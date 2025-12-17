ETV Bharat / state

నాన్న కల కోసం బరిలోకి - వెయిట్ లిఫ్టింగ్‌లో ఎన్​టీఆర్ జిల్లా అమ్మాయి సత్తా

పతకాల పంట పండిస్తున్న ప్రవల్లిక - అంతర్జాతీయ పతకమే లక్ష్యం

Pravallika Emerges as National Power Weightlifter
Pravallika Emerges as National Power Weightlifter (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 7:12 PM IST

3 Min Read
Pravallika Emerges as National Power Weightlifter: ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంత మాత్రమే. కుటుంబం గడవడమే కష్టం. అయినా ఆ యువతి ఆశయం ముందు పేదరికం చిన్నబోయింది. ఆటలపై ఉన్న ఆసక్తే ఆమెను వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌లో జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారిణిగా మలిచింది. కెరీర్ ఆరంభంలో అపజయాలు ఎదురయ్యాయి. అయినా ఆమె ఏనాడూ కుంగిపోలేదు. మరింత పట్టుదలతో సాధన చేసింది. ఫలితంగా రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో 'స్ట్రాంగ్ ఉమెన్' అవార్డును సొంతం చేసుకుంది. ఆమె సాధించిన విజయాల చిట్టా చాలా పెద్దది. సబ్ జూనియర్ విభాగంలో ఏకంగా 30 పతకాలు కొల్లగొట్టింది. జాతీయ స్థాయిలో 6 బంగారు పతకాలు సాధించింది. జిల్లా స్థాయిలో 30 పతకాలు గెలుచుకుంది. ఇక ప్రతిష్టాత్మకమైన స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ విభాగంలో 3 పతకాలు సాధించి ఔరా అనిపించింది.

చిన్నతనం నుంచే: ఈ ప్రతిభావంతురాలి పేరు పోతిన ప్రవల్లిక. ఎన్​టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట ఈమె స్వస్థలం. ప్రస్తుతం విజయవాడలోని ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో బీబీఎ చదువుతోంది. చిన్నతనం నుంచే ప్రవల్లికకు ఆటలంటే విపరీతమైన మక్కువ. తన తండ్రితో కలిసి రోజూ గ్రౌండ్‌కు వెళ్లేది. అక్కడ క్రీడాకారులు సాధన చేయడం, విజయాలు సాధించి అభినందనలు అందుకోవడం ఆమెను ఆకర్షించింది. తాను కూడా క్రీడల్లో రాణించాలని, పది మందితో శభాష్ అనిపించుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. కుమార్తె ఆసక్తిని గమనించిన తండ్రి ఆమెను ప్రోత్సహించారు. వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌లో శిక్షణ ఇప్పించడం ప్రారంభించారు.

వెయిట్ లిఫ్టింగ్‌లో సత్తా చాటుతున్న ఎన్​టీఆర్ జిల్లా అమ్మాయి (ETV)

"నేను 8వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు ఈ క్రీడను స్టార్ట్ చేశాను. 10వ తరగతిలో నేషనల్స్ కోసం ఉత్తరాఖండ్ వెళ్లాను. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్‌లో జరిగిన పోటీల్లో మెడల్ వచ్చింది. అప్పుడు మా కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు అందరూ చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యారు. ఏషియన్ సెలక్షన్‌లో 2వ స్థానం వచ్చింది. అసలు ఈ ఆట నేను స్టార్ట్ చేయడానికి ప్రధాన కారణం మా నాన్నగారే." - ప్రవల్లిక, పవర్ వెయిట్ లిప్టర్

తండ్రి ఒకప్పుడు క్రీడాకారుడే: ప్రవల్లిక తండ్రి నరసింహారావు కూడా ఒకప్పుడు క్రీడాకారుడే. ఆయన అథ్లెటిక్స్‌లో బంగారు పతకాలు సాధించారు. కానీ, ఆర్థిక పరిస్థితులు సహకరించక మధ్యలోనే ఆపేయాల్సి వచ్చింది. తన నాన్న అర్ధాంతరంగా ఆపేసిన కలను తాను నెరవేర్చాలని ప్రవల్లిక సంకల్పించింది. అందుకే 4వ తరగతి నుంచే కఠోర శిక్షణ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టింది. తండ్రి ప్రోత్సాహం, గురువు శిక్షణ తోడవ్వడంతో మైదానంలో ఎక్కువ గంటలు శ్రమించింది. ఆ కష్టమే ఇప్పుడు ఫలితాన్నిస్తోంది. పాల్గొన్న ప్రతి పోటీలోనూ ఆమె పతకాల పంట పండిస్తోంది.

గురువు సలహాతో: మొదట ప్రవల్లిక వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌లోనే శిక్షణ తీసుకున్నారు. అయితే ఆమె శరీరదారుఢ్యం పవర్‌ వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌కి సరిగ్గా సరిపోతుందని పీఈటీ వెంకటేశ్వర్లు సూచించారు. గురువు సలహాతో ఆమె తన దిశను మార్చుకుంది. అప్పటి నుంచి పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌లో తన సత్తా చూపించడం మొదలు పెట్టింది. ప్రవల్లిక తండ్రి నరసింహారావు ఒక సాధారణ ప్రైవేటు ఉద్యోగి. వచ్చేది చాలీచాలనీ జీతం. ఆ జీతంతోనే ముగ్గురు కుమార్తెల్ని కష్టపడి చదివిస్తున్నారు. అయినా ఆటల్లో రాణించాలన్న కుమార్తె కోరికను కాదనలేదు. అప్పులు చేసి మరీ ఆమెను వివిధ రాష్ట్రాల్లో జరిగే పోటీలకు పంపిస్తున్నారు. అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు అన్న తేడా లేకుండా ప్రోత్సహిస్తే ఎవరైనా అద్భుతాలు సాధిస్తారని ఆయన నిరూపిస్తున్నారు.

"నా కూతురిని ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్‌గా చూడాలన్నదే నా కోరిక. మేము ఆర్థికంగా వెనకబడి ఉన్నాం. కానీ మాలాగా మా పిల్లలు ఇబ్బందులు పడకూడదనే ఉద్దేశంతోనే స్పోర్ట్స్ ఆడిస్తున్నాం. నాకున్న ముగ్గురు ఆడపిల్లలను ఉన్నతమైన స్థానాలలో నిలబెట్టాలనేది నా కల." - నరసింహారావు, ప్రవల్లిక తండ్రి

అంతర్జాతీయ పోటీలే లక్ష్యం: పవర్ వెయిట్ లిప్టింగ్‌లో రాణించడం అంత సులభం కాదు. దీనికి కఠినమైన క్రమశిక్షణ అవసరం. పౌష్టికాహారం, నిత్య సాధన చాలా ముఖ్యం. అందుకు చాలా ఖర్చవుతుంది. పేదరికంలో ఉండి కూడా జాతీయస్థాయిలో రాణిస్తున్న ప్రవల్లికకు ప్రభుత్వం అండగా నిలవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రభుత్వం కనుక ఆర్థిక సాయం చేస్తే ఆమె రాష్ట్రానికి మరిన్ని పతకాలు తెస్తుందని పీఈటీ వెంకటేశ్వర్లు నమ్ముతున్నారు. పట్టుదల, శ్రమ, కుటుంబ సహకారం ఉంటే ఏదీ అసాధ్యం కాదని ప్రవల్లిక నిరూపించింది. భవిష్యత్‌లో అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొనడమే ఆమె లక్ష్యం. అక్కడ కూడా సత్తా చాటి పసిడి పతకాలు గెలుచుకోవడమే తన ధ్యేయమని ఆత్మవిశ్వాసంతో చెబుతోంది.

"ప్రవల్లిక నా దగ్గరికి నాలుగవ తరగతిలో వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు చాలా టోర్నమెంట్‌లు ఎదుర్కొంది. పట్టుదలతో సాధన చేసి జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎన్నో మెడల్స్ గెలుచుకుంది." - వెంకటేశ్వర్లు, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు

