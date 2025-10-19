ETV Bharat / state

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొదలైన పెళ్లి కళ - బంగారం కొనేముందు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే?

ఈ నెల 24 నుంచి వచ్చే నెల చివరి వరకు ఇరవై పెళ్లి ముహూర్తాలు - నగల కొనేముందు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు

ETV Bharat Telangana Team

October 19, 2025

Precautions to be Taken Before Buying Jewelry in Marriage Season : వివాహాది, శుభకార్యాల్లో బంగారు ఆభరణాలు పెట్టడం ఆచారం. ఈ నెల 24 నుంచి వచ్చే నెల చివరి వరకు ఇరవై పెళ్లి ముహూర్తాలు ఉన్నాయి. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో దాదాపు 1500పైగా పెళ్లిళ్లు జరుగుతాయని పండితులు అంటున్నారు. ప్రస్తుతం విపణిలో 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,31000 దాటింది. గతంలో 10 నుంచి 12 గ్రాముల బంగారంతో వధువుకు మంగళసూత్రం, వరుడి చేతి వేలికి తొడిగే ఉంగరాన్ని (బటువు) చేయించేవారని, బంగారం ధర పెరగడంతో 8 గ్రాముల్లోనే చేయిస్తున్నారని స్వర్ణకారులు అంటున్నారు.

  • జిల్లాలోని ఆత్మకూరు (ఎం) మండలానికి చెందిన మధ్య తరగతి కుటుంబం కూతురు పెళ్లి చేసేందుకు మార్చిలో ఖాయం చేసుకున్నారు. కూతురుకు 12 తులాల బంగారు నగలు పెడతామని ఒప్పందం చేసుకున్నారు. అప్పుడు తులం బంగారం రూ.90,000 ఉంది. వచ్చే నెల మొదటి వారంలో పెళ్లి ఉంది. ధర పెరగడంతో 8 తులాలే పెడతామని విజ్ఞప్తి చేయడంతో వరుడి తరఫు వారు అంగీకరించారు.
  • ఆలేరు పురపాలికకు చెందిన పేద కుటుంబం కూతురు వివాహానికి ఇటీవల నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ఈ నెల చివరిలో పెళ్లికి నిర్ణయించారు. ఖర్చుల కోసం కొంత అప్పు చేశారు. పెరిగిన ధరలతో కొత్త బంగారం కొనుగోలు చేయలేక తల్లి మీద ఉన్న బంగారు ఆభరణాలతో స్వర్ణకారుడి వద్ద నూతన నగలు చేయిస్తున్నారు.
  • ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో సాధారణ, వివాహాలు, పండుగల సీజన్లలో రోజుకు దాదాపు 20 నుంచి 30 కిలోల బంగారం అమ్మకాలు జరిగేవి. బంగారం ధరలు అమాంతం పెరగడంతో అమ్మకాలు సగానికి పడిపోయాయని వ్యాపారులు చెప్పారు. బంగారంపై పెట్టుబడులు పెట్టేవారు మాత్రం కొనుగోళ్లు చేస్తూనే ఉన్నారు.
  • వేడుకలకు వన్‌గ్రాం గోల్డ్, రోల్డ్‌గోల్డ్‌ నగలపై మొగ్గు చూపడంతో గతంతో పోలిస్తే ఇరవై శాతం అమ్మకాలు పెరిగాయని బ్యాంగిల్‌ స్టోర్‌ నిర్వాహకులు చెప్పారు.

నగల కొనేముందు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి : -

  • ఆభరణాలు లేదా బంగారం కొన్నా, తయారీకి ఇచ్చినా మిల్లీ గ్రాం త్రాసులోనే తూకం వేయించాలి.
  • ఆభరణాల నాణ్యతపై అనుమానం ఉంటే ఎక్స్‌ఆర్‌ఎఫ్‌ పరికరంలో పరీక్షించవచ్చు.
  • బీఐఎస్‌ కేర్‌ యాప్‌లో ఆభరణం యూనిక్‌ నెంబర్‌ను ఎంటర్‌ చేసి బంగారం నాణ్యత పరిశీలించవచ్చు.
  • హాల్‌మార్కు ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు మాత్రమే కొనుగోలు చేయడం మంచిది.
  • బిల్లు లేకుండా కొనుగోలు చేస్తే తరువాత ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
  • కొన్న బంగారు ఆభరణాల నాణ్యత లేకుంటే బీఐఎస్‌ అధికారులకు కంప్లైంట్ చేయాలి.

ఆన్‌లైన్‌లో బంగారం : ఆన్‌లైన్‌లో బంగారాన్ని కొనడం సురక్షితమే. అయితే మనం కొన్ని అంశాల పట్ల జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. నేడు దాదాపు అన్ని అగ్రశ్రేణి జువెల్లరీ బ్రాండ్లు తమ బంగారు ఆభరణాలను ఆన్‌లైన్‌లో విక్రయిస్తున్నాయి. వీటన్నింటికి అధికారిక వెబ్‌సైట్లు, మొబైల్ యాప్‌లు ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా మనం బంగారు ఆభరణాల షాపింగ్ చేయొచ్చు.

