YUVA : అనాథలకు అండగా నిలిచే ఆత్మీయహస్తం వీఆర్ ఫౌండేషన్
NGO Praveen from Jadcherla : మనిషి చివరి ప్రయాణంలో తోడుగా నిలిచే ఆ నలుగురు లేకపోతే, ఆ అంతిమ సంస్కారాల బాధ్యతను కూడా వీఆర్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు ప్రవీణ్ తన భుజాలపై వేసుకుంటున్నాడు.
Published : October 30, 2026 at 8:27 PM IST
కన్నవారితో చిన్నచిన్న మనస్పర్థలు, మానసిక వేదన ఇలా ఎన్నో కారణాలతో కొందరు తమ కుటుంబాలకు దూరమవుతున్నారు. అలాంటి వారి బాధను పట్టించుకునేవారు అరుదు. కానీ జడ్చర్లకు చెందిన ప్రవీణ్ మాత్రం వారినే తన కుటుంబంగా భావిస్తున్నాడు. ఇంటికి దూరమైన వారిని తిరిగి వారి ఆత్మీయుల చెంతకు చేర్చడమే కాదు అనాథ మృతదేహాలకు అంత్య క్రియలు నిర్వహిస్తూ మానవత్వం చాటుతున్నాడు.
ఉరుకుల పరుగుల జీవితం. మన గురించి మనం ఆలోచించుకోవడమే కుదరనంత హడావిడి. అలాంటిది ఏ సంబంధం లేని ఎంతోమంది అనాథలు, మతి స్థిమితం కోల్పోయిన వారు, కుటుంబాలకు దూరమైన వృద్ధుల దీన స్థితి గురించి ఆలోచించాడు జడ్చర్లకు చెందిన ప్రవీణ్. కేవలం ఆలోచనతోనే ఆగిపోకుండా వారికి అండగా నిలబడ్డాడు. తన జీవితాన్ని వారి సేవకు అంకితం చేశాడు. 2018 నుంచి అభాగ్యులకు అండగా నిలుస్తూ, వారి కుటుంబాలను వెతికి ఇంటికి చేర్చుతున్నాడు.
సామాజిక సేవ వైపు అడుగులు
ప్రవీణ్ చిన్న వయసులోనే తల్లిని కోల్పోయాడు. ఆమె క్యాన్సర్తో మరణించింది. తల్లిలేని బాధే తనను సామాజిక సేవ వైపు మళ్లించిందని చెబుతున్నాడు. రోడ్లపై నిరాదరణకు గురవుతున్న వారిని గుర్తించి కుటుంబ సభ్యుల చెంతకు చేర్చడంతో పాటు అనాథ పిల్లలను ప్రభుత్వ సంక్షేమ శాఖలకు అప్పగిస్తూ, వృద్ధులకు వీల్చైర్లు అందిస్తున్నాడు.
వారందరిదీ ఒక్కో కన్నీటి కథ
ఒకరోజు రోడ్డుపై కనిపించిన కొందరు అనాథలను చూసి వారు ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, కుటుంబాలకు ఎందుకు దూరమయ్యారనే ప్రశ్నలు ప్రవీణ్ను వెంటాడాయి. వారితో మాట్లాడినప్పుడు ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో కన్నీటి కథ అని తెలుసుకున్నాడు. చిన్న మనస్పర్థలతో ఇల్లు వదిలినవారు, పిల్లలు పట్టించుకోక రోడ్డున పడినవారి వివరాలను సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తూ ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న కుటుంబాలతో వారిని కలుపుతున్నాడు.
చిరు వ్యాపారం వదిలేసి సేవ కార్యక్రమంల్లోకి
మనిషి చివరి ప్రయాణంలో తోడుగా నిలిచే ఆ నలుగురు లేకపోతే ఆ అంతిమ సంస్కారాల బాధ్యతను కూడా ప్రవీణ్ తన భుజాలపై వేసుకుంటున్నాడు. ఇప్పటి వరకు 250కు పైగా మృత దేహాలకు స్వయంగా అంత్యక్రియలు నిర్వహించగా కరోనా విపత్కర సమయంలోనూ 25 మందికి దహన సంస్కారాలు చేశాడు. వలస కూలీలకు ఆహారం అందిస్తూ ఆపదలో ఉన్నవారికి అండగా నిలిచాడు. మొదట ఉద్యోగంతో పాటు చిరు వ్యాపారం చేస్తూనే వీలున్నప్పుడల్లా సేవా కార్యక్రమాలు చేసిన ప్రవీణ్ ఒక్కో బాధితుడి కథతో చలించిపోయాడు. చివరకు వ్యాపారాన్నీ వదిలేసి 2023లో వీ ఆర్ ఫౌండేషన్ స్థాపించాడు. సేవా కార్యక్రమాలను రీల్స్ రూపంలో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నాడు. స్నేహితులు, సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయమైనవారు ఆర్థికంగా ప్రవీణ్కు అండగా నిలిచారు.
''నేను చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఏంటంటే ఎవరైతే అనాథలుగా చనిపోతారో వాళ్లకి అంత్యక్రియలు నిర్వహించడం గానీ, చిన్నారులు రోడ్డుపై తప్పిపోయిన గానీ, అదేవిధంగా ఆన్కేర్డ్ చైల్డ్ ఎవరైనా ఉంటే చైల్డ్ లైన్కు అప్పగించడం, మానసిక వైకల్యంతో కనిపించినా , ఎవరైనా వృద్ధులు కనిపించినా వారిని డిబ్ల్యూఓఆర్ఎస్ సహకారంతో వారికి డైరెక్షన్ చూపించడం, పేదవారు ఎవరైనా మా దృష్టికి వచ్చినట్లైతే వారికి రేషన్ అందించడం, వికలాంగులకు వీల్ ఛైర్లు అందించడం గానీ మాకు తోచినంతలో సాయం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాం'' - ప్రవీణ్, వీఆర్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు
మిస్సింగ్ రీయూనైట్ యాప్ తీసుకురావాలని ప్రయత్నం
మహబూబ్నగర్ ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిలో ఖాళీగా ఉన్న డే అండ్ నైట్ షెల్టర్ను స్థానిక ఎమ్మెల్యే బాగు చేయించి అప్పగించడంతో ప్రస్తుతం నలుగురి సంరక్షణ బాధ్యతలను ప్రవీణ్ చూస్తున్నాడు. ఓ కుటుంబానికి ఇల్లు కట్టించడంతో పాటు అవసరమైన వారికి వైద్యం కోసం ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నాడు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తప్పిపోయిన వారిని సులభంగా గుర్తించి కుటుంబాలతో కలిపేందుకు మిస్సింగ్ రీయూనైట్ యాప్ తీసుకురావాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అభాగ్యులకు అండగా నిలిచే ఈ ప్రయాణంలో ప్రవీణ్కు ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. నిరాదరణకు గురవుతున్న వారికి కుటుంబమై అండగా నిలవాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నాడు ప్రవీణ్.
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