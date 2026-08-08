సర్పాలు తిరిగే సమయమిదే - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి
వానాకాలం రావడంతో వ్యవసాయ పనుల్లో నిమగ్నమవుతున్న రైతులు - చిన్న చిన్న తప్పిదాలతో పాము కాటుకు గురై ప్రాణాల విడుస్తున్న అన్నదాతలు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు
Published : August 8, 2026 at 3:47 PM IST
Precautions to avoid snake bites : వానాకాలం వచ్చిందంటే చాలు పల్లెల్లోని వారంతా వ్యవసాయ పనుల్లో నిమగ్నమైపోతారు. ఎండ, వాన అని చూడకుండా, పంట చేతికొచ్చేంత వరకు శ్రమిస్తారు. ఇదే వర్షాకాలంలో పాములు, తేళ్లు, ఇతర విష కీటకాలు పంట పొలాలు సహా ఇతర ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తుంటాయి. అయితే పాముల కదలికలు గమనించక చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వ్యవసాయ పనుల్లో నిమగ్నమైన వారు నిత్యం అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
రాత్రి సమయాల్లో పొంచి ఉన్న ప్రమాదం : రైతులు చీకట్లో పొలాలకు వెళ్లాల్సి వస్తే తప్పనిసరిగా పాదరక్షలు వేసుకోవాలి. బయటకు వెళితే టార్చిలైట్లను తీసుకెళ్లడం ఉత్తమం. పశుగ్రాసం, చెత్త కుప్పలు, దుంగలు, గడ్డివాములు, కట్టెలు, రాళ్ల కుప్పల్లో పాముల కదలికలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. చేతిలో కర్ర పట్టుకుని శబ్దం చేసుకుంటూ నడవాలి. స్టార్టర్ల డబ్బాలోనూ పాములు సేదతీరే అవకాశముంది.
ఇళ్లలో కప్పలు, ఎలుకలు ఉంటే : ఇంటి ఆవరణలో చెత్తను నిల్వ చేయరాదు. ఎప్పటికప్పుడు పిచ్చి మొక్కలు, ముళ్ల పొదలు, గడ్డిని తొలగిస్తూ ఉండాలి. ఇంటి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. పాడుబడ్డ బంగ్లాలు, పురాతన ఇళ్లలో పాములు తిష్ఠ వేస్తాయి. రాత్రి సమయాల్లో పరిసరాల్లో తిరుగుతుంటాయి. ఇళ్లలో కప్పలు, ఎలుకలు తిరుగుతుంటే పాములు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. గోడలకు రంధ్రాలుంటే మూసేయాలి. అత్యవసరమైతే తప్ప రాత్రి సమయంలో బయటకు వెళ్లకపోవడం ఉత్తమం.
అన్ని ఆస్పత్రుల్లోనూ అందుబాటులో మందు : పాముకాటుకు గురైతే వారికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నాటు వైద్యం చేయించొద్దని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు. బాధితులకు ధైర్యం చెబుతూనే, సాధ్యమైనంత త్వరగా ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాలని చెబుతున్నారు. ఆలస్యమైతే రోగి మరణించే ప్రమాదముందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎన్ని గాట్లు పడతాయి?
- తాచు పాము లేదా నాగుపాము కాటేస్తే రెండు గాట్లు మాత్రమే పడతాయి.
- అంతకంటే ఎక్కువ గాట్లు కనిపిస్తే అది విషం లేని పాముగా గుర్తించాలి.
- రోగికి నీటితో పాటు ఎలాంటి ఆహారం అందించకూడదు.
నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం :
- నాగుపాము, రక్తపింజర, కట్లపాము వంటి రకాలు అత్యంత విషపూరితం.
- ఇవి నరాలపై కాటేస్తే విషం శరీరంలో త్వరగా ప్రవహించి, మెదడుకు చేరుతుంది. దీంతో నాడీ వ్యవస్థపై విషం ప్రభావం చూపుతుంది.
- ఉమ్మి రాకపోవడం, కళ్లు మూసుకుపోవడం, ఆయాసం అధికంగా రావడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే పాము నరాలపై కాటు వేసినట్లు భావించాలి.
- మూత్రంలో రక్తం రావడం, శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉండటం, పాము కాటువేసిన చోట తిమ్మిరిగా అనిపించడం, మంటగా అనిపిస్తే కాటు వేసింది విష సర్పమే అని గుర్తించాలి.
"పాముకాటుకు గురైతే వారికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నాటు వైద్యం చేయించొద్దు. ఆత్మీయులు దగ్గరుండి రోగికి ధైర్యం చెప్పాలి. పాముకాటుకు గురైన వారిని సాధ్యమైనంత త్వరగా ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాలి. త్వరగా వైద్యం చేయించాలి. ఆలస్యమైతే రోగి మరణించే ప్రమాదముంది. అన్ని ఆస్పత్రుల్లో యాంటీ స్నేక్ వీనమ్ ఇంజెక్షన్ అందుబాటులో ఉంటుంది" - రాజేందర్, నిర్మల్ జిల్లా వైద్యాధికారి
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