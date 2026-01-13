పండక్కి ఫ్యామిలీని తీసుకుని బైక్పై వెళ్తున్నారా? - పిల్లలు ఉంటే ఈ జాగ్రత్తలు కంపల్సరీ!
పండగలు, శుభకార్యాలకు కుటుంబంతో కలిసి ప్రయాణాలు - ద్విచక్ర వాహనాలపై పిల్లలతో వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తలు వహించాలంటున్న నిపుణులు - పరిమితికి మించి ప్రయాణాలు చేయొద్దంటూ సూచన - ప్రయాణంలో హెల్మెట్ తప్పనిసరి
Published : January 13, 2026 at 11:34 AM IST
Precautions for Bike Journey With Children : సంక్రాంతి వస్తుంది - పండగ వేళ అలా బయటకు పోదాం అని ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రయాణించడం సర్వసాధారణం. అయితే ఒంటరిగా ప్రయాణించే సందర్భాల కంటే మనతో మరో వ్యక్తి ప్రయాణించే సమయంలో మరిన్ని జాగ్రతలు తీసుకుంటాం. అదే మనతో పాటు పిల్లల్నీ తీసుకువెళ్లాలంటే ఇంకెన్ని జాగ్రత్తలు వహిస్తాం. చిన్నారులకు ప్రయాణం అంటే ఎంతో సరదా. దీంతో మనం బయటికి వెళ్లిన ప్రతిసారి వారు కూడా మనతో పాటు బయటికి వస్తాం అని మారాం చేస్తారు. ఇది అందరి ఇళ్లలోనూ ఉండే సమస్యే.
ఇలాంటి సందర్భాల్లో తప్పనిసరిగా వారినీ మనతో తీసుకువెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయి. చిన్న పిల్లలను బైక్పై ముందు, వెనకాల కూర్చొబెట్టుకుని ప్రయాణించే దృశ్యాలను రోజూ చూస్తూ ఉంటాం. పాఠశాల, ఆసుపత్రి, సూపర్ మార్కెట్, బంధువుల ఇంటింకి ఇలా ఎక్కడికి వెళ్లినా పిల్లలను తమతో పాటు తీసుకు వెళ్లడం సర్వసాధారణంగా మారింది. అయితే అలా ప్రయాణించి ఎందరో చిన్నారులు ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు.
పరిమితికి మించి ప్రయాణాలు : పండగలు, శుభకార్యాలకు కుటుంబమంతా వెళ్లాలని వాహనాలపై పరిమితికి మించి ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. ఇలా ప్రయాణించడం వల్ల, జాగ్రత్తలు పాటించకపోవడం వల్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవించి అభం శుభం తెలియని పసిపిల్లల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి. సంక్రాంతి పండుగకు తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్లేవారు తప్పక ట్రాఫిక్ నియమాలు పాటించాలని పోలీసులు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు.
అక్కడికక్కడే దుర్మరణం : ఇటీవల నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా వంగూరు మండలం నర్సంపల్లికి చెందిన ఓ వ్యక్తి బంధువుల ఇంట్లో శుభకార్యానికి వెళ్లాడు. దీనికోసం తన ఇద్దరు కుమార్తెలతో కలిసి ద్విచక్ర వాహనంపై హైదరాబాద్కు పయనమయ్యారు. ఆ ప్రయాణం కుంటుంబీకులందరిలో తీరని విషాధాన్ని నింపింది. వల్దండ మండలం వద్ద జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణిస్తుండగా, ఓ కారు ఢీ కొట్టడంతో తన రెండో కుమార్తె (10) అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందింది.
అయితే ఇతర దేశాల్లో ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా అక్కడి ప్రభుత్వాలు కఠిన నిబంధనలను రూపొందించాయి. వాటిని ఉల్లింఘించిన వారికి భారీగా జరిమానాలు, శిక్షలు విధిస్తున్నాయి. మరి ఇతర దేశాల్లో ఏం చేస్తున్నారంటే.
జర్మనీ :
- నిర్దిష్ట వయస్సు కంటే తక్కువ పిల్లలను బైక్పై తీసుకు వెళ్లేందుకు అనుమతి ఉండదు.
- రోడ్డు భద్రతపై కఠిన చట్టాలు అమలు చేస్తున్నారు.
జపాన్ :
- పిల్లల కోసం ప్రత్యేక చైల్డ్ సీట్స్ తప్పనిసరి వేయించాలి.
- హెల్మెట్ లేకుండా పిల్లలను తీసుకెళ్తే భారీ జరిమానాలు విధిస్తారు.
ఆస్ట్రేలియా :
- పిల్లలకు హెల్మెట్ తప్పనిసరి.
- తల్లిదండ్రుల నిర్లక్ష్యానికి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు.
కారణాలు ఇవే :
- బైక్పై పిల్లలను ముందు కూర్చోబెట్టుకుని సరిగా బ్యాలెన్స్ చేయలేరు.
- ఆకస్మికంగా బ్రేక్ వేస్తే పిల్లలు పట్టుకోల్పోయి కింద పడతారు.
- నిద్రపోవడం, ఒక్కసారిగా కదలడం చేస్తుంటారు.
- పిల్లల ఎముకలు సున్నితమైనవి. చిన్న ప్రమాదం జరిగినా శాశ్వత వైకల్యానికి దారితీస్తుంది.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి :
- పిల్లలు పాదాలు పెట్టుకునేలా ఫుట్రెస్ట్ అందుబాటులో ఉంచాలి.
- చిన్న పిల్లలతో వెళ్తున్నప్పుడు వేగం గంటకు 40 కిలోమీటర్లకు మించకూడదు.
- చైల్డ్ సైజ్ హెల్మెట్ ధరించడం తప్పనిసరి.
- గుంతలు, స్పీడ్ బ్రేకర్ల వద్ద అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
- వెనకకు జారిపోకుండా బ్యాక్ సపోర్టు ఉండాలి.
అవగాహన కల్పిస్తున్నాం : 'ద్విచక్ర వాహనాలపై ప్రయాణించే సమయంలో పిల్లలను ముందర కూర్చోపెట్టి నడపడం ప్రమాదకరం. వాహనదారులకు రహదారుల నిబంధనలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాం' అని మహబూబ్నగర్ ఎస్పీ డి.జానకి తెలిపారు.
హెల్మెట్ తప్పనిసరి : హెల్మెట్ ఏది పడితే అది కొనడం వృథా. ఐఎస్ఐ మార్కు ఉన్న వాటిని చూసి కొనడం ఉత్తమం. ఇందులోనూ ఈ మార్కుతో మోసాలు జరుగుతున్న తీరు గమనించండి. మహిళలు కూడా దీనిని ధరించడానికి వెనకాడుతుంటారు. ముఖం పూర్తిగా కప్పి ఉండేవి ధరించడం వల్ల తలకు, ముఖానికి రక్షణగా ఉంటుంది. తక్కువ ధరకు వస్తుంది కదా అని నాసిరకానికి చెందినవి కొంటే ప్రాణాలకు ప్రమాదం.
హెల్మెట్ను కొనేటప్పుడు ఇవి తప్పక పరీక్షించండి :
- నాణ్యత విషయంలో ఎక్కడా రాజీపడకూడదు. ప్రభుత్వ ప్రమాణాలకు తగినవి మాత్రమే ఎంపిక చేసుకోవాలి.
- కూల్ ఫైబర్ ఉన్న హెల్మెట్లు, గాలి లోపలకు వెళ్లే వాటిని తీసుకుంటే ఎలాంటి చెమట పట్టదు. ఉక్కపోతగా అనిపించదు.
- తల పరిమాణానికి తగ్గట్లు హెల్మెట్ను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
- చుండ్రు, చర్మ వ్యాధులు ఏవైనా ఉంటే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
బైకుల వల్లే 60 శాతం ప్రమాదాలు - హెల్మెట్ లేకపోతే ప్రాణాలకు నో గ్యారంటీ!
హెల్మెట్ పెట్టుకుంటేనే జుట్టు రాలిపోతుందని అనుకుంటున్నారా? - ఈ విషయం కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే