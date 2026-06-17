యువత, మహిళలను కమ్మేస్తున్న మానసిక సమస్యలు - ప్రతి 9 గంటలకు ఒకరు మృతి
రాష్ట్రంలో మానసిక అనారోగ్యం కారణంగా జరుగుతున్న ఆత్మహత్యలు 28 శాతం - దేశంలో 123 శాతం పెరిగిన బాధితులు - మానసిక సమస్యలు ఎదుర్కొనే వారిలో యువత, మహిళలలే అధికం
Published : June 17, 2026 at 7:02 PM IST
Mental Health Issues In Telangana : దేశంలో మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారి సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. రాష్ట్రంలోనూ వీరి సంఖ్య అధికంగానే ఉంది. ఆందోళన (యాంగ్జైటీ), కుంగుబాటు (డిప్రెషన్) వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారి సంఖ్య 1990తో పోలిస్తే 2023 సంవత్సరాని 123.5 శాతం పెరిగిందని 'గ్లోబల్ బర్డెన్ ఆఫ్ డిసీజ్ స్టడీ' చేసిన అధ్యయనం వెల్లడించింది. దీనికి సంబంధించిన అంశాలు 'లాన్సెట్ జర్నల్'లో ఇటీవల ప్రచురితమయ్యాయి. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, సమతులాహారం, జీవనశైలిలో మార్పులు, అవసరానికి అనుగణంగా మానసిక వైద్యుల వద్ద చికిత్స తీసుకోవడం కీలకమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రతి 9 గంటలకు ఒకరు మృతి : మానసిక సమస్యల్లో మన రాష్ట్రం దేశంలోనే అయిదో స్థానంలో నిలిచినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. తెలంగాణలో మానసిక అనారోగ్యం కారణంగా జరుగుతున్న ఆత్మహత్యల రేటు 28.6 శాతంగా నమోదైంది. ఇది జాతీయ సగటు 12.2 కంటే సుమారు రెట్టింపు. రాష్ట్రంలో దాదాపుగా ప్రతి 9 గంటలకు ఒకరు మానసిక సమస్యలతో మరణిస్తున్నారు. వివిధ అధ్యయనాల ప్రకారం మానసిక సమస్యల కేసుల్లో కుంగుబాటు 15 శాతం, ఆందోళన 25 శాతంగా ఉంది.
తోడుగా టెలీ మానస్ : మానసిక సమస్యలతో బాధపడే వారు టెలీ మానస్ కేంద్రానికి సంబంధించిన 14416 నంబరును సంప్రదించవచ్చు. హైదరాబాద్ ఎర్రగడ్డ మానసిక చికిత్సాలయంలో ఈ కేంద్రం సేవలందిస్తోంది. వైద్యుల పర్యవేక్షణలో నడిచే ఈ కేంద్రం 2022లో ప్రారంభించారు. ఇప్పటికి లక్షన్నరకు పైగా కాల్స్ వచ్చాయి. ఎలాంటి మానసిక సమస్యతోనైనా బాధపడుతున్న వారు కాల్ చేయవచ్చు. కాల్ చేసిన వారికి ఇక్కడి నిపుణులు తగిన సలహాలు, సూచనలు అందిస్తారు. బాధితుల వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతారు.
ప్రజారోగ్య సమస్యగా పరిగణించాలి : విద్యార్థులకు పాఠశాల స్థాయి నుంచే మానసిక ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచేలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ మానసిక వైద్యకళాశాల ప్రొఫెసర్ విశాల్ ఆకుల అన్నారు. ఆత్మహత్యల నిరోధక కార్యక్రమాలు, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, డ్రగ్ వ్యసనాల నివారణ వంటి వాటిపై ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వాలని సూచించారు. అందుబాటులో ఉన్న కమ్యూనిటీ మెంటల్ హెల్త్ సేవలను బలోపేతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. తీవ్రతను అనుసరించి వైద్యులను సంప్రదించి తగిన చికిత్స తీసుకునేలా ప్రోత్సహించాలని చెప్పారు. బైపోలార్ డిజార్డర్, స్కిజోఫీనియా, వ్యసనసమస్యలు వంటి మానసిక రుగ్మతలకు బీమా సౌకర్యం అందుబాటులోకి తేవాలని అన్నారు.
"మానసిక వ్యాధులతో బాధపడే వారికి తగిన చికిత్స అందించాలి. ప్రభుత్వం దీన్ని ప్రజారోగ్య సమస్యగా పరిగణించాలి. దీనికి తగిన కార్యాచరణ, ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలి. ఆధునిక జీవనశైలి, ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు, సోషల్ మీడియా ప్రభావం, ఉద్యోగం, కుటుంబ సమస్యలు, ఆన్లైన్ వ్యసనాలు, మాదక ద్రవ్యాల వినియోగంలాంటి వాటితో మానసిక సమస్యలు అధికమవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలకు ముఖ్యంగా మహిళలు, యువతే ఎక్కువగా బాధితులుగా ఉంటున్నారు" - ప్రొఫెసర్ విశాల్ ఆకుల, ప్రభుత్వ మానసిక వైద్యకళాశాల, నిజామాబాద్
ఇవి ఎంతో ముఖ్యం :
- రోజుకు 7 నుంచి 9 గంటల వరకు కంటి నిండా నిద్ర ఉండాలి
- తృణధాన్యాలు, పండ్లు, తాజా కూరగాయలు, ప్రొటీన్లు, విటమిన్లు తగు మోతాదులో తీసుకోవాలి
- మనసును, శరీరాన్నీ ఉల్లాసపరిచేందుకు వ్యాయామాన్ని అలవాటుగా మార్చుకోవాలి
- నడక, ఈత, యోగా, ధ్యానం లాంటివి ఎంతో ఉపయోగకరం
- అనేకరకాల మానసిక రుగ్మతలకు కారణం ఒత్తిడి. దీనిని తగ్గించేందుకు కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపాలి
- ఆటలు ఆడటం, సంగీతం వినడం, పుస్తక పఠనం, సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం, అభిరుచులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మేలు
- మానసిక సమస్యలకు ప్రాథమిక స్థాయిలోనే నిపుణులను కలిసి కౌన్సెలింగ్ లేదా తగిన చికిత్స తీసుకుంటే వీలైనంత త్వరగా వ్యాధి నయమవుతుంది
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