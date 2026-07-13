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ప్రశ్న రావణ్ కేసు - సీఈవో గమన, ఇంద్రసేన చౌదరిలపై ఐదు గంటల పాటు ప్రశ్నల వర్షం

గన్నవరంలో ముగిసిన రెండో రోజు పోలీసుల విచారణ - యూట్యూబ్ ఛానల్ సీఈవో గమన, వైఎస్సార్సీపీ నేత ఇంద్రసేన విచారణ పూర్తి - రావణ్, ఇంద్రసేన మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఆరా

​Prashna Ravan Case Update
​Prashna Ravan Case Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 7:47 PM IST

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​Prashna Ravan Case Update : 'ప్రశ్న రావణ్' కేసు దర్యాప్తును పోలీసులు మరింత వేగవంతం చేశారు. ఈ కేసులో ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ సీఈవో గమన, భవన యజమాని, వైఎస్సార్సీపీ నేత ఇంద్రసేనా చౌదరి రెండో రోజు విచారణ ముగిసింది. గన్నవరం డీఎస్పీ కార్యాలయంలో డీఎస్పీ, ఇతర పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు వీరిద్దరినీ సుదీర్ఘంగా విచారించారు. సుమారు ఐదు గంటల పాటు ఈ ప్రశ్నోత్తరాల పర్వం కొనసాగింది. విచారణ అనంతరం గమన, ఇంద్రసేనలు డీఎస్పీ కార్యాలయం నుంచి తిరిగి వెళ్లిపోయారు. అయితే, దర్యాప్తు ఇంకా పూర్తికానందున ఈ నెల 17వ తేదీన మళ్లీ విచారణకు రావాలని పోలీసులు వారికి మరోసారి నోటీసులు జారీ చేశారు.

ఆర్థిక లావాదేవీలపైనే ప్రధాన దృష్టి : రెండో రోజు విచారణకు హాజరైన గమన, ఇంద్రసేనల నుంచి పోలీసులు కీలక సమాచారం రాబట్టే ప్రయత్నం చేశారు. ప్రధానంగా ప్రశ్న రావణ్‌కు, ఇంద్రసేనా చౌదరికి మధ్య ఉన్న సంబంధాలపై ఆరా తీశారు. వారిరువురికీ మధ్య జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీల లెక్కలపై పోలీసులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. దీనికి సంబంధించి పలు కీలక ప్రశ్నలు సంధించినట్లు తెలుస్తోంది.

సీఈవో గమనకు ప్రశ్నల వర్షం : యూట్యూబ్ ఛానల్ సీఈవోగా ఉన్న గమన పాత్రపై పోలీసులు ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టారు. ఆమె ఎప్పటి నుంచి ఈ ఛానల్‌కు సీఈవోగా పని చేస్తున్నారు? తెరవెనుక ఉండి ఆ ఛానల్‌కు ఆర్థికంగా సాయం చేస్తున్నది ఎవరు? ఫండింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది? అనే కీలక అంశాలపై పోలీసులు వారిని లోతుగా ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ఈ అంశాలపై అధికారుల బృందం విచారణ జరిపినట్లు సమాచారం.

మాదాపూర్ సోదాల ఆధారంగా : ఇటీవల ప్రశ్న రావణ్‌ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అరెస్ట్ అనంతరం గన్నవరం పోలీసులు హైదరాబాద్ మాదాపూర్‌లోని ఎలైట్ భవనంలో తనిఖీలు చేపట్టారు. అక్కడే కొనసాగుతున్న రావణ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కార్యాలయంలో రావణ్ సతీమణి ఆధ్వర్యంలోనే విస్తృత సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల్లో పలు కీలక డాక్యుమెంట్లతో పాటు కమ్యూనికేషన్ పరికరాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ డాక్యుమెంట్లను, ఎలక్ట్రానిక్ ఆధారాలను పోలీసులు విశ్లేషిస్తున్నారు. అందులో లభించిన ప్రాథమిక సమాచారం ఆధారంగానే ప్రస్తుతం సీఈవో, ఇంద్రసేనలను విచారిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అసలేం జరిగింది? : జూన్‌ 28న ఏలూరులో జరిగిన దళిత క్రైస్తవ సమర శంఖారావంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్, రాధా మనోహర్‌దాస్‌పై ప్రశ్న రావణ్‌ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై పిఠాపురానికి చెందిన జనసేన నేత బొజ్జా కుమార్‌ గత నెల 29న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేశారు. పిఠాపురం, కొత్తపల్లి పోలీసులు హైదరాబాద్‌లో రావణ్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని పిఠాపురం పట్టణ పోలీసుస్టేషన్‌కు తరలించి, వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు.

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