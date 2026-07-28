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సరదాకని వెళితే ప్రాణాలకే ముప్పు - వర్షాకాలంలో జలాశయాలలో ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తేనే సేఫ్​

రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల కళకళలాడుతున్న జలపాతాలు, రిజర్వాయర్లు - జలాశయాల వద్ద అజాగ్రత్తతో ప్రాణాలు విడుస్తున్న పర్యాటకులు - జలాశయాలు, జలపాతాల వద్ద జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు

Precautions Near Reservoirs Telugu
Precautions Near Reservoirs Telugu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 5:33 PM IST

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Precautions Near Reservoirs Telugu : పచ్చని అడవి, చల్లని వాతావరణం, గలగల పారే సేలయేళ్లు, జలపాతాలు ఈ ఊహ ఎంత బాగుంది. ఇలాంటి వాతావరణాన్ని ఆశ్వాదించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ విహార యాత్రలకు వెళుతుంటారు. అక్కడి ప్రకృతి అందాలకు మైమరచిపోతుంటారు. అయితే ఈ అందం వెనుక ప్రామాదాలు పొంచి ఉన్నాయనే విషయం ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించుకోవాలి.

ఇటీవల విహారయాత్రు అని జలవనరుల వద్దకు వెళ్తున్న యువత, చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వర్షాకాలంలో ఇలాంటి విషాద ఘటనలు అధికంగా జరుగుతున్నాయి. బాధిత కుటుంబాల్లో తీరని శోకాన్ని మిగుల్చుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా ప్రాంతాలను సందర్శిస్తున్న వారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

చెరువులు, జలాశయాలు, కాలువలతో పాటు ప్రమాదాలు జరిగే ప్రాంతాల్లో తగిన రక్షణ చర్యలు తీసుకునేలా అధికారులు నడుం బిగించాలి. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మాత్రమే హడావుడి చేయకుండా స్థానిక పాలకవర్గాల భాగస్వామ్యంతో పర్యాటకుల బాగోగులపై పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకోవాలి.

నిజామాబాద్​ జిల్లాలో ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు :

  • నలుగురు మృతిచెందిన లక్ష్మి కెనాల్‌ ప్రాంతం : నిజామాబాద్​ జిల్లా ముప్కాల్‌ మండలం ఎస్​ఆర్​ఎస్​పీ బ్యాక్‌వాటర్‌ లక్ష్మి కెనాల్‌ వద్దకు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఐదుగురు యువకులు విహారానికి వెళ్లారు. కళ్లముందే మహారాష్ట్ర యువకుడు కెనాల్​లో మునిగాడు. అతడిని కాపాడే ప్రయత్నంలో నిజామాబాద్‌కు చెందిన మరో ముగ్గురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విషాద ఘటన ఆదివారం చోటుచేసుకుంది.
  • జూన్‌ 5న భీమ్‌గల్‌ మండలం లింబాద్రిగుట్ట వడ్డెర కాలనీకి చెందిన చిన్నారులు వర్షిణి, సురేష్, హరీష్‌లు ఆడుకుంటూ వెళ్లి స్థానికంగా ఉన్న బ్రాహ్మణ కుంటలో దిగారు. లోతు ఎక్కువగా ఉండడంతో నీట మునిగి ముగ్గురూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
  • గత సంవత్సరం డిసెంబరులో జిల్లాలోని ధర్పల్లి గ్రామానికి చెందిన సాయి, రవి అనే ఇద్దరు మిత్రులు రామడుగు ప్రాజెక్టు సంబంధించిన వాగుకు ఈతకు వెళ్లారు. ఆ సరదా కాస్తా విషాదంగా మారింది. దీంతో నీట మునిగిన నలుగులు యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

హెచ్చరిక బోర్డులు తప్పనిసరి : ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాలను, నీటి లోతును సూచిస్తూ స్పష్టమైన హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయించాలి. నీటిపారుదల, జలవనరుల శాఖలు, పంచాయతీ పాలకవర్గాలు ఈ బాధ్యత తీసుకోవాలి. నదులు, జలాశయాల్లో సుడిగుండాలు తిరిగే ప్రాంతాలు, లోతట్టు ప్రదేశాలకు ఎవరూ వెళ్లకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా రక్షణ గోడలు, ఇనుప కంచెలు వంటివి ఏర్పాటు చేయాలి.

లైఫ్‌ జాకెట్లు, ట్యూబ్‌లు : నదులు జలాశయాల్లో బోటింగ్, విహార ప్రాంతాల్లో సందర్శకుల రక్షణ కోసం ట్యూబ్‌లు, లైఫ్‌ జాకెట్లు అందుబాటులో ఉంచాలి. ఈతరానివారు అటుగా వెళ్లొద్దని సిబ్బంది ద్వారా హెచ్చరిస్తూ ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఈతరాని వారు ఒంటరిగా జలాశయాలకు వెళ్లొద్దు. గ్రూప్​తో వెళ్లటమే మేలు.

పటిష్ఠ నిఘా వ్యవస్థ అవసరం : జలాశయాలు, ప్రమాదాలు జరిగే ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా సంచరిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించే సాంకేతిక వ్యవస్థలను ఇప్పటికైనా పటిష్ఠం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నిజాంసాగర్‌ జలాశయాలు, ఎస్సారెస్పీ, మంజీరా, గోదావరి నదుల పరివాహక ప్రాంతాల్లోని ఘాట్ల వద్ద సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్లతో నిత్యం నిఘా కొనసాగించాలి.

సహాయక సిబ్బంది : విహార యాత్రలు, రీల్స్​ పేరుతో జలవనరుల వద్ద అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించడం, రీల్స్​ కోసం వింతచేష్టలు చేసే వారికి కౌన్సిలింగ్​ ఇవ్వాలి. వీటితో పాటు పర్యాటక ప్రాంతాల్లో గజ ఈతగాళ్లు, హోంగార్డులతో పాటు లేక్‌ పెట్రోలింగ్‌ సిబ్బందిని ప్రత్యేకంగా నియమించాలి. పర్యాటకుల రక్షణ కోసం ప్రాథమిక పరికరాలను అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలి. వీటికోసం ప్రత్యేత సైన్​బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలి. నీటిలో మునుగుతున్న వారిని ఎలా రక్షించాలి అనే విషయంపై సిబ్బందికి శిక్షణ ఇప్పించాలి.

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