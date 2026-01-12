ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో ఘనంగా ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు

మహిళలకు రంగవల్లుల పోటీలు, యువతకు క్రీడా పోటీలు - గంగిరెద్దుల సందడి, హరిదాసుల కీర్తనలతో అంబరాన్నంటుతున్న వేడుకలు

Pre Sankranthi Celebrations
Pre Sankranthi Celebrations (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 11:50 AM IST

3 Min Read
Pre Sankranthi Celebrations: రాష్ట్రంలో ముందే సంక్రాంతి శోభ నెలకొంది. ఎక్కడికక్కడ ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రజలు సంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరించి ఈ వేడుకల్లో పాల్గొంటున్నారు. మహిళలకు రంగవల్లుల పోటీలు, యువతకు క్రీడా పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. గంగిరెద్దుల సందడి, హరిదాసుల కీర్తనలతో సంబరాలు అంబరాన్ని అంటుతున్నాయి.

ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు: రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాల్లో ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఎస్​ఆర్​కే టౌన్ షిప్ వారి ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ రూరల్ పాతపాడు శ్రీ సిటీ వైభవ్ వెంచర్‌లో భోగి మంటలతో సందడి చేశారు. మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించగా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. రకరకాల వినోదాత్మక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అన్ని వయసులవారు ఆటపాటలతో సందడి చేశారు. విజయవాడలో కమ్మవారి సంక్రాంతి సంబరాల్లో పలువురు రాజకీయ నాయకులు పాల్గొన్నారు. గంగిరెద్దులు, హరిదాసులు, కోడిపుంజులు, పొట్టెళ్లు, పుంగనూరు ఎద్దుల అందాల ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది. పిల్లలు గుర్రాలపై ఎక్కి కేరింతలు కొట్టారు. డప్పు కళాకారుల ప్రదర్శన, చిన్నారుల కూచిపూడి నృత్యం చూపరులను కట్టిపడేసింది.

రాష్ట్రంలో ఘనంగా ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు (ETV)

మహిళలకు ముగ్గులు, వంటల పోటీలు: కృష్ణా జిల్లా హనుమంతపురంలో లింగమనేని యువసేన ఆధ్వర్యంలో యువతకు వాలీబాల్‌ పోటీలు నిర్వహించారు. అవనిగడ్డ శివారు బందలాయి చెరువు దగ్గర జనసేన ఆధ్వర్యంలో మహిళలకు ముగ్గులు, వంటల పోటీలు నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధప్రసాద్, విజేతలకు బహుమతులు అందచేశారు. గన్నవరంలో ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు ఆధ్వర్యంలో సంక్రాంతి రైతు సంబరాలు ఆకట్టుకున్నాయి. జాతీయస్థాయి ఒంగోలు, పుంగనూరు, కపిల గోవుల అందాల పోటీల్లో రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి పెద్ద ఎత్తున పశుపోషకులు పాల్గొన్నారు. మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించారు. మంగళగిరిలో మహిళలకు రంగవల్లుల పోటీలు నిర్వహించారు. పెద్దసంఖ్యలో పాల్గొన్న వనితలు. వివిధ రకాల ముగ్గులు వేయగా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. సంక్రాంతి పండుగ వరుస సెలవులతో కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం రాఘవేంద్రస్వామి దర్శనానికి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు.

సంక్రాంతి టూర్‌ ప్యాకేజీలు: మండువా ఇళ్లముందు కనిపించే రంగవల్లికలు ఆడవాళ్లంతా కలిసికట్టుగా చేసుకునే పిండివంటలు, గాలిపటాలు ఎగరేస్తూ సందడిచేసే పిల్లలు, జగ్గన్నపేట ప్రభలు, కోడిపందాలతో ఆనందించే కుర్రకారు. ఇలా అసలైన సంక్రాంతి మా గోదావరి జిల్లాల్లోనే ఉంటుంది తెలుసా!’ అనేస్తారు అక్కడివాళ్లు. ఇప్పుడు, ఆ వేడుకలన్నింటినీ అందరికీ పరిచయం చేసేందుకు అందుబాటులోకి వచ్చినవే సంక్రాంతి టూర్‌ ప్యాకేజీలు. మూడురోజులపాటు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించే ఈ పండుగలో గోదావరి నది పరవళ్లతో, పచ్చటిపొలాలతో కళకళలాడే ఆ ప్రాంతపు అందాలను ఆస్వాదించడంతోపాటు అక్కడ నిర్వహించే ప్రతి వేడుకలో భాగమయ్యేలా చేయడమే ఈ సంక్రాంతి ప్యాకేజీల ప్రధాన ఉద్దేశం. సోషల్‌మీడియా, స్నేహితుల ప్రభావం విషయం ఏదయినా చాలామంది ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో జరిగే సంక్రాంతి వేడుకలను ఒక్కసారైనా కళ్లారా చూడాలనుకోవడం సహజం. ఆ కోరికను వాస్తవ రూపంలోకి తీసుకొస్తున్నాయి ఈ ప్యాకేజీలు.

‘గోదావరి వాసులు ఉద్యోగాల రీత్యా వివిధ ప్రాంతాల్లో స్థిరపడినా సంక్రాంతి సమయానికి సాధ్యమైనంతవరకూ సొంతూళ్లకు చేరుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. అదేవిధంగా కొత్తవాళ్లెవరైనా ఈ సమయంలో మా ఊళ్లకు వచ్చి ఆ వేడుకల్ని చూడాలనుకున్నా ఎక్కడికి వెళ్లాలో, ఏం చూడాలో తెలియక ఇబ్బందిపడొచ్చు. ఇవన్నీ గమనించే ఈ టూర్లను ఏర్పాటుచేస్తున్నాం. అలా వచ్చేవాళ్లకు బస, భోజనం ఏర్పాట్లతో పాటు మా ఊరి అందాలను చూపిస్తాం. అదే సమయంలో ఫెర్రీ ప్రయాణం, ఫొటోషూట్లు, పిండివంటల తయారీ, ముగ్గులు వేయడం, గాలిపటాలు ఎగరేయడం, కోడిపందాల్లో పాల్గొనడం ఇలా అన్నింట్లోనూ వాళ్లను భాగం చేస్తాం అని ‘గ్రామయాత్రి’ పేరుతో సంక్రాంతి టూర్‌ను ఏర్పాటుచేస్తున్న సతీష్‌ అంటున్నారు.

