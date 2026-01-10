ఏపీలో సంక్రాంతి కాంతులు - పలు విద్యాసంస్థల్లో సందడిగా ముందస్తు వేడుకలు
ఏపీ వ్యాప్తంగా పలు విద్యాసంస్థల్లో ముందస్తు సంక్రాంతి వేడుకలు - సాంప్రదాయవస్త్రాలతో వేడుకలకు విచ్చేసిన విద్యార్థులు, హరిదాసు కీర్తనలు, ఆటపాటలతో ఉత్సాహభరితంగా సాగిన కార్యక్రమాలు
Published : January 10, 2026 at 8:48 PM IST
Pre Sankranthi Celebrations in Across AP: ఊరువాడకు సంక్రాంతి కాంతులు వచ్చేశాయి. ఎక్కడ చూసినా పండగ హడావుడి నెలకొంది. విద్యాసంస్థలూ ముందస్తు సంక్రాంతి వేడుకలకు వేదికలయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంక్రాంతి ముందస్తు వేడుకల సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో భోగిమంటలు, ముత్యాలముగ్గులు వేసిన విద్యార్థినులు మన సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు, అనుబంధం ఆత్మీయతలకు ప్రతీకగా చిన్నాపెద్ద అంతా కలసి జరుపుకొనే పండుగ సంక్రాంతి. ఉమ్మడి కుటుంబాల సంస్కృతి విచ్ఛిన్నమై ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్న చందంగా పరిస్థితులు మారిపోయిన నేటి తరుణంలో పట్టణాల్లో సంక్రాంతి శోభ తక్కువనే చెప్పాలి. కానీ అందుకు భిన్నంగా పట్టణాల్లో సైతం విశేషంగా సంక్రాంతి సంబరాలను నిర్వహిస్తుండటం విశేష ప్రాముఖ్యాన్ని సంతరించుకుంది.
ఘనంగా సంక్రాంతి వేడుకలు: సంక్రాంతి ముందస్తు సంబరాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరిగాయి. రంగవల్లుల పోటీలు, సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరుస్తున్న పదహారణాల తెలుగింటి ఆడపిల్లల సందడి మధ్య అంతటా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. దీనికితోడు యువత ఆటపాటలతో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా అలరిస్తున్నారు.
సంక్రాంతి కళను ముందే తీసుకొచ్చారు విజయనగరం జిల్లాలోని లెండీ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు. తెలుగు సంప్రదాయాలను గుర్తు చేస్తూ, సంక్రాంతి వైభవాన్ని చాటారు. కట్టుబొట్టు, రంగువల్లులతో ఆకట్టుకున్నారు. కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలం పి.మల్లవరంలోని వాణి స్కూల్ ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో సంక్రాంతి వైభవాన్ని చూపరుల కళ్లకు కట్టారు.
పర్యావరణ పరిరక్షణపై ముగ్గులు: సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం తేలప్రోలు ఉషారామా ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో ఈనాడు- ఈఎఫ్ఎమ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రంగవల్లుల పోటీల్లో విద్యార్థినులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. పండగ విశిష్టత, పర్యావరణ పరిరక్షణపై చుక్కల ముగ్గులకు వివిధ రంగులద్ది సందేశాత్మకంగా, కళాత్మకంగా తీర్చిదిద్దారు.
నెల్లూరు నారాయణ ఫార్మసీ కళాశాలలో ముందస్తు సంక్రాంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. విద్యార్థినులు ముత్యాలముగ్గులు వేసి కోలాటాలు ఆడి సందడి చేశారు. కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులో విద్యార్థులు సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు సైతం సాంప్రదాయ వస్త్రాలతో హాజరై చిన్నారులపై భోగి పండ్లు వేసి ఆశీర్వదించారు. రంగవల్లులు, పాలపొంగులు, గంగిరెద్దులు, గాలిపటాలతో పాఠశాలలను అలంకరించారు.
సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా చిన్నారులంతా సంప్రదాయ దుస్తుల్లో సందడి చేశారు. కళాశాల ప్రాంగణంలో రంగు రంగుల ముగ్గులు వేశారు. కోలాటాలు, ఎడ్ల బండిపై ఊరేగుతూ విద్యార్థులు సందడి చేశారు. బొమ్మల కొలువులు, పిండి వంటలు, భోగి మంటలతో ఆ ప్రాంతమంతా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. అనంతరం కోలాటాలు, ఎడ్ల బండిపై ఊరేగుతూ సందడి చేశారు. బొమ్మల కొలువులు, పిండి వంటలు, భోగి మంటలతో సంక్రాంతి శోభ వెల్లివిరిసింది.
"మన సంస్కృతిని, సంప్రదాయాలను గుర్తు చేసుకుంటూ భారతీయతను ప్రతిబింబించే విధంగా ఈ ముందస్తు సంక్రాంతి వేడుకలను సందడిగా నిర్వహించుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. సంక్రాంతి పండుగను మా కళాశాలలో ఏర్పాటు చేయటం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. పల్లెటూర్లో సంక్రాంతి సంబరాలు ఏ విధంగా జరుపుకుంటారో అక్కడ ప్రజలకు అవగాహన ఉంటుంది. కానీ పట్టణాల్లో ఉన్న ఉన్న విద్యా సంస్థల్లో సైతం భారతీయ సంప్రదాయాలను ఇనుమడింపజేసే విధంగా ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించుకోవడమనేది ఆనందించదగిన విషయం. వీటి ద్వారా నేటి తరానికి సంక్రాంతి పండగ అంటే ఏంటో ఓ అవగాహన వస్తుంది. పండుగ సంప్రదాయాలు అందరి కళ్లకు కట్టే విధంగా చూపేందుకు మా కళాశాలలో పండగ శోభ కనపడేలా అన్ని ఏర్పాట్లతో వినూత్న కార్యక్రమాలను ప్రతి సంవత్సరంగా ఇదే రీతిగా అధ్యాపకుల ఆధ్యర్యంలో నిర్వహించుకోవడం మాకెంతో ఆనందంగా ఉంది" -విద్యార్థులు
