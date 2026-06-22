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ఎత్తైన పర్వతాలపై అమర్​నాథ్​ యాత్ర - భక్తులు, యాత్రికులకు సరికొత్త అనుభూతి

సముద్రమట్టానికి 12వేల అడుగుల ఎత్తున ప్రయాణం - సదాశివుని మంచు లింగ రూపాన్ని దర్శించుకునేందుకు లక్షల్లో భక్తుల తాకిడి - యాత్రకు సిద్ధమౌతున్న ఉమ్మడి నిజామాబాద్​ జిల్లా భక్తులు - ప్రయాణంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే

Journey To Amarnath Telugu
Journey To Amarnath Telugu (ANI)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 22, 2026 at 10:29 PM IST

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Journey To Amarnath Telugu : చుట్టూ హిమాలయాలు, సముద్రమట్టానికి 12 వేల అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణం, ప్రకృతి సిద్ధంగా కొలువై ఉన్న ఆ సదాశివుని మంచు లింగ రూపాన్ని దర్శించుకునేందుకు దేశంలోనే అనేక ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తరళివెళ్తారు. దీనిలో భాగంగానే ఉమ్మడి నిజామాబాద్​ జిల్లావ్యాప్తంగా భక్తులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ అమర్​నాథ్​ యాత్ర అనేక సవాళ్లతో కొనసాగుతుంది.

ఇలాంటి యాత్ర భక్తులకు సరికొత్త అనుభూతిని, భక్తిపారవశ్యాన్ని అందిస్తుంది. జమ్ము కశ్మీర్‌లోని అనంతనాగ్‌ జిల్లా హిమాలయాల్లో వెలిసిన ఈ పవిత్ర గుహాలయ క్షేతానికి ప్రతి సంవత్సరం జులై, ఆగస్టు నెలల్లో భక్తుల దర్శనార్థం తెరుచుకుంటుంది. శ్రావణ పూర్ణిమ (రక్షాబంధన్‌) నాటికి మంచు లింగం అంతర్థానం చెందడంతో ఈ యాత్ర ముగుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో అమర్​నాథ్​ యాత్ర భక్తుల సన్నద్ధతపై ప్రత్యేక కథనం.

ధ్రువీకరణ పత్రాలు తప్పనిసరి : పర్వతారోహణ చేయాల్సి ఉండటంతో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పత్రాలను తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. శ్రైన్‌ బోర్డు ఆమోదించిన ప్రభుత్వ వైద్యుల నుంచి తప్పనిసరిగా హెల్త్‌ సర్టిఫికెట్‌ను తీసుకోవాలి. ఆధార్‌కార్డు, ఓటరు గుర్తింపు కార్డు, పాస్‌పోర్టు సైజ్‌ ఫొటోలు వెంట ఉంచుకోవాలి.

రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియ ఇలా : ఈ యాత్రకు వెళ్లాలనుకునే ప్రతీ భక్తుడు బయోమెట్రిక్‌ ఈ-పర్మిట్‌ కోసం ముందుగానే రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. భక్తులు తమ పేర్లను అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://jksasb.nic.in లో నమోదు చేసుకొనే వెసులుబాటు ఉంది. రిజిస్ట్రేషన్‌ ఫారమ్‌లో భక్తుని పేరు, వయసు, లింగం, చిరునామా, ఫోన్ నంబర్‌ వంటివి నమోదు చేయాలి. వీటితోపాటు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సంప్రదించాల్సిన వ్యక్తుల వివరాలను కూడా అందించాల్సి ఉంటుంది. గమ్యాన్ని చేరుకునేందుకు ప్రయాణించాలనుకుంటున్న మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి. తర్వాత మీ ఫొటో, మెడికల్‌ సర్టిఫికెట్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేయాలి.

యాత్రికుల భద్రత నేపథ్యంలో : అమర్​నాథ్​ యాత్రికుల భద్రత నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంది. దీనిలో భాగంగా శ్రీఅమర్​నాథ్​జీ శ్రైన్​ బోర్డు (ఎస్​ఏఎస్​బీ)ను ఏర్పాటు చేశారు. భక్తుల భద్రత దృష్ట్యా ఎస్​ఏఎస్​బీ కఠిన నిబంధనలు అమలు చేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా 13 నుంచి 70 సంవత్సరాల లోపు వయసులో ఉన్నవారికి మాత్రమే యాత్రకు అనుమతినిస్తోంది. 6 నెలలు, ఆపై నిండిన గర్భిణులను యాత్రకు నిరాకరిస్తోంది.

నెల ముందు నుంచే నడక ప్రాక్టీస్​ : ఎత్తయిన పర్వత ప్రాంతాల్లో ఆక్సిజన్‌ స్థాయిలు స్థిరంగా ఉండదు. ఎప్పటికప్పుడు వేగంగా పడిపోతుంటాయి. వాతావరణం క్షణాల్లో మారుతుంది. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని అందుకే యాత్రికులు శారీరకంగా, మానసికంగా సన్నద్ధం కావాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నెల రోజుల ముందు నుంచే శారీరాన్ని హిమాలయ వాతావరణానికి అనుగుణంగా మలచుకోవాలని అంటున్నారు. దీనికోసం ప్రయాణం చేయాలన్న ప్రతి ఒక్కరూ నెల రోజులకు ముందు నుంచే 4 నుంచి 5 కిలోమీటర్ల దూరం నడవడం లేదా రన్నింగ్​ చేయడం వంటివి ప్రాక్టిస్​ చేయాలని చెబుతున్నారు.

యోగా, ప్రాణాయామమే కీలకం : హిమాలయాల్లో ఆక్సిజన్​ స్థాయి తగ్గిపోయే పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు శరీరం సిద్ధంగా ఉండాలి. దీనికోసం ఊపిరితిత్తులు బాగా పని చేసేలా ప్రతి ఒక్కరూ యోగా, ప్రాణాయామం సాధన చేయాలి. ఊపిరిని అదుపులో ఉంచేందుకు ఉపయోగపడే వ్యాయామాలు చేయాలి. ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర చలి, ఆకస్మిక వర్షాలు వంటి విపత్తులు ఎదురైనా తట్టుకునేలా మన శరీరాన్ని మలచుకోవాలి. దీనికోసం మానసిక స్థైర్యం పెంచుకోవాలి. చలిని తట్టుకునేలా థర్మల్​ ఇన్నర్లు, విండ్​చీటర్లు, రెయిన్​ కోట్​ ప్రత్యేక బూట్లు వేసుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి. ఓ వైపు చలిని తట్టుకుంటూనే బరువులు మోసుకుంటూ నడిచేలా ప్రాక్టీస్​ చేయాలి. శరీరానికి శక్తినిచ్చే గ్లూకోజ్​, ఓఆర్​ఎస్​ పొడులు, అత్యవసర ఔషధాలు కిట్​లో ఉంచుకోవాలి.

ఈ నేపథ్యంలో జూన్​ 30న కామారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన 34 మంది భక్తుల బృందం ఈ యాత్రకు వెళ్లనుందని కామారెడ్డికి చెందిన ఓ ట్రావెల్స్​ ప్రతినిధి అన్నారు. జులై 14న ఈ బృందం కామారెడ్జి వస్తుందని వెల్లడించారు.

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