హుజూర్నగర్లో జాబ్ మేళా - అభ్యర్థులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే!
ఈ నెల 25న హుజూర్నగర్లో ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో జాబ్ మేళా - జరయ్యే అభ్యర్థులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో వివరించిన ఆచార్యులు డా.కొణతం వెంకటరెడ్డి
Published : October 20, 2025 at 3:32 PM IST
Job Fair in Huzurnagar on October 25th : నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు నల్గొండ జిల్లా హుజూర్నగర్లో మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి ప్రత్యేక చొరవతో ఈ నెల 25న ప్రభుత్వం జాబ్ మేళా ఏర్పాటు చేస్తోంది. 100 నుంచి 150 కంపెనీలు ఒకే దగ్గరకు వచ్చి వారికి అవసరమైన నైపుణ్యాలు ఉన్న అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసుకుంటుంది. యువత ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని హాజరు అయితే ఉద్యోగాన్ని చేజిక్కించుకునే అవకాశం ఉంది. సుమారు 3,000 మంది వరకు ఈ జాబ్ మేళాలో ఎంపికయ్యే అవకాశం ఉంది. హాజరయ్యే అభ్యర్థులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, సంసిద్ధతపై ఆంగ్లం, ఆత్మ విశ్వాసం, విదేశీ భాషల విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ఆచార్యులు డా.కొణతం వెంకటరెడ్డి కొన్ని సూచనలు చేశారు.
జాబ్ మేళాకు వచ్చే అభ్యర్థులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : -
- తాము ఏ జాబ్కి అర్హులో గుర్తించి ఆ ఉద్యోగాలున్న 5 కంపెనీలను ఎన్నుకుని వాటికి మాత్రమే బయోడేటాను ఇచ్చేందుకు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- జాబ్ మేళాలు అంటే ఇంటర్వ్యూలే. మనం కంపెనీ దగ్గరకు కాకుండా కంపెనీయే మన దగ్గరకు వచ్చి ఎంపిక చేసుకుంటుంది. అలాంటి ఇంటర్వ్యూకు ప్రొఫెషనల్గా కన్పించే దుస్తులు ధరించాలి. మొదటి ఇంప్రెషన్ చాలా ముఖ్యం అని గమనించండి.
- జాబ్ మేళా ప్రారంభానికి ముప్పై నిమిషాలు ముందుగా చేరుకోవాలి. దీనివల్ల కొంత ఒత్తిడి తగ్గి ప్రశాంతంగా ఉంటారు.
- మీ గురించి రెండు నిమిషాలలో స్పష్టంగా చెప్పగలిగేలా సాధన చేసుకోవాలి.
- మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూకి పిలవగానే ముఖాముఖి బృందంలో మధ్యలో కూర్చున్న వ్యక్తికి నమస్కారం చెప్పాలి. కూర్చోమని చెప్పేవరకు కూర్చోకూదడు.
- తెలిసిన విషయాలు ఆత్మవిశ్వాసంతో చెప్పాలి. తెలియని అంశాలు అడిగితే నిజాయతీగా తెలియదని చెప్పాలి. నేర్చుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలియజేయడం మంచింది.
- నవ్వుతూ ధైర్యంగా మాట్లాడాలి. వినయంగా, కళ్లల్లోకి చూసి మాట్లాడాలి.
- ఇంటర్వ్యూ టైంలో మీ చరవాణిని సైలెంట్ మోడ్లో ఉంచాలి. ఇంటర్వ్యూ టైంలో పొరపాటున కూడా సెల్ఫోన్ వాడొద్దు.
జాబ్ మేళా ఏర్పాటుకు స్థలాన్ని పరిశీలిస్తున్న మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి : చదువుకుని ఉద్యోగం రాక ఇబ్బందులు పడుతున్న యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు హుజూర్నగర్లో ఈ నెల 25న భారీ జాబ్ మేళా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి తెలిపారు. పట్టణంలో జాబ్ మేళా ఏర్పాటు అంశంపై 3 స్కూళ్లను అక్టోబర్ 10న పరిశీలించారు. అనంతరం అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించి వివరాలను విలేకర్లకు వివరించారు. మేళాను పెరల్ ఇన్ఫినిటీ స్కూల్లో ఏర్పాటు చేసేందుకు నిర్ణయించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమమని, ఉమ్మడి జిల్లా నిరుద్యోగులు, చదువు చివరి దశలో ఉన్న విద్యార్థులు ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పారు.
సింగరేణి కాలరీస్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆధ్వర్యంలో జాబ్ మేళా ఏర్పాటు జరుగుతుందని అన్నారు. వివిధ రంగాలకు చెందిన 150 కంపెనీలు హాజరవుతాయని, పరిశ్రమలశాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు మేళాను ప్రారంభిస్తారని తెలిపారు. సుమారు 2,000 నుంచి 3,000 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే లక్ష్యంతో పని చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. 2018 నుంచి 2025 వరకు పది ఆపైన ఉత్తీర్ణత సాధించిన వారంతా అర్హులేనని తెలిపారు. జాబ్ మేళాకు వచ్చే వారు 5 రెజ్యూమెలు తీసుకురావాలని సూచించారు. వివిధ శాఖల అధికారులు ఏర్పాట్లు చూడాలని అన్నారు. అంతకు ముందు మంత్రి అధికారులతో జాబ్ మేళా ఏర్పాట్లపై సమీక్ష నిర్వహించారు.
