ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేసే మహిళలూ జాగ్రత్త - ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు చూసి ఆ లింక్లు క్లిక్ చేయకండి
వేసవిలో ఎక్కువగా మోసాలు జరుగుతున్నట్టు గణాంకాల స్పష్టీకరణ - ఆన్లైన్ గేములు, షాపింగ్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు - ఏపీకే ఫైళ్లతో జర భద్రం!
Published : May 14, 2026 at 2:35 PM IST
Precautions For Cyber Crimes : గతంలో దొంగలు ఇళ్లలోకి చొరబడి నగదు, నగలు దొంగిలించేవారు. ఈ పద్ధతి నేటికీ కొంతమేరకు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ఆధునిక యుగం ఒక కొత్త రకం నేరాన్ని తీసుకువచ్చింది. అదే హై-టెక్ దొంగతనం. నేరగాళ్లు ఇప్పుడు సాంకేతికతను ఉపయోగించుకుని నిమిషాల వ్యవధిలో బాధితులను మోసగిస్తున్నారు. కేవలం సెకన్ల వ్యవధిలో వారి ఆస్తులను దోచుకుంటున్నారు. ఆధునిక సాంకేతికత పుణ్యమా అని ప్రజలను మోసం చేయడం గతంలో కంటే చాలా సులభమైంది.
మోసగాళ్లు బాధితుల బ్యాంకు ఖాతాలను ఖాళీ చేయడానికి ఆన్లైన్లో ట్రిక్లు వాడుతున్నారు. ఈ ప్రమాదాల గురించి తగినంత అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ముఖ్యంగా మహిళలు, పిల్లలు తరచుగా సైబర్ నేరాల బారిన పడుతున్నారు. ఇలాంటి నేరాలకు బాధితులైనప్పటికీ, కొందరు వ్యక్తులు ముందుకు వచ్చి ఫిర్యాదు చేయడానికి సంకోచిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో ప్రజలు అత్యంత జాగ్రత్త వహించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
కనురెప్పపాటులో మాయం : ఇటీవల నిజామాబాద్లో అవుట్సోర్స్ లెక్చరర్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ లావాదేవీ ముసుగులో జరిగిన మోసంలో రూ.45,000 కోల్పోయారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఫోర్త్ టౌన్ స్టేషన్ పోలీసులు సైబర్ క్రైమ్ చట్టాల కింద కేసు నమోదు చేశారు. వేగంగా స్పందించి, నేరస్థుల బ్యాంకు ఖాతాలో రూ.30,000ను స్తంభింపజేశారు.
మరో ఘటనలో తన తండ్రి మొబైల్ ఫోన్లో ఆన్లైన్ గేమ్లు ఆడుతున్న బాలుడికి నేరస్థులు ఏపీకే ఫైళ్లను పంపారు. ఆ తర్వాత వారు బ్యాంకు ఖాతా నుంచి రూ.10,000ను కాజేశారు. మరుసటి రోజు ఈ దొంగతనం గురించి తెలుసుకున్న తండ్రి దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాడు.
వేసవిలో పెరుగుదల : ప్రస్తుతం పాఠశాలలకు వేసవి సెలవులు ఉండటంతో పిల్లలు వివిధ రకాల ఆన్లైన్ గేమ్లు ఆడటానికి ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. అదేవిధంగా మహిళలు తమ ఆన్లైన్ షాపింగ్ అవసరాల కోసం అనేక రకాల మొబైల్ యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు. సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రధానంగా వీరినే లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసం చేస్తున్నారని గణాంకాలు స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయి. నిజామాబాద్ జిల్లాలో నమోదైన సైబర్ మోసాల కేసుల్లో బాధితులుగా మహిళలే ఉన్నారు. మోసగాళ్లు బాధితులను ఆకర్షించడానికి ఆన్లైన్ షాపింగ్ను ఎరగా వాడుతున్నారు. వారు వ్యక్తులను మోసగించి, వారికి తెలియకుండా ఏపీకే ఫైళ్లను తెరిచేలా లేదా లింక్లపై క్లిక్ చేసేలా చేస్తున్నారు.
ఆన్లైన్ షాపింగ్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : మహిళలను వలలో వేయడానికి కొంతమంది మోసగాళ్లు వారికి అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలను పంపుతున్నారు. ఈ ఆఫర్లకు ఆకర్షితులైన మహిళలు వాటిపై క్లిక్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ప్రకటనలు చూసి మోసానికి గురికావద్దు.
- తెలియని వ్యక్తులు ఫోన్ చేసి నానా విధాలా మభ్యపెడతారు. అప్పుడు వారి మాటలు నమ్మి ఓటీపీలు, ఇతర విలువైన సమాచారాన్ని వారికి పంపొద్దు.
- మోసగాళ్లు తరచూ ఏపీకే ఫైళ్లను నేరుగా మీ ఫోన్కు పంపుతారు. అలా వచ్చిన వాటిని తెరవకుండా ఉండాలి. ఒకవేళ తెరిస్తే మన డేటా వారి చేతుల్లోకి చేరుతుంది.
- వ్యక్తులు వ్యాపార అవకాశాలు లేదా స్నేహం అనే ముసుగులో మిమ్మల్ని సంప్రదించి, మీ నుంచి డబ్బును మోసపూరితంగా కాజేయవచ్చు.
- ఎవరైనా వర్క్ ఫ్రం హోం పేరుతో మెసేజ్ చేసి మన దగ్గర నుంచి ఖాతా, సీక్రెట్ పిన్ వివరాలను అడుగుతారు. అప్పుడు మనం జాగ్రత్త వహించాలి.
పిల్లలను ఫోన్లకు దూరంగా ఉంచండి : ఇంట్లో ఉంటూ తరచూ ఫోన్ చూస్తున్న చిన్న పిల్లలను నియంత్రించాలి. వారి దృష్టి ఫోన్పైన కాకుండా బయట ఆడుకునే ఆటలపై ఉండేలా తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త వహించాలి. ఆన్లైన్ గేమ్లు ఆడే సమయంలో సైబర్ నేరగాళ్లు ఫోన్కు ఫైల్స్, లింక్లు పంపిస్తుంటారు. అప్పుడు తెలిసీతెలియక వాటిని తెరుస్తారు. ఇక ఒక్కసారి వాటిని తెరిస్తే అంతే సంగతులు. కేటుగాళ్లు క్షణాల్లో ఖాతాల్లోకి చొరబడతారు. పిల్లలు ప్రమాదకరమైన యాప్లను డౌన్లోడ్ చేయకుండా నిరోధించడానికి తల్లిదండ్రులు తమ ఫోన్లలో అందుబాటులో ఉన్న భద్రతా ఫీచర్లను ఉపయోగించుకోవాలి.
సైబర్ నేర గణాంకాలు : 2025 సంవత్సరంలో మొత్తం 2,411 కేసులు నమోదయ్యాయి. వీటిలో 1,845 కేసులు ఆర్థిక మోసాలకు సంబంధించినవి. ఇటువంటి మోసాలకు మహిళలు బాధితులైన సందర్భాలు 72 ఉన్నాయి. పోలీసులు అక్రమ నిధులను గుర్తించి, రూ.87.6 లక్షల మొత్తాన్ని స్తంభింపజేశారు. ఈ కేసుల్లో మొత్తం రూ.77.4 లక్షలు విజయవంతంగా రీఫండ్ చేశారు.
'అన్నా - మీ అకౌంట్లోకి కొన్ని డబ్బులు పంపిస్తా - కాదనకు ప్లీజ్'