నేటి నుంచి 'ప్రజా పాలన-ప్రగతి ప్రణాళిక' - 99 రోజులపాటు నిర్వహించనున్న ప్రభుత్వం
'ప్రజా పాలన-ప్రగతి ప్రణాళిక' పేరుతో కార్యక్రమం ప్రారంభించనున్న ప్రభుత్వం - 99 రోజులపాటు రెండేళ్ల అభివృద్ధి పాలనను వివరించనున్న ప్రభుత్వం - నేటి నుంచి జూన్ 12 వరకు 10 థీమ్లతో కార్యాచరణ
Published : March 6, 2026 at 7:33 AM IST
Praja Palana Pragati Pranalika In Telangana : రెండేళ్ల పాలన వివరించడంతో పాటు ప్రజల వద్దకే పాలన తీసుకెళ్లేలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో కార్యక్రమానికి నేడు శ్రీకారం చుట్టనుంది. ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక పేరుతో 99 రోజులు కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. నేటి నుంచి జూన్ 12 వరకు పది థీమ్లతో కార్యాచరణ రూపొందించింది. ఇవాళ్టి నుంచి ఈనెల 15 వరకు పరిసరాల పరిశుభ్రత, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఫైళ్ల పరిష్కారం చేపట్టనున్నారు. ఇవాళ జిల్లా ఇంఛార్జి మంత్రులు సన్నాహక సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక లోగోను ప్రభుత్వం ఆవిష్కరించింది.
ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక పేరుతో 99 రోజుల కార్యాచరణ ఇవాళ లాంఛనంగా ప్రారంభం కానుంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజల వద్దకు పాలన తీసుకెళ్లడం ఇది మూడోసారి. అధికారం చేపట్టిన తర్వాత 2023 డిసెంబర్ 28వ తేదీ నుంచి జనవరి 6వ తేదీ వరకు ప్రజా పాలన గ్రామ, వార్డు సభలను నిర్వహించింది. గతేడాది గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జనవరిలో 3 రోజుల పాటు రెండోసారి ప్రజా పాలన గ్రామ సభలు, వార్డు సభలు నిర్వహించింది. ఇప్పుడు ప్రజాపాలన- ప్రగతి ప్రణాళిక పేరుతో కార్యక్రమం చేపట్టింది.
సీఎం నుంచి వార్డు మెంబర్ల వరకు : గ్రామం నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ఐదు స్థాయిల్లో కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక లోగో రూపొందించిన ప్రభుత్వం ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ను తీసుకొచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇవాళ జిల్లాల ఇంఛార్జి మంత్రుల ఆధ్వర్యంలో సన్నాహక సమావేశాలు జరగనున్నాయి. నేటి నుంచి ఈనెల 15 వరకు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పరిసరాల పరిశుభ్రత, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఫైళ్ల పరిష్కారం చేపట్టనున్నారు. ఇవాళ్టి నుంచి జూన్ 12 వరకు రాష్ట్ర ఆవిర్భావ వేడుకలకు ముందస్తు ఉత్సవంగా ప్రజా పాలన- ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమం జరగనుంది. సీఎం నుంచి వార్డు మెంబర్ల వరకు ప్రజా ప్రతినిధులతో పాటు అధికారులందరూ భాగస్వాములు కావాలని ప్రభుత్వం దిశానిర్దేశం చేసింది.
ఏప్రిల్ 2న గ్రామ, 16న మండలం మే 2న నియోజకవర్గం, 22న జిల్లా, జూన్ 2న రాష్ట్రస్థాయి ఉత్సవాలు ఉంటాయి. మండలాలు, జిల్లా కేంద్రాల్లో వివిధ శాఖల అధ్వర్యంలో ప్రత్యేక స్టాళ్లు, ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేస్తారు. గ్రామ, వార్డు సభలు 90 నిమిషాల పాటు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. సభలు రాష్ట్ర గీతంతో ప్రారంభించి తర్వాత 10 నిమిషాలు ముఖ్యమంత్రి సందేశం ప్రదర్శిస్తారు. అనంతరం 15 నిమిషాలు వివిధ శాఖలు సాధించిన విజయాలను అధికారులు వివరిస్తారు. లబ్ధిదారుల అనుభవాలు 30 నిమిషాలు ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రసంగాలు అరగంట ఉంటాయి.
ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనే లక్ష్యం : రెండేళ్లలో ప్రభుత్వం అమలు చేసిన పథకాలు, వాటితో లబ్ధి పొందిన కుటుంబాల వివరాలను క్షేత్ర స్థాయిలో చెప్పుకోవటంతో పాటు అర్హులైన వారికి ప్రభుత్వ పథకాలు అందించే లక్ష్యంతో గ్రామ, వార్డు సభలు నిర్వహిస్తారు. విద్య, విద్యుత్, వైద్యం రంగాల్లో చేపట్టిన సంస్కరణలును వివరిస్తారు. సోలార్ పవర్ వైపు రైతులను ప్రోత్సహిస్తారు. అన్ని జిల్లాల్లో యువజన సర్వీసుల శాఖ జాబ్ మేళాలు నిర్వహించి లక్ష మంది యువతకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనే లక్ష్యం పెట్టుకుంది. జిల్లాల్లో నిర్మాణంలో ఉన్న ఇందిరా మహిళా శక్తి భవనాలను ప్రారంభించనుంది.
ప్రజా పాలన- ప్రగతి ప్రణాళికలో పది థీమ్లతో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. ఒక్కో థీమ్కు సీనియర్ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్లను నోడల్ అధికారులుగా నియమించింది. ఇవాళ్టి నుంచి ఈనెల 15 వరకు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పరిసరాల పరిశుభ్రత, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఫైళ్ల పరిష్కారానికి పురపాలక శాఖ కార్యదర్శి టి.కె.శ్రీదేవి నోడల్ అధికారిగా వ్యవహరిస్తారు. మార్చి 30 నుంచి ఏప్రిల్ 4 వరకు గ్రామీణాభివృద్ధి అంశానికి పంచాయతీరాజ్ ప్రత్యేక సీఎస్ సంజయ్ కుమార్ ఏప్రిల్ 6 నుంచి 11 వరకు ఆరోగ్య రంగానికి వైద్యారోగ్య శాఖ కార్యదర్శి క్రిస్టినాను నోడల్ అధికారిగా నియమించారు. ఏప్రిల్ 13 నుంచి 18 వరకు సురక్షితంగా చేరుకో నినాదంతో ట్రాఫిక్ అవగాహన, రహదారి భద్రతపై నిర్వహించే థీమ్ బాధ్యత డీజీపీ శివధర్రెడ్డికి అప్పగించింది.
సీనియర్ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్లను నోడల్ అధికారులుగా : ఏప్రిల్ 20 నుంచి ఏప్రిల్ 25 వరకు సంక్షేమంపై ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ సంక్షేమం, ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలకు సీనియర్ ఐఏఎస్ సబ్యసాచి ఘోష్ ఏప్రిల్ 27 నుంచి మే 2 వరకు పిల్లల భద్రత, డ్రగ్స్ అడ్డుకట్ట అంశానికి సీనియర్ ఐపీఎస్లు సందీప్ శౌండిల్య, చారుసిన్హా మే 4 నుంచి 9 వరకు వ్యవసాయం, రెవెన్యూ, నీటిపారుదల, విద్యుత్ సంబంధించిన కార్యక్రమాలకు వ్యవసాయ శాఖ కార్యదర్శి సురేంద్ర మోహన్ నోడల్ అధికారిగా వ్యవహరిస్తారు. మే 11 నుంచి 16 వరకు విద్య కార్యక్రమాలకు విద్యా శాఖ కార్యదర్శి యోగిత రాణా మే 18 నుంచి 23 వరకు యువజన సర్వీసులు, క్రీడలకు ఆ శాఖల ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ మే 25 నుంచి 30 వరకు జరగనున్న మహిళ, శిశు సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు ఆ శాఖ కార్యదర్శి అనిత రామచంద్రన్ జూన్ 1 నుంచి 6 వరకు పర్యావరణం, అటవీ శాఖలకు సంబంధించిన అంశాలకు ఐఏఎస్ అధికారి అహ్మద్ నదీమ్ నోడల్ అధికారిగా ఉంటారు.
సంక్షేమ కార్యక్రమాలను క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేసే బాధ్యత కలెక్టర్లదే : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి