వేసవి కాలం వ్యాధులతో ప్రజల ఇబ్బందులు - క్వారంటైన్‌ చేసి 'మీజిల్స్‌'కు ట్రీట్​మెంట్

పిల్లల్లో వేగంగా వ్యాపిస్తున్న చికెన్‌ పాక్స్‌ - కాలానుగుణ రుగ్మతల బారిన పడి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రజలు - ప్రత్యేక మందులేవీ లేవంటున్న వైద్యులు - మీజిల్స్‌గా అనుమానించి పలు జాగ్రత్తల సూచన

Published : March 24, 2026 at 11:56 AM IST

Summer Diseases in Adilabad : వేసవి కాలం ఎండల తీవ్రతతో చెమట, దుమ్ము, ధూళి కారణంగా చర్మ సమస్యలు, ఇతరత్రా కాలానుగుణ రుగ్మతల బారిన పడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉంటున్నారు. ప్రధానంగా తట్టుగా వ్యవహరించే మీజిల్స్, అమ్మవారు, ఆటలమ్మగా పిలిచే చికెన్‌ పాక్స్‌ వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి. ఇవి అంటు వ్యాధులు కావటంతో పిల్లలకు స్కూళ్లు, హాస్టల్స్​ లేదా ఇతర ప్రాంతాల్లో ఒకరి నుంచి మరొకరికి తేలికగా వ్యాపిస్తున్నాయి. వీటికి ప్రత్యేకంగా మందులు ఏవీ లేవంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఐదు నుంచి ఆరు రోజులు ఉండి తగ్గిపోతాయని చెబుతున్నారు. తీవ్రత అధికంగా ఉంటే దానికి సంబంధించిన లోషన్‌ వాడాలని, వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.

అనుమానంతో క్వారంటైన్ : గుడిహత్నూర్‌ మండలానికి చెందిన ఓ బాలిక ప్రభుత్వ వసతి గృహంలో ఉంటూ 8వ తరగతి చదువుతోంది. వారం కిందట జ్వరం వస్తే రిమ్స్‌ (రాజీవ్​ గాంధీ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ మెడికల్​ సైన్స్​)లో చేర్చారు. డాక్టర్లు మీజిల్స్‌గా అనుమానించి పిల్లల వార్డులో క్వారంటైన్‌ చేసి ట్రీట్​మెంట్ అందిస్తున్నారు.

చికెన్‌ పాక్స్‌ : వారిసిల్లా అనే వైరస్‌ ద్వారా ఇది ఒకరి నుంచి మరొకరికి అవలీలగా సోకుతుంది. ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్‌ నెలల్లో ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతుందని వైద్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. శరీరమంతా దద్దుర్లు, జ్వరం, తలనొప్పి, దురదతో కూడిన మంట, శరీరమంతా నొప్పులు, నోట్లో సైతం పొక్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మెదడుకు, ఊపిరితిత్తుల వరకు పాకే అవకాశం ఉంది.

మీజిల్స్‌ : మీజిల్స్‌ అనేది వైరస్‌ ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. పిల్లలకు ఎంఆర్‌ వ్యాక్సిన్‌ 9, 15 నెలల్లో ఇప్పించకపోతే దీని బారిన పడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంది. ముందుగా జ్వరం వచ్చి బలహీనంగా మారిపోతారు. మూడు నాలుగు రోజుల అనంతరం శరీరంపై మెల్లగా దద్దుర్లు వస్తాయి. కళ్లు, నోరు ఎర్రబడతాయి. తలనొప్పి, వాంతులయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దగ్గు ప్రారంభమై కంటి నుంచి నీళ్లు కారతాయి. విరేచనాలు కూడా కావొచ్చు. రోగ నిరోధక శక్తి బాగా తగ్గిపోతుంది. వైరస్‌ మెదడు, ఊపిరితిత్తుల వరకు చేరితే సమస్య తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది.

రెండేళ్లలో 17 మీజిల్స్‌ కేసులు : రెండేళ్లలో 104 మంది అనుమానిత పిల్లలకు నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయగా, 17 మందికి మీజిల్స్‌ వ్యాధి సోకినట్లు నిర్ధారణ అయింది. ఇవి కేవలం వైద్యారోగ్య శాఖ గణాంకాలు మాత్రమే. ఇంకా నిర్ధారించుకోకుండా ఉన్నవాళ్లు ఎందరో ఉంటారు.

"మీజిల్స్, చికెన్‌పాక్స్‌ సోకిన వారిని వెంటనే క్వారంటైన్‌లో ఉంచాలి. జ్వరం, దురద, మంట ఉంటే వైద్యులను సంప్రదించి అవసరమైన మందులు తీసుకోవాలి. తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే హాస్పిటల్​లో చేర్పించాలి" - డాక్టర్‌ కోల ఇందూజ, పిల్లల వైద్యురాలు, రిమ్స్‌ కాలేజీ అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌

తల్లిదండ్రులు వ్యాక్సిన్‌లు వేయించకపోవడం పిల్లల పాలిట శాపంగా మారుతోంది. నిరోధించదగిన వ్యాధి అయినా, చిన్నారులకు వ్యాక్సినేషన్‌ విషయంలో తల్లిదండ్రుల ఉదాసీనత వారి ప్రాణాల మీదకు తెస్తుంది. అనారోగ్య హేతువుగా పరిణమిస్తుంది. మీజిల్స్‌-మంప్స్‌-రుబెల్లా (ఎంఏఆర్‌) వ్యాక్సిన్‌ను పిల్లలకు వేయించడం ద్వారా తట్టు, చికెన్‌ పాక్స్‌ వంటి వాటిని అరికట్టవచ్చు. పిల్లలకు 12 నుంచి 15 నెలల్లోపు ఒక డోసు, నాలుగేళ్ల నుంచి ఆరేళ్లలోపు మరో డోసు వ్యాక్సిన్‌ తప్పకుండా వేయించాలి. ప్రాథమిక, పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాలు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఈ వ్యాక్సిన్​ను ఉచితంగా వేస్తారు. పిల్లల ఆసుపత్రుల్లో కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంటుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మీజిల్స్‌పై స్పెషల్‌ డ్రైవ్‌ చేపట్టామని, పిల్లలకు వ్యాక్సిన్‌ వేయించడంలో తల్లిదండ్రులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని వైద్య నిపుణులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.

గతేడాది భారత్‌లో 52శాతం పిల్లలకు నో వాక్సినేషన్-​ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నికోట్ల మంది అంటే!

భారీగా తట్టు కేసులు.. 12కు చేరిన మృతులు.. టీకా పంపిణీపై కేంద్రం అలర్ట్

