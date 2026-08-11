వర్షాకాలంలో విద్యుత్తుతో జాగ్రత్త - ఈ పనులు అస్సలు చేయకండి!
వర్షాకాలంలో విద్యుత్తు ఉపకరణాలతో ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశం - మీ ప్రాంతంలో విరిగిపోయిన స్తంభాలు, తెగిన తీగలు ఉంటే అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాల్సిందే - విద్యుత్ పరికరాలు చిన్న పిల్లలకు దూరంగా ఉంచాలంటున్న నిపుణులు
Published : August 11, 2026 at 2:39 PM IST
Precaution During Rainy Season : వర్షాకాలంలో విద్యుత్తు ఉపకరణాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఈ కాలంలో ముసురు ఎక్కువగా పడటంతో ఇళ్లు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలల గోడలు తడిసిపోతాయి. దాంతో విద్యుత్తు ప్రమాదాలకు అతిగా ఆస్కారం ఉంటుందని అంటున్నారు. కొన్ని ఇళ్లలో స్విచ్ బోర్డులు, ఫ్యూజుల వంటివి అస్తవ్యస్తంగా ఉంటాయి. అలాగే వ్యవసాయ బావుల వద్ద కర్రల సాయంతో తీగలను వేలాడదీస్తుంటారు. ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విద్యుత్తు అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే :
- గ్రామాల్లో గానీ, నగరాల్లో గానీ ఎక్కడైనా తడిసిన స్తంభాలను, తెగిన తీగలను ముట్టుకోవద్దు. ఒకవేళ కరెంట్ తీగలు చెట్లు లేదా చెట్టు కొమ్మలపై ఉంటే వాటిని తాకొద్దు.
- మీరు నివసించే ప్రదేశంలో వర్షానికి స్తంభాలు ఏవైనా ఒరిగినా, తెగిన తీగలు కనిపించినా వెంటనే విద్యుత్ సిబ్బందికి ఫిర్యాదు చేయాలి. కానీ స్వయంగా తీసే ప్రయత్నం చేయొద్దు.
- వర్షం కురుస్తున్న సమయంలో తడి చేతులతో స్విచ్చులను ముట్టుకోవద్దు. ఒక్కోసారి తడి గోడల ద్వారా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే వాటిని తాకొద్దు.
- రేకు డబ్బా కొట్లు, రేకుల షెడ్లు, ఇనుప చువ్వలకు తీగలు చుట్టి వాడుకునే వారంతా ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యవసాయ మోటార్ల వద్ద తేలిన తీగలు ఉంటే తీసేసి కొత్తవి బిగించాలి.
- వాటర్ హీటర్ను స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన వెంటనే ఆ నీటిని ముట్టుకోవద్దు. హీటర్ ప్లగ్ తీసిన తర్వాతే ఆ నీటిని ఉపయోగించాలి.
- బట్టలను ఆరబెట్టుకునేందుకు కట్టిన తీగలతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒక్కోసారి వాటికి విద్యుత్తు సరఫరా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
- వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు టీవీ, ఫ్రిజ్, వాటర్ మోటార్, కంప్యూటర్ వంటి పరికరాలు స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- విద్యుత్తు తీగల కింద మొబైల్ ఫోన్ మాట్లాడకూడదు. ప్రతి విద్యుత్తు పరికరానికి ఎర్త్ కనెక్షన్ తప్పనిసరి.
- నియంత్రికల వద్ద ప్యూజ్లు వేయడం, మరమ్మతులు చేయడం, ఏబీ స్విచ్లు ఆపరేట్ చేయడం తగదు.
- 2 ఫేజ్ విద్యుత్తును త్రీఫేజ్గా మార్చే కన్వర్టర్లను వాడకపోవడమే మంచిదని చెబుతున్నారు.
- పంపు సెట్లు, మోటార్లు, నియంత్రికల్లో సాంకేతిక లోపాలున్నట్లయితే మెకానిక్లతో మరమ్మతులు చేయించాలి.
ప్రధానంగా పిల్లలతో జాగ్రత్త : పెద్దవాళ్లకు కరెంట్ వల్ల కలిగే ప్రమాదాల గురించి అవగాహన ఉంటుంది. కానీ చిన్నపిల్లలకు అలాంటి జాగ్రత్తలు తెలియవు. అందుకే వారు అధికంగా విద్యుత్తు ప్రమాదాలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్లయితే మరింత జాగ్రత్త వహించాలి. వారిని ఓ కంట కనిపెట్టాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. చిన్న పిల్లలకు అందుబాటులో ఉండేట్లుగా కరెంటు పరికరాలు ఉంచకూడదని అంటున్నారు.
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