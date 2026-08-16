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వర్షాకాలంలో అంటువ్యాధుల వ్యాప్తి - పాఠశాలల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే!

పిల్లలు సెలవు రోజుల్లో తప్ప ఎక్కువ సమయం పాఠశాలోనే - పరిశుభ్రతపై స్కూళ్లలో అవగాహన కార్యక్రమాలు - వంట గదిలో శుభ్రతతో పాటు వండేందుకు స్వచ్ఛమైన నీరు

PRECAUTIONS FOR CHILDREN IN MONSOON
PRECAUTIONS FOR CHILDREN IN MONSOON (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 1:19 PM IST

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Precautions During Rainy Season : వర్షాకాలంలో సీజనల్​ వ్యాధులు, అంటు రోగాల బారిన పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రధానంగా పిల్లలు మట్టి, ఇసుకలో ఆటలాడుతూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత కాళ్లు, చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోకుండా తింటారు. దీని వల్ల రోగాల వ్యాప్తి అధికంగా జరుగుతుంది. అయితే పిల్లలు సెలవు రోజుల్లో తప్ప ఎక్కువ సమయం పాఠశాలలోనే ఉంటారు. దానివల్ల రోగాలు ఒకరినుంచి మరొకరికి సులభంగా అంటుకుంటాయి. రోగాల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

పరిశుభ్రత అవగాహన : ఇటీవల ఓ పాఠశాలలో రెండో తరగతి చదువుతున్న ఓ విద్యార్థికి జ్వరం వచ్చింది. అది రోజుల తరబడి అలాగే కొనసాగుతుండటంతో వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. ఆ పరీక్షల్లో టైఫాయిడ్​ అని తేలింది. వీటిని నివారించేందుకు చేతుల శుభ్రత, పిల్లలకు పరిశుభ్రపై అవగాహన కల్పించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని ద్వారా అంటు వ్యాధులు ప్రబలే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉండదంటున్నారు.

తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి : పాఠశాలల పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉండేలా సిబ్బంది తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని అంటున్నారు. కాలకృత్యాల తర్వాత పిల్లలు చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కునేలా హాండ్​వాష్​లా వంటివి ఏర్పాటు చేయాలి. మరుగుదొడ్లు, మూత్రశాలలను పరిశుభ్రంగా ఉంటాలి. అలాగే వాటిలో పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలపై పిల్లలకు అవగాహన కల్పించాలి. నాణ్యమైన మధ్యాహ్న భోజనం అందించాలి. గోర్లను ఎప్పటికప్పుడు చెక్​ చేసి కత్తిరించాలి. శుద్ధి చేసిన నీటిని మాత్రమే పిల్లలకు సరఫరా చేయాలి.

వంట గదిలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : పిల్లల కోసం వంట చేసే గదిని ఎప్పుడు పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అక్కడ నిల్వ చేసే సరుకుల విషయంలో తగిన నిబంధనలు పాటించాలి. వంట చేసేందుకు స్వచ్ఛమైన నీటిని ఉపయోగించాలి. విద్యార్థులతో ప్రత్యేక కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలి. వారితో పిల్లలు భోజనానికి ముందు చేతులు శుభ్రం చేసుకునేలా చూసుకోవాలి. పరిశుభ్రమైన స్థలంలో భోజనం చేసేలా పిల్లలకు అవగాహన కల్పించాలి. అలాగే వారిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యావేక్షించాలి. వర్షాకాలంలో అంటువ్యాధులు ప్రబలడంతో పాటు దోమలు సైతం అధికంగా వ్యాప్తి చెందుతాయని పిల్లల వైద్యుడు డాక్టర్​ సద్గుణ్​రాజు తెలిపారు. దీనివల్ల పిల్లలు తరచూ అనారోగ్యం బారిన పడుతుంటారని అన్నారు. దీనిని నివారించేందుకు తగిన పరిశుభ్రత పాటించడంతో పాటు దోమల నివారణకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.

అప్రమత్తంగా తల్లిదండ్రులు : అపరిశుభ్రమైన నీటిని తాగటంతో డయోరియా వంటి ఇన్​ఫెక్షన్లు వస్తుంటాయి. అందుకే శుద్ధి చేసిన ఆర్వో నీరు లేదా కాచి చల్లార్చిన నీటిని తాగించాలని సూచిస్తున్నారు. బయటి ఆహారం ఎక్కువగా తినిపించకుండా ఇంట్లో తాజాగా వండిన వేడి వేడి భోజనం తీసుకోవడం మేలని అంటున్నారు. పిల్లలు దోమకాటుకు గురి కాకుండా వారి శరీరాన్ని పూర్తిగా కప్పి ఉంచే దుస్తులను వేయాలని, దోమ తెరలను వాడడం ఉత్తమమని చెబుతున్నారు.

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TAGGED:

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CHILDREN SAFETY IN MONSOON
PRECAUTIONS FOR CHILDREN IN MONSOON
వర్షాకాలంలో పిల్లలకు జాగ్రత్త
PRECAUTIONS DURING RAINY SEASON

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