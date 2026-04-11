తల్లిదండ్రుల సేవాస్ఫూర్తి - నిరుపేదల పాలిట ఆపద్బాంధవుడు ప్రసన్నకుమార్​

50 కుటుంబాలకు తాత్కాలిక ఆవాసాలు ఏర్పాటు చేసిన ప్రసన్నకుమార్ - నిరుపేద కుటుంబాలకు వైద్యం సహా మౌలిక సదుపాయాల కల్పన - దాతల సహకారంతో నిరుపేదలకు అన్నదానం చేస్తున్న ప్రసన్నకుమార్

Prasanna Kumar Supports 50 Poor Families Near Dumping Yard at Tanuku
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 1:49 PM IST

Prasanna Kumar Supports 50 Poor Families Near Dumping Yard at Tanuku : తల్లిదండ్రుల సేవాస్ఫూర్తి, నిరుపేదలను ఆదుకోవాలని సంకల్పం ఆ యువకుని సేవా బాటలో నడిపించాయి. మేము కూడా మీతోనే అంటూ మరికొందరు ఆ యువకుని జతకట్టారు. తినడానికి తిండి లేక, ఉండడానికి ఇల్లు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న నిరుపేదల పాలిట ఆపద్బాంధవుడిగా సేవలందిస్తున్నారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు పట్టణానికి చెందిన ఉందుర్తి ప్రసన్న కుమార్ సమాజ సేవలో తపిస్తున్నారు.

చిన్నతనంలో తినడానికి తిండి లేని పరిస్థితిల్లో ఉండి కూడా తల్లిదండ్రులు తమకు ఉన్నదాంట్లోనే తోటి వారికి సాయం చేయడం ఆ చిన్ని మనసులో నాటుకుపోయింది. ఆ స్ఫూర్తితోనే ప్రసన్న కుమార్ ముందుకు సాగుతున్నారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు డంపింగ్ యార్డ్ వద్ద నివసిస్తున్న 50 కుటుంబాలను దాతల సహకారంతో ఆదుకున్నారు.

దాతల సహకారంతో నిరుపేదలకు ఆవాసం కల్పించి : దీంతో పట్టణంలోనూ పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ శుభకార్యాలు జరిగినప్పుడు అక్కడ మిగిలిపోయిన ఆహార పదార్థాలను సేకరించి వారికి కడుపు నింపుతున్నారు. పట్నంలో ఎక్కడైనా చనిపోయిన అనాథ శవాలకు దాతలు సహకారంతో అంత్యక్రియలు జరిపిస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ సీసాలు, వస్తువులు కాగితాలు ఏరుకుని బతికే ఆ కుటుంబీకులకు ఆవాసం కల్పిస్తున్నారు.

ఉచితంగా విద్యుత్ సదుపాయం : స్థలాన్ని లీజుకు తీసుకుని షెడ్లు నిర్మించి, అందులో నివాసాలు ఏర్పరిచారు. ఉచితంగా విద్యుత్ సదుపాయాన్ని కల్పించడంతో పాటు వారికి అవసరమైన ఛార్జింగ్ విద్యుత్ దీపాలను సైతం ఉచితంగా ఇచ్చి ఆదుకున్నారు. తణుకు పట్టణ వాసులుగా వారికి గుర్తింపు కార్డులు మొదలుకొని, వైద్యం, ఆహారం, మౌలిక వసతులు కల్పిస్తూ నిరుపేదల ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. ప్రసన్నకుమార్ చేస్తున్న సేవలకు గ్లోబల్ హూమన్ పీస్ యూనివర్సిటీ గౌరవ డాకర్టేట్​ అందించింది. ప్రభుత్వం నూతనంగా ప్రవేశపెట్టిన పీ-4 విధానంలో భాగస్వామిగా సేవలు అందించినందుకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ ప్రసన్న కుమార్​ను సత్కరించారు.

"మాకు చిన్నప్పుడు తినడానికి తిండి ఉండేది కాదు. అటువంటి పరిస్థితులు నుంచి దాతల సహకారంతో మేం ఎంతోమందికి భోజనం పెడుతున్నాం. వారి పరిస్థితులు మార్చేందుకు మాకు దాతలు ముందుకొచ్చారు. ఇక్కడ స్థలాన్ని లీజుకు తీసుకున్నాం. మేం చేస్తున్న సేవలకు మాకు ప్రభుత్వం కూడా అండగా నిలుస్తోంది." - ఉందుర్తి ప్రసన్నకుమార్, సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న యువకుడు

ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నాం: డంపింగ్ యార్డ్ వద్ద ఉండేటప్పుడు తాము ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నామని నిరుపేదలు అన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రసన్నకుమార్ అందిస్తున్న సేవలతో తమ జీవితాలు సజావుగా సాగిపోతున్నాయని నివాసితులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎవరూ పట్టించుకోని మాకు గుర్తింపు కార్డులు, వైద్యం, ఆహారం, మౌలిక వసతులు కల్పించారని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎవరికైనా ఆరోగ్యం బాగోలేకపోయినా కూడా తానే దగ్గరుండి మాకు వైద్యం చేయిస్తున్నారని, మా అందరికీ అండగా నిలుస్తున్నారని తెలిపారు.

