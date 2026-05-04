ఉత్తర తెలంగాణపై భానుడి ప్రతాపం - ఆ 9 జిల్లాల్లో కాలు బయటపెట్టే పరిస్థితి లేదు!

రాష్ట్రంలో ఒకవైపు నిప్పులకొలిమిని తలపించే వేడి, మరోవైపు వర్ష సూచనలు - ఉక్కపోత అధికమయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్న నిపుణులు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఎండ తీవ్రత నుంచి కాపాడుకొనే అవకాశం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 4, 2026 at 2:40 PM IST

High Temparatured In Telangana : ఒకవైపు భానుడి భగభగలు, మరోవైపు వరుణుడి పలకరింపుతో తెలంగాణలో వాతావరణం వింతగా మారింది. పగలు ఉడికించే ఎండలతో జనం అల్లాడుతుంటే, సాయంత్రానికి దక్షిణ ఛత్తీస్‌గఢ్ నుంచి తమిళనాడు వరకు ద్రోణి ప్రభావంతో వాన చినుకులు ఉపశమనాన్ని ఇస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ప్రమాదకర స్థాయికి చేరడం, దురదృష్టవశాత్తూ ఒకరు మరణించడం ఎండ తీవ్రతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.

ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణలో ఎండ తీవ్రత రికార్డు స్థాయికి చేరుతోంది. ఆదివారం ఒక్క రోజే 9 జిల్లాల్లోని 32 మండలాలు నిప్పుల కొలిమిని తలపించాయి. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీలుగా నమోదయ్యాయి. అయితే సోమ, మంగళ, బుధవారాల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలిక పాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు అందించింది. ఎండ వేడికి తోడు అకస్మాత్తుగా కురిసే వర్షాల వల్ల వాతావరణంలో తేమ పెరిగి ఉక్కపోత కూడా అధికమయ్యే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఆరు జిల్లాలోని మండలాల పరిస్థితి ఇలా : ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలోని సాత్నాల, బేల, జైనథ్, ఆదిలాబాద్ అర్బన్, భోరజ్, నిజామాబాద్ జిల్లాలోని మోస్రా, మెండోరా, ఆలూర్, పోతంగల్, ముక్పల్ వంటి మండలాలు సూర్యుని దెబ్బకు ఉడికిపోతున్నాయి. అంతేకాకుండా సిద్దిపేట జిల్లాలో 5 మండలాలు, నాగర్ ​కర్నూల్ 3, జగిత్యాల 4, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్​ 2, పెద్దపల్లి 3, మంచిర్యాల 2 మండలాల్లో వడగాలులు వీచాయి.

45 డిగ్రీల పైన ఉష్ణోగ్రత నమోదు : రాష్ట్రంలోని ఆరు జిల్లాల్లో అత్యధికంగా 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. అవి నిజామాబాద్​ జిల్లాలోని బాల్కొండలో 45.8, జగిత్యాలలోని మల్లాపూర్​లో 45.7, ఆదిలాబాద్​ జిల్లా బేలలో 45.3, మంచిర్యాల జిల్లా భీమారం మండలంలో 45.1, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్​ జిల్లాలోని కెరమెరిలో 45.2, పెద్దపల్లిలోని పాలకుర్తిలో 45.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యింది.

వడ దెబ్బ తగిలి వ్యక్తి మృతి : రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా వడ దెబ్బ తగిలి ఒక వ్యక్తి మరణించారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా భీంపూర్​ మండలంలోని వడ్​గాం గ్రామానికి చెందిన కార్మికుడు సలాం మాణిక్​రావు (55) ఎండ ప్రభావంతో రెండు రోజులుగా అస్వస్థతకు గురై ఇంట్లోనే విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు. శనివారం ఉపాధి కూలీలకు తాగడానికి నీరు తీసుకెళ్లిన అతడు స్పృహ తప్పి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లారు. ఆసుపత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం చనిపోయారు.

ఎండ తీవ్రత నుంచి ఉపశమనానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • మధ్నాహ్నం 12 నుంచి 3 గంటల మధ్య బయటకు వెళ్లకూడదు.
  • రోజూ తగినంత ఓఆర్ఎస్, మజ్జిగ, నిమ్మరసం, నీరు తాగాలి.
  • బయటకు వెళ్లేటప్పుడు తలకు టోపీ, టవల్​ లాంటివి ధరించాలి.
  • ఆయిల్​, మసాలా ఫుడ్స్ తినడం చాలా వరకు తగ్గించాలి.
  • కీర దోస, పెరుగు, పుచ్చకాయ వంటి శరీరాన్ని చల్లబరిచేవి తినాలి.
  • వదులుగా ఉన్న దుస్తులను ధరించాలి.
  • కూల్​డ్రింక్స్​కు బదులుగా సహజ పానీయాలు తాగాలి.
  • పిల్లలకు జ్వరం, వాంతులు, దద్దుర్లు, విరేచనాలు వంటివి వస్తే వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలి.
  • డీహైడ్రేషన్ వల్ల చిన్న పిల్లలకు గంటల తరబడి మూత్రం రాకపోవడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి సమస్యలు వస్తాయి. వారిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి.
  • ఆల్కహాల్, టీ, కాఫీ, శీతల పానీయాలు డీహైడ్రేషన్​కు దారితీస్తాయి. వాటికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.
  • ఇంట్లో కలబంద, మనీ ప్లాంట్​ మొదలైన మొక్కలను పెంచుకోవాలి. ఇవి ఎండ తీవ్రత నుంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి.

ఈ లక్షణాలు ఉంటే ఆస్పత్రికి తప్పక వెళ్లాలి :

  • శరీర ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉండడం.
  • తల తిప్పినట్లు అనిపించడం.
  • వాంతులు చేసుకోవడం.
  • గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం.
  • ఉన్నట్టుండి అపస్మారక స్థితికి చేరుకోవడం.

