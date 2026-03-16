ప్రత్యూష మృతి కేసు - నాంపల్లి కోర్టులో లొంగిపోయిన దోషి సిద్ధార్థ రెడ్డి

నాంపల్లి కోర్టులో లొంగిపోయిన ప్రత్యూష మృతి కేసు దోషి సిద్ధార్థ రెడ్డి - సిద్ధార్థ రెడ్డిని చంచల్‌గూడ జైలుకు తరలించిన పోలీసులు - సిద్ధార్థ రెడ్డి 4 వారాల్లోపు లొంగిపోవాలంటూ ఆదేశించిన సుప్రీంకోర్టు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 16, 2026 at 9:21 PM IST

Prathyusha Death Case Convict Siddharthareddy Surrenders In Nampally Court : నటి ప్రత్యూష మృతి కేసులో దోషి సిద్ధార్థ రెడ్డి హైదరాబాద్​లోని నాంపల్లి కోర్టులో లొంగిపోయారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు 24 ఏళ్ల తర్వాత నిందితుడు అమెరికా నుంచి వచ్చి నాంపల్లి కోర్టులో లొంగిపోయాడు. 2002 ఫిబ్రవరి 23 న సిద్ధార్థ రెడ్డి, ప్రత్యూష కూల్‌డ్రింక్‌లో పురుగుల మందు తాగారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రత్యూష మృతి చెందగా సిద్ధార్థ రెడ్డి కోలుకున్నారు. ప్రత్యూషది ఆత్మహత్య కాదు హత్య అంటూ ఆమె తల్లి న్యాయపోరాటానికి దిగింది.

దీంతో ప్రత్యూష ఆత్మహత్య చేసుకనేలా సిద్ధార్థరెడ్డి ప్రేరేపించాడని ఐదు సంవత్సరాల జైలుశిక్ష విధిస్తూ ట్రయల్‌ కోర్టు తీర్పును ఇచ్చింది. ట్రయల్‌ కోర్టు విధించిన ఐదేళ్ల జైలు శిక్షను హైకోర్టుల రెండు సంవత్సరాలకు తగ్గించింది. హైకోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ సిద్ధార్థ రెడ్డి సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాడు. హైకోర్టు తీర్పును సమర్థిస్తూ ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు సిద్ధార్థ రెడ్డి పిటిషన్‌ను కొట్టేసింది. నాలుగు వారాల్లోపు లొంగిపోవాలంటూ ఆదేశించింది. లొంగిపోయిన సిద్దార్థరెడ్డిని పోలీసులు చంచల్‌గూడ జైలుకు తరలించారు.

