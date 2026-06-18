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హాస్టల్స్​లో జాయిన్ అవుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి!

తెలంగాణలో పునఃప్రారంభమైన పాఠశాలలు - పిల్లలను హాస్టల్స్​లో జాయిన్ చేయాలనే ఆలోచన చేస్తున్న తల్లిదండ్రులు - విద్యార్థుల కోసం జాగ్రత్తలు, సూచనలు - యాజమాన్యాలు కూడా కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి

Students Joining in hostels
Students Joining in hostels (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 2:18 PM IST

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Precautions and Suggestions for Students Joining Hostels : తెలంగాణలో పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమయ్యాయి. దీంతో తమ పిల్లలను ఎక్కడ చేర్పించాలో తల్లిదండ్రులు ఆలోచన చేస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల చదువులకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఇంట్లో ఉంటే పిల్లలు మాట వినరని, ఆటలపై తప్ప చదువుపై శ్రద్ధ పెట్టరని ఆందోళన చెందుతారు. దీనిని అధిగమించేందుకు హాస్టల్స్​లో చేర్పించాలని భావిస్తుంటారు. తొలిసారి ఇళ్ల నుంచి హాస్టళ్లకు వెళ్లే పిల్లలు కొత్తలో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. హాస్టల్స్​లో ఆరంభంలో తలెత్తే ఇబ్బందులు, అధిగమించే మార్గాలపై ప్రత్యేక స్టోరీ.

ఒకేసారి కొత్త స్నేహితులు - నూతన వాతావరణం : ఇంట్లో పిల్లలు ఎప్పుడు నిద్రలేచినా సరిపోతుంది. హాస్టల్స్​లో అలా కుదరదు. గంట మోగిందంటే కచ్చితంగా నిద్ర లేవాలి. స్నానాలు, ఇతర కృత్యాలను చకచకా పూర్తి చేసుకొని పాఠశాలలకు బయల్దేరాలి. అందుకే పిల్లలకు హాస్టల్స్​ అదోలా అనిపిస్తుంది. ఇంటికి వెళ్లిపోదామనే ఆలోచనలు తీవ్రం అవుతాయి. వాటిని తట్టుకొని కొద్ది రోజులు నిలదొక్కుకుంటే సరిపోతుంది. వివిధ ప్రాంతాలకు చెందినవారు స్నేహితులు అవుతారు. క్రమంగా అలవాటుపడతారు.

ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే ముందుగానే చెప్పాలి : హాస్టల్స్​లో చేరగానే ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్​ ఆందోళన చెందుతారు. అమ్మానాన్నల మీద బెంగతో భోజనం చేయరు. సరిగ్గా నిద్రపోరు. ఇదంతా హాస్టల్‌లో చేరిన తొలి 10 రోజుల వరకు అధికంగా ఉంటుంది. పిల్లలు ఇంటికి సెలవులపై వచ్చి వెళ్లే వరకు ఆందోళన అలానే ఉంటుంది. పిల్లలకు పేరెంట్స్ ముందుగానే కొన్ని విషయాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అక్కడ ఉండే పరిస్థితులు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై వారికి అవగాహన కల్పించాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఒకేచోట ఉంటారు కాబట్టి అంటువ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దుస్తులు, సబ్బులు ఒకరివి మరొకరు ఉపయోగించవద్దని వారికి చెప్పాలి. కాలానికి అనుగుణంగా వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే యాజమాన్యాలకు ముందుగానే తెలియజేయాలి. అందుకు సంబంధించిన ఔషధాలను అందుబాటులో ఉంచాలి.

యాజమాన్యాలు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : స్టూడెంట్స్​ కొత్తగా హాస్టల్స్​లోకి రాగానే పాఠాలు మొదలుపెట్టకుండా, యాజమాన్యాలు చర్యలు తీసుకోవాలి. తొలి వారం ఆటపాటలతో ఆ వాతావరణానికి అలవాటుపడేలా చూడాలి. బృంద చర్చలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో హాస్టల్స్​లో చేరిన వారందరిలో స్నేహభావం కలిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. వారాంతంలో ప్రాంగణంలోనే క్రీడలు ఆడించాలి.

తల్లిదండ్రుల బాధ్యతలు : -

  • తల్లిదండ్రులు మంచి చదువులు చెప్పించాలనే ఆశతో, గుర్తింపు లేని సంస్థల ప్రచారాలకు మోసపోకూడదు. పిల్లలను అక్కడ జాయిన్ చేయకూడదు.
  • హాస్టల్స్, విద్యాసంస్థలను ముందస్తుగా పరిశీలించాలి. అక్కడ చదువు పూర్తి చేసుకొని వెళ్లిపోయిన స్టూడెంట్స్​ నుంచి సంస్థ గురించి ఆరా తీయాలి.
  • వసతి, చదువు, భోజనం ఎలా ఉంటుందో కనుక్కోవాలి. అవన్నీ నచ్చితేనే పిల్లలను చేర్పించాలి. లేకపోతే వేరే హాస్టల్స్, విద్యాసంస్థలో జాయిన్ చేయాలి.
  • కొత్తలో మరీ ఎక్కువ రోజులు విరామం ఇవ్వకుండా తల్లిదండ్రులు ఆడపాదడపా పిల్లల దగ్గరికి వెళ్లి సరదాగా వారిని కొద్దిసేపు బయటికి తీసుకెళ్లాలి. తద్వారా పిల్లలు ఒత్తిడి నుంచి దూరం అవుతారు.
  • హాస్టళ్లలో పిల్లల దగ్గర ఎక్కువ నగదు నిల్వ ఉంచవద్దు.

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TAGGED:

HOSTELS PRECAUTIONS FOR STUDENTS
విద్యార్థులకు హాస్టల్ జాగ్రత్తలు
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