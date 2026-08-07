తుమ్మిడిహెట్టికి రూ.12 వేల కోట్లు అవసరం - ప్రభుత్వానికి అందిన ప్రీ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్
ఆనకట్ట నిర్మాణం కోసం సిద్దమైన ఫ్రీ ఫీజబిలిటీ నివేదిక - నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందించిన అసోసియేట్స్ సంస్థ - వైన్ గంగ, వార్ధా నదులపై రెండు వేర్వేరు బ్యారేజీలు
Published : August 7, 2026 at 10:16 AM IST
Thummidihetti PFR Prepared for Dam Construction : తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద ఆనకట్ట నిర్మాణంతో పాటు సుందిళ్ల వరకు నీటి తరలింపునకు రూ.12 వేల కోట్లకు పైగా వ్యయం అవుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రీ ఫీజిబిలిటీ నివేదికను అందించారు. వైన్ గంగ, వార్ధా నదులపై బ్యారేజీలు నిర్మించి అనుసంధానించడంతో పాటు సొరంగం, ఓపెన్ కాల్వ ద్వారా సుందిళ్ల వరకు నీటిని తరలించేలా అలైన్మెంట్ సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం నివేదికను పరిశీలిస్తున్న ప్రభుత్వం, మహారాష్ట్రతో చర్చలకు సిద్ధమవుతోంది.
ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును పునరుద్ధరించేందుకు సర్కార్ సిద్దమవుతోంది. తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద ఆనకట్ట కట్టి తీరుతామని ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీకి అనుగుణంగా అడుగులు వేస్తోంది. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద ఆనకట్ట నిర్మాణం కోసం అధికారులు ఇప్పటికే ప్రీ ఫీజిబిలిటీ నివేదిక సిద్దం చేశారు. ఆర్వీ అసోసియేట్స్ సంస్థ నివేదికను సిద్ధం చేసి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందించింది. తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద రెండు ఆనకట్టలుగా ప్రాజెక్టును నిర్మించాలని ప్రతిపాదించినట్లు సమాచారం. వైన్ గంగ, వార్ధా నదులపై రెండు వేర్వేరు బ్యారేజీలను నిర్మించి కాంక్రీట్ బండ్తో అనుసంధానించాలని పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
152 మీటర్ల ఎత్తుతో ఆనకట్ట నిర్మాణం : తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద 152 మీటర్ల ఎత్తుతో ఆనకట్ట నిర్మించాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మొదటి నుంచి భావిస్తోంది. 152 మీటర్ల ఎత్తులో బ్యారేజ్ నిర్మిస్తే అక్కడ 165 టీఎంసీలు, 150 మీటర్ల ఎత్తులో నిర్మిస్తే 129 టీఎంసీలు, 149 మీటర్ల ఎత్తులో అయితే 80 టీఎంసీలు, 148 మీటర్ల ఎత్తులో నిర్మిస్తే 58 టీఎంసీల నీటి లభ్యత ఉంటుందని నివేదికలో పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే తుమ్మిడిహెట్టి నుంచి మైలారం వరకు 71.5 కిలోమీటర్ల మేర గతంలోనే నిర్మించిన కాల్వ ఉంది. అక్కడి నుంచి బొగ్గు బ్లాకులున్న మార్గాన్ని తాకకుండా మరో అలైన్మెంట్ను సూచించినట్లు సమాచారం. 22 కిలోమీటర్ల మేర సొరంగ మార్గం, ఐదు కిలోమీటర్ల ఓపెన్ కెనాల్ ద్వారా సుందిళ్ల జలాశయం వరకు నీటిని తరలించాలని నివేదికలో పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు పీఎఫ్ఆర్లో పలు మార్పులు : వాస్తవానికి ప్రీ ఫీజిబిలిటీ నివేదికను ఆర్వీ అసోసియేట్స్ సంస్థ కొన్నాళ్ల క్రితమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందించింది. అయితే నివేదికలో కొన్ని అంశాలకు సంబంధించి మార్పులు, చేర్పులు చేయాలని నీటి పారుదల శాఖ వర్గాలు సూచించాయి. ఆనకట్టలు, కాల్వల నిర్మాణం వంటి పనులకు అయ్యే వ్యయం వివరాలను కూడా పొందుపర్చాలని సూచించారు. అనంతరం ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు అవసరమైన మార్పులను ఆర్వీ అసోసియేట్స్ చేసింది. మార్పులు, చేర్పులతో పాటు ఆర్థిక అంశాలను కూడా పొందుపరిచి ప్రీ ఫీజిబిలిటీ నివేదికను సమర్పించింది. తుమ్మిడిహట్టి వద్ద ఆనకట్ట నిర్మాణంతో పాటు సొరంగ మార్గం, ఓపెన్ కెనాల్ ద్వారా సుందిళ్ల వరకు నీటిని తరలించడానికి రూ.12 వేల కోట్లకు పైగా వ్యయం అవుతుందని అందులో పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
మహారాష్ట్రతో చర్చలకు సిద్ధం : ప్రీ ఫీజిబిలిటీ నివేదిక ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది. అటు తుమ్మిడిహెట్టిపై కేంద్ర జలశక్తి ఆధ్వర్యంలో త్వరలో సంప్రదింపులు జరగనున్నాయి. ఇటీవల దిల్లీలో కేంద్ర జలశక్తిశాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కలిసి వినతి పత్రం అందించారు. 150 మీటర్ల ఎత్తుకు మహారాష్ట్రను ఒప్పించేలా చొరవ తీసుకోవాలని కోరారు. అధికారులు, ఇంజినీర్లతో సంప్రదిపులు జరిపి త్వరలో తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర నీటి పారుదల శాఖ మంత్రుల సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తానని సీఆర్ పాటిల్ హామీ ఇచ్చారు. దీంతో ప్రీ ఫీజిబిలిటీ నివేదికను అధ్యయనం చేసి, అందులోని అంశాల ఆధారంగా మహారాష్ట్రతో చర్చలకు సిద్ధం కానున్నారు.
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