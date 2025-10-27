మొంథా తుపాను ముంచుకొస్తున్న వేళ - ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే!
విపత్తును ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని శాఖలు ముందస్తు ప్రణాళికలు - కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు
precautions For cyclone Montha: మొంథా తుపాను దూసుకొస్తోంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కొనసాగుతోంది. మొంథా తుపాను వేళ ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల పై అధికారులు విస్తృత ప్రచారం చేస్తున్నారు. వాటికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా.
- సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే వదంతులు నమ్మవద్దు.
- ప్రజలందరూ భయపడకుండా ప్రశాంతంగా ఉండాలి.
- అత్యవసర కమ్యూనికేషన్ కోసం మొబైల్ ఫోన్లను ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి.
- వాతావరణ హెచ్చరికల కోసం SMSలను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలి.
- ఎలక్ట్రికల్ మెయిన్ స్విచ్ఛాప్ చేయాలి. అన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఉపకరణాలు, గ్యాస్ కనెక్షన్లను తీసి వేయాలి. తలుపులు, కిటికీలు మూసి ఉంచాలి.
- మీ భద్రత, మనుగడ కోసం అవసరమైన వస్తువులతో అత్యవసర వస్తు సామగ్రిని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- ప్రభుత్వ అధికారులు సూచించిన వెంటనే సురక్షితమైన ప్రదేశాలకు వెళ్లాలి.
- మీ పత్రాలు, సర్టిఫికెట్లు, విలువైన వస్తువులను సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలి.
- మీ ఇళ్లు సురక్షితం కాకపోతే తుపాను ప్రారంభం కాకముందే సురక్షితమైన ఆశ్రయానికి చేరుకోవాలి.
- పాత భవనాలు, చెట్లు, విద్యుత్తు తీగలు, స్తంభాల కింద ఎప్పుడూ ఉండకూడదు.
- పశువులు, పెంపుడు జంతువులకు కట్టిన తాడును విప్పి వాటిని వదిలేయాలి.
ఎదుర్కొనేందుకు మేమంతా సిద్ధం: మొంథా తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం ఇప్పటికే అప్రమత్తమైంది. కడప కలెక్టరేట్ నుంచి క్షేత్రస్థాయి అధికారులతో ఇన్ఛార్జి కలెక్టర్ అదితిసింగ్ ఆదివారం టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. పలు అంశాలపై దిశా నిర్దేశం చేశారు. విపత్తును ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని శాఖలు ముందస్తు ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని ఆదేశించారు. ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితులు ఎదురైనా ఎదుర్కొనేందుకు అధికారులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డయల్ 112కు ఫోన్ చేయాలని పేర్కొన్నారు.
ఇవీ కంట్రోల్ రూంల ఫోన్ నంబర్లు:
కలెక్టర్ కార్యాలయం: 08562-246344
కడప ఆర్డీవో: 08562-295990
జమ్మలమడుగు: 9502836762
బద్వేలు: 6301432849
పులివెందుల: 8919134718
అప్రమత్తమైన యంత్రాంగం: మొంథా తుపాన్ ప్రభావంతో చిత్తూరు జిల్లాలో 3 రోజులు భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. కలెక్టర్ డా.వెంకటేశ్వర్ ఎప్పటికప్పుడు అధికారులకు దిశా నిర్దేశం చేస్తున్నారు.
చేపట్టిన చర్యలు:
- జేసీబీలు, క్రేన్లను అందుబాటులో ఉంచారు.
- నదులు, కాజ్వేలు ఉద్ధృతంగా పారే అవకాశం ఉన్న చోట ప్రత్యేక సిబ్బందిని నియమించారు.
- సముద్రతీర ప్రాంతాలు, పర్యాటక ప్రదేశాలకు సందర్శకులకు అనుమతి ఇవ్వడం లేదు.
ప్రజలకు సూచనలు ఇలా: తుపాన్ ప్రభావంతో భారీగా గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. హోర్డింగ్, చెట్ల వద్ద ఎవరూ ఉండొద్దు. తీర ప్రాంతాల ప్రజలు ఈ నెల 29 వరకు అత్యవసర పరిస్థితిల్లో తప్ప, ప్రయాణాలు చేయొద్దు అని అధికారులు సూచించారు.
పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో: నీటి ప్రవాహం అధికంగా ఉన్న చోట, అత్యవసర సమయాల్లో సహాయక చర్యలు చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని ఎస్పీ సుబ్బారాయుడు ఆదేశించారు. సిబ్బంది కోసం రేడియం స్టిక్కర్ జాకెట్లు, రెయిన్ కోట్లు అందుబాటులో ఉంచామని ఎస్పీ తెలిపారు.
విద్యుత్తు శాఖ: ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ శివశంకర్ పలుమార్లు విద్యుత్తు శాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో యుద్ధ ప్రాతిపదికన సరఫరా పునరుద్ధరణకు సిబ్బంది చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
కంట్రోల్ రూంల ఏర్పాటు: మండల స్థాయి, డివిజన్, జిల్లా స్థాయిలో కంట్రోల్ రూంలను ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే ప్రత్యేక అధికారులను నియమించారు.
మొంథా గండం - అంతా అప్రమత్తం!
మొంథా తుపాను శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 28, 29 తేదీల్లో తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశముందని ఇప్పటికే వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది. రెండు రోజులు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురవడంతో పాటు గంటకు 60 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని సూచించారు. వరి కోతలు నాలుగు రోజులు ఆపాలని చెబుతున్నారు. తుపాను పర్యవేక్షణకు ప్రభుత్వం ఐఏఎస్ సీనియర్ అధికారి కేవీఎన్ చక్రధరబాబును ప్రత్యేకాధికారిగా నియమించింది.
తుపాను ప్రభావాన్ని సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం సన్నద్ధమవుతోంది. ఇన్ఛార్జి కలెక్టర్ ఫర్మాన్ అహ్మద్ ఖాన్ ఆదివారం అధికారులతో సమీక్షించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవులు రద్దు చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఎక్కడా ప్రాణనష్టం జరగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఇన్ఛార్జి కలెక్టర్, ఎస్పీలతో పాటు జలవనరులశాఖ, విద్యుత్తు అధికారులతో మాట్లాడారు. ఎలాంటి సమాచారమైనా కలెక్టరేట్లోని కంట్రోల్ రూం నంబరు 08942-240557 కు తెలియజేయాలని పేర్కొన్నారు.
జిల్లా కేంద్రంలోని వంశధార, జలవనరులశాఖ కార్యాలయాల్లోనూ ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూంలు ఏర్పాటు చేశారు. ఎస్ఈలు రామచంద్రరావు, పొన్నాడ సుధాకర్ వీటిని పర్యవేక్షించనున్నారు. ఇక్కడ మూడు షిఫ్టులో సిబ్బంది విధుల్లో ఉంటారు. భారీ వర్షాలు, వరదలతో క్షేత్రస్థాయిలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను నేరుగా తెలియజేయొచ్చని సంబంధిత అధికారులు సూచించారు. విద్యుత్తు సరఫరాలో అంతరాయాలు, ఇతర సమస్యలను ఈ కింది నంబర్లకు తెలియజేయాలని ఈపీడీసీఎల్ ఎస్ఈ నాగిరెడ్డి కృష్ణమూర్తి తెలిపారు.
ఫ్లోర్ మానిటరింగ్ సెల్ : 94906 12633
శ్రీకాకుళం డివిజన్ : 94906 10010
టెక్కలి డివిజన్ : 94906 10050
పలాస డివిజన్ : 73966 15568 , 62816 55632, 95505 68756, 79813 10114
కంట్రోల్ రూం నంబర్లు 27న
- 93986 56167
- 98494 42729
- 94413 46696
- 95508 14795
28న సంప్రదించాల్సిన నెంబర్లు:
- 99630 63842
- 82971 71805
- 80744 39492
- 95735 94796
