కాబోయే తల్లులారా! - వేసవిలో ఈ ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు పాటించండి - ఆరోగ్యంగా ఉండండి

వేసవి కాలంలో గర్భిణులు వడదెబ్బ బారినపడే అవకాశం - తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్న వైద్యులు - నీటి శాతం అధికంగా ఉండే పండ్ల రసాలు తీసుకోవాలని సూచనలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 24, 2026 at 12:14 PM IST

Summer Pregnancy Safety Tips : ఎండాకాలంలో గర్భిణులు ఆరోగ్య సంరక్షణకు పుట్టుబోయే బిడ్డ కోసం ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎండాకాలంలో వీలైనంత వరకు ప్రయాణాలు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఎండలో తిరగకుండా ఇంటి వద్దే విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. వేసవిలో గర్భిణులు వడదెబ్బ బారినపడే అవకాశాలున్నాయి. తల్లితో పాటు గర్భంలోని బిడ్డ హెల్దీగా ఉండటానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో అప్రమత్తంగా లేకుంటే ఉమ్మ నీరు తగ్గి, ప్రసవ సమయంలో పలు సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇంకేవైనా కొత్త లక్షణాలు కనిపించినా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని తెలిపారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • గర్భిణులు ప్రతి రోజు 8 -10 గ్లాసుల నీరు తాగాలి. వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు కొబ్బరి నీళ్లు, నిమ్మరసం, మజ్జిగ, తాజా పండ్ల రసాలు తీసుకోవాలి. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల బాడీలో నీటి శాతం పెరిగి డీహైడ్రేషన్​కు గురి కాకుండా ఉంటారు. అలాగే పుచ్చకాయ, దోస ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. పండ్లలో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉన్న దానిమ్మ, బత్తాయిలతో పాటు పండ్లు, సలాడ్లు, రాగి జావ తీసుకోవాలి. ఇక టీ, కాఫీలు జోలికి అసలు వెళ్లకండి.
  • ఎండాకాలంలో వదులుగా ఉండే దుస్తులు ధరించడం ఉత్తమం. తేలిక పాటి, లేత రంగు, కాటన్​ దుస్తులు ధరించాలి. వీటిని వేసుకోవడం వల్ల బాడీ ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణలో ఉంటుంది. చల్లని, గాలి ఆడే ప్రదేశంలో ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి.
  • ఎండలో అసలు బయట తిరగొద్దు. ముఖ్యమైన పనులు ఉంటేనే వాహనాల్లో బయటకు వెళ్లాలి. ఒకవేళ బయటికి వెళ్తే తలపై టోపీ, తువాలు, చేతిరుమాలు వంటి వాటిని ధరించాలి. సన్​ గ్లాసెస్​ ధరిస్తే కళ్లకు చల్లగా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఎండ నుంచి రక్షణకు గొడుగు వాడాలి. వేడి ఎక్కువగా ఉన్న వాతావరణంలో ఎక్కువ పని చేయవద్దు. ఈ వేసవి కాలం వీలైనంత వరకు ఎక్కువ విశ్రాంతి తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

''అధిక దాహం వేస్తూ నోరు ఎండిపోతూ ఉంటే గర్భిణులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కళ్లు తిరగడం, తలపోటు, వాంతులు, గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, చర్మం ఎర్రబడటం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. ముఖం, మెడ ప్రాంతాన్ని చల్లని నీటితో తడపాలి. ద్రవ పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి'' - డా. విజయలక్ష్మి, గైనకాలజిస్ట్​, విశ్రాంత డీసీహెచ్​ఎస్​

గర్భిణులు కాస్త జాగ్రత్త :

  • ఎండాకాలంలో గర్భిణుల్లో ఉమ్మనీరు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. డీహైడ్రేషన్​కు గురవకుండా చూసుకోవాలి. ఈ సీజన్​లో వందకంటే శరీర ఉష్ణోగ్రలు ఎక్కువగా నమోదైతే వడదెబ్బ తగిలినట్లుగా భావించాలి. కొబ్బరి బొండాలు, మజ్జిగ, విటమిన్​-సీ, జ్యూస్​లు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. ఈ డీహైడ్రేషన్​ వల్ల చర్మం పగలడం, దురద పెట్టడం వంటి లక్షణాలు కన్పిస్తాయి. స్నానం చేసిన తర్వాత శరీరానికి కొబ్బరి నూనె రాసుకోవాలి.
  • ఇక ఆహారం విషయానికొస్తే తేలికగా జీర్ణమయ్యే విధంగా ఫుడ్​ తీసుకోవాలి. వేపుళ్లకు దూరంగా ఉండాలి. చిప్స్​, చిరుతిళ్లకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి. టీ, కాఫీ, కూల్​డ్రింక్స్​ దూరంగా ఉండాలి. మరి ముఖ్యంగా స్వీట్స్​ ఎక్కువగా తీసుకోకపోవడం మంచిది. నీటి శాతం అధికంగా ఉండే పండ్లను తినడం వల్ల అంతగా దాహం వేయదు.

చేయాల్సిన పనులు :

  • భయాందోళనలు కలిగించే దృశ్యాలు, పెద్ద పెద్ద అరుపులు, గొడవలు జరిగే ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలి.
  • ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండాలి.
  • పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండాలి.
  • శ్రావ్యంగా ఉండే సంగీతాన్ని వినాలి.
  • మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి. ఈ సమయంలో ఎంత ఎక్కువ ఆహారం తీసుకుంటే కడుపులో ఉన్న బిడ్డ కూడా అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటారు.

