పొగమంచుతో జర భద్రం - వాహనదారులకు పోలీసుల సూచనలు
పొగమంచు కారణంగా తెల్లవారుజామున ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనిపించక ప్రమాదాలు - రహదారి భద్రతను పెంపొందించే లక్ష్యంతో 'ఎరైవ్-ఎలైవ్' పేరుతో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న పోలీసులు - పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలంటూ ప్రకటన విడుదల
Published : November 25, 2025 at 7:00 AM IST
Tips to Safe Journey In Foggy Conditions : ప్రస్తుత చలికాలంలో పొగమంచు కారణంగా తెల్లవారుజామున ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు, పాదచారులు, జంతువులతో పాటు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కనిపించకపోవడం ఎదురుగా ఉన్న వాహనాల దూరాన్ని అంచనా వేయడంలో విఫలం కావడం లాంటి ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి. రహదారి భద్రతను పెంపొందించే లక్ష్యంతో 'ఎరైవ్ - ఎలైవ్' పేరుతో అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న తెలంగాణ పోలీస్శాఖ పొగమంచు వల్ల సంభవించే ప్రమాదాల నివారణకు వాహనదారులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో సూచిస్తూ ఆదివారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి :
- పొగమంచు కారణంగా ప్రయాణం ఆలస్యమయ్యే అవకాశముంది. అందువల్ల నిర్ణీత సమయం కంటే ముందే బయలుదేరాలి.
- జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు లేన్ (వరుస) క్రమ శిక్షణ పాటించడం అవసరం. ఇష్టానుసారం లేన్లు మార్చుతూ వాహనాలను నడిపితే ముందున్న వాహనాలను గుర్తించడం కష్టమవుతుంది.
- మనం నడుపుతున్న వాహనానికి వెనుకవైపుగా వస్తున్న వారు కూడా మనల్ని ఢీ కొట్టే ప్రమాదముంది.
- వాహనాన్ని నడిపేటప్పుడు కిటికీ అద్దాలను కొద్దిగా దించడం (పాక్షికంగా తెరవడం) వల్ల పొగమంచు ఒకే చోట కేంద్రీకృతం కాదు. డ్రైవర్ దృష్టి మెరుగుపడుతుంది. పొగమంచు ఎక్కువగా ఉంటే వాహనాన్ని పక్కన నిలపడం సురక్షితం.
- మీరు ఎటు వైపు వెళ్తున్నారో వెనుక నుంచి వచ్చే వాహన డ్రైవర్లకు ముందుగానే తెలిసేలా ఇండికేటర్లను వినియోగించాలి.
- చలికాలంలో రోడ్డు తడిగా ఉండి సడన్ బ్రేక్ వేయడం వల్ల వాహనం స్కిడ్ అయ్యే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని బ్రేకులు నెమ్మదిగా, జాగ్రత్తగా వినియోగించాలి.
- నిర్దిష్ట వేగంతో వాహనం నడపడం ద్వారా ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు.
ప్రయాణం చేసే ముందు ఇవి సరిచూసుకోండి :
- టైర్లు : శీతాకాలంలో వాహనాలపై ప్రయాణించే సమయంలో టైర్ల పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు గమనించాలి. టైర్లు పటుత్వం (గ్రిప్) ఉండేవిధంగా చూసుకోవాలి. శీతాకాలంలో ఉదయం పూట పొంగమంచు కారణంగా రోడ్లపై తడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల టైర్లు అరిగితే రోడ్డుపై పట్టు కోల్పోయి జారి పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఉదయం పూట ఎక్కువగా ప్రయాణించేవారు దీనిని గమనించి మంచు, చిత్తడి నేలల్లో ప్రయాణించగలిగే స్పోర్ట్స్ టైర్లను వాడటమే మంచిది. కొన్ని కంపెనీలు శీతాకాలం కోసం ప్రత్యేకంగా టైర్లను తయారు చేస్తున్నాయి. వాహనాల్లో లాంగ్ డ్రైవ్కు వెల్లాలనుకుంటే దానికి తగ్గట్టుగా టైరు మార్చుకోవడం మంచిది.
- వేగం : శీతాకాలంలో అత్యవసర సమయాలలోనే ఉదయం పూట మంచులో ప్రయాణాలు సాగిస్తారు. దానికోసం వాహనాలను వేగంగా నడుపుతూ ప్రమాదాలకు గురవుతారు. నియంత్రణ లేని వేగంతో ప్రయాణిస్తే ప్రమాదాల్లో చిక్కుకోవడం ఖాయం. ఈ కాలంలో రోడ్లపై మంచు, తేమ కారణంగా రోడ్డుకు వాహన టైర్లకు ఘర్షణ బలం తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల వేగంగా ప్రయాణించే సమయంలో సడన్ బ్రేక్ వేస్తే టైర్ స్లిప్ అయ్యే అవకాశాలు అధికంగా ఉంటాయి. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని వాహనాలను నెమ్మదిగా నడపాలి.
- లైట్లు : వాహనం డూమ్లైట్, సిగ్నల్ లైట్లు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి అనే విషయాన్ని ప్రయాణానికి ముందుగానే గమనించాలి. మంచి ప్లాగ్ లైట్ అంటే పసుపు రంగులో వెలిగే లైట్లను వాడితే మంచులో స్పష్టంగా కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. దీనితో పాటు సిగ్నల్ లైట్లను పరిశీలించాలి. పొగమంచు అధికంగా కురిసే సందర్భాల్లో ఎదుటి వాహనాలు గుర్తించేందుకు ఈ లైట్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.
