలు, కూలర్లు వాడేముందు శుభ్రం చేయాలి."-పుల్లయ్య, మెకానిక్
మరిన్ని జాగ్రత్తలు :
- ఎయిర్ కండీషనర్ ఉష్ణోగ్రతను మరీ తక్కువగా సెట్ చేసుకోకూడదు. 24-26 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్లో ఉండేలా చూసుకోవడం ఉత్తమం. ఇలా చేయడం వల్ల విద్యుత్ వినియోగం ఆదా అవుతుంది.
- ఏసీలు రాత్రంతా ఆన్లో ఉండేవిధంగా కాకుండా టైమర్ను సెట్ చేసుకోవాలి. రోజులో 6-8 గంటలు మాత్రమే ఉపయోగించడం ఉత్తమం.
- ఏసీ ఫిల్టర్లను నెలలో 2 లేదా 4 వారాలకోసారి శుభ్రం చేయడం ఉత్తమం. దుమ్ము, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ లాంటివి గాలిలో కలవకుండా ఈ ప్రక్రియ నిరోధిస్తుంది.
- కూలర్లలో స్వచ్ఛమైన నీటిని మాత్రమే ఉపయోగించాలి. రెండు రోజులకోసారి నీటిని మార్చడం మంచిది. లేకపోతే దోమలు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.
- కూలర్లోని కూలింగ్ ప్యాడ్లను నెలకు ఓసారి క్లీన్ చేస్తుండాలి. ఇవి మురికిగా ఉన్నట్లయితే గాలిలో దుర్వాసన లేదా బ్యాక్టీరియా వ్యాపించే అవకాశం ఉంది.
- ఎయిర్ కూలర్లు గాలిలోని తేమను పెంచుతాయి. అందుకు గదిలోని గాలి బయటకు వెళ్లే మార్గం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. లేనట్లయితే తేమ అధికమై ఫంగస్ ఏర్పడుతుంది.
- కూలర్లు పనిచేస్తుండగా వాటిలో నీటిని పోయకపోవడం మంచిది. అలా చేయడం వల్ల కరెంట్ షాక్ తగిలే ప్రమాదముంటుంది.
- పైన వివరించిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ప్రమాదాలు జరగకుండా చూసుకోవచ్చు.
"ఇళ్లలో రెసిడ్యూయల్ కరెంట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ (ఆర్సీసీబీ), ఫ్యూజులకు బదులుగా ఎర్త్ లీకేజీ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ లను వాడటం ఉత్తమం. వీటి వల్ల అధిక వోల్టేజీ విద్యుత్తు సరఫరా అయిన సందర్భంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఎయిర్కండీషనర్లలోని రిఫ్రిజిరంట్ లీకేజీ వల్ల అగ్ని ప్రమాదం జరగే అవకాశం ఉంది. ఆ లిక్విడ్కు నిప్పు అంటుకున్న సందర్భంలో పెద్ద పేలుడు జరుగుతుంది. ఎప్పటికప్పుడు వాటిని సరిచూసుకుంటూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ఇలాంటి ప్రమాదాలను అరికట్టవచ్చు" - చక్రపాణి, చీఫ్ ఇంజినీర్, మెట్రో జోన్, టీజీఎస్పీడీసీఎల్
